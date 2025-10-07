Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhất Tiếu Tùy Ca: Càng chiếu càng ăn khách vì kịch bản thú vị, Lý Thấm bứt phá

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Nhất Tiếu Tùy Ca từng lên sóng một cách khá im ắng, nhưng chẳng ngờ lại được khán giả khen tíu tít sau những tập đầu tiên, nhất là phần kịch bản.

Trong số các phim cổ trang Hoa ngữ lên sóng tháng 10, Nhất Tiếu Tùy Ca không phải cái tên sáng giá nhất. Nhưng sau những tập đầu, phim lại tăng nhiệt khá nhanh, phản hồi của khán giả cũng rất tích cực.

nhat-tieu-14.jpg
Nhất Tiếu Tùy Ca đang nhận được nhiều lời khen.

Tuy cũng có mô típ từ địch thủ thành người yêu, nhưng hành trình hóa giải thù hận của hai nhân vật chính trong Nhất Tiếu Tùy Ca diễn ra hợp lý, không bị khiên cưỡng. Nữ tướng Nhất Tiếu và hoàng tử Tùy Ca sau trận chiến căng thẳng đều bị người thân hãm hại, rơi vào cảnh tính mạng nguy hiểm.

Hai người gặp lại khi đi trị thương, nhưng Tùy Ca nhận ra đối thủ là kẻ đã bắn trúng mình còn Nhất Tiếu mất trí nhớ. Tùy Ca tận dụng cơ hội, bắt Nhất Tiếu về tra khảo nhằm moi thông tin về kẻ địch. Nhưng chẳng ngờ cả hai phát hiện họ cùng là nạn nhân của kẻ thù giấu mặt, nên buộc phải làm đồng minh để truy tìm chân tướng. Vừa chung một chiến tuyến lại vừa tìm cách lợi dụng đối phương, hai người không ngừng dò xét nghi ngại lẫn nhau.

nhat-tieu-8.jpg
Hai nhân vật chính vừa là đồng minh vừa là đối thủ.

Điểm mạnh của Nhất Tiếu Tùy Ca chính là kịch bản chất lượng, không để nhân vật hành xử ngốc nghếch khó hiểu. Cả hai vai chính đều thông minh, mưu lược, hành động gì cũng ẩn chứa toan tính phía sau nên cuộc đấu trí giữa hai bên càng xem càng thu hút.

nhat-tieu-9.jpg
nhat-tieu-10.jpg
Lý Thấm rất mạnh mẽ trong trang phục màu đỏ.

Lý Thấm tuy có vóc dáng hơi gầy, thiếu vẻ khỏe khoắn của một nữ tướng nhưng bù lại, cô có ánh mắt sắc lạnh quyết đoán, thần thái nghiêm trang. Stylist của phim cho Lý Thấm mặc nhiều đồ đỏ càng mang lại cảm giác mạnh mẽ. Ê kíp Nhất Tiếu Tùy Ca kể rằng trong cảnh Tùy Ca tra tấn Nhất Tiếu, dìm đầu cô xuống nước thì Lý Thấm đã tự mình thực hiện tới 4 lần. Cô cũng tập luyện rất kỹ lưỡng cho các cảnh hành động để khán giả tin Nhất Tiếu là một nữ tướng tài giỏi.

qc.jpg
Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Nhất Tiếu Tùy Ca #Lý Thấm #phim cổ trang Hoa ngữ #Trần Triết Viễn #phim Nhất Tiếu Tùy Ca

