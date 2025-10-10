Nhất Tiếu Tùy Ca: Lý Thấm bị chê thiếu lãng mạn, kém ngọt ngào với Trần Triết Viễn

HHTO - Nhiều người đang thấy lo lắng cho Lý Thấm khi nhìn vào những gì đang xảy ra với phim Nhất Tiếu Tùy Ca cũng như màn hợp tác giữa Lý Thấm và Trần Triết Viễn.

Nhất Tiếu Tùy Ca đã đi được nửa chặng đường nhưng kết quả không được như kỳ vọng. Phim chưa đến mức thất bại, nhưng lượng người xem cũng như các chỉ số tương tác trên mạng xã hội lại chưa đạt đến mức bùng nổ để chứng tỏ phim ăn khách. Chính vì thế mà người hâm mộ Lý Thấm thấy lo lắng cho cô.

Lý Thấm chưa thể bùng nổ với Nhất Tiếu Tùy Ca

Lý Thấm từng có thời gian dài làm phiên hai, tức nhận vai diễn kém nổi bật hơn phiên 1. Chính vì thế mà mọi người dần mặc định Lý Thấm chỉ có thể đảm nhận được phiên 2, cô đóng nhiều phim, với nhiều bạn diễn nổi tiếng nhưng chính cô lại chưa thể bứt phá. Với Nhất Tiếu Tùy Ca cũng vậy, Lý Thấm vẫn rơi vào trạng thái diễn viên thể hàn, đóng nhiều phim, có cả phim ăn khách nhưng lại chưa thành ngôi sao.

Lý Thấm - Trần Triết Viễn bị cho là thiếu phản ứng hóa học

Khi xem Nhất Tiếu Tùy Ca, khán giả còn tranh cãi vì phản ứng hóa học giữa Lý Thấm và Trần Triết Viễn rất ít, không tạo được cảm giác cặp đôi. Lý Thấm bị cho là có gương mặt quá lạnh lùng, xa cách trong khi Trần Triết Viễn lại non trẻ do kém bạn diễn tới 6 tuổi. Vì thế, hai người đứng cạnh nhau nhìn giống chị em hơn là cặp đôi đang giằng xé giữa yêu và hận, những cảnh ngọt ngào giữa Lý Thấm và Trần Triết Viễn bị cho là gượng gạo.

Các cảnh tình cảm giữa hai người chưa tạo được cảm giác cặp đôi

Tuy nhiên, cũng có người bênh vực Lý Thấm, cho rằng nhân vật của cô vốn là một nữ tướng, bị hãm hại đến mức mất trí nhớ, lại sống cạnh kẻ thù thì lúc nào cũng phải căng thẳng, lo lắng đề phòng, không thể có biểu cảm tươi vui thoải mái được. Thêm vào đó, nhân vật của Lý Thấm với Trần Triết Viễn ban đầu là kẻ thù, vì hoàn cảnh mà phải hợp tác với nhau, trải qua giai đoạn thăm dò đối phương nên không thể nhanh chóng nảy sinh tình cảm nồng nhiệt và ngọt ngào như nhiều phim khác.