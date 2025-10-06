Cậu nhóc Trần Bờm (Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế) dậy thì siêu thành công sau 11 năm

HHTO - Những ai còn nhớ tới Trần Bờm ngộ nghĩnh của show thực tế Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế hẳn sẽ giật mình nhận không ra Trần Bờm của hiện tại.

Năm 2014, show thực tế Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế từng gây sốt chẳng kém gì Gia Đình Ha Ha bây giờ. Cũng từ đó mà nhiều cô nhóc cậu nhóc trở thành sao nhí được yêu thích. Nhất là Trần Bờm, con trai của diễn viên Trần Lực từng gây ấn tượng mạnh với tính cách hài hước, lối nói chuyện thông minh dí dỏm.

Và chẳng ngờ sau 11 năm im ắng, Trần Bờm đã tái xuất showbiz với diện mạo đẹp trai ngời ngời khiến khán giả nhận không ra. Cậu nhóc ngày nào nay đã là chàng trai 17 tuổi chững chạc, khôi ngô, có gương mặt sáng và lấy tên thật Trần Tú khi đóng phim Bà Đừng Buồn Con.

Ngay lần đầu đóng phim, Trần Tú đã có ngay vai nam chính tên Tiến, là cháu đích tôn của bà nội Nga Tứ. Hai bà cháu sống trong một căn nhà cổ giản dị, nơi bà nội chăm sóc nuôi nấng đứa cháu đích tôn chịu mất mát bố mẹ từ sớm. Nhưng khi Tiến lớn lên, tính cách dần thay đổi cũng là lúc mâu thuẫn, khúc mắc giữa hai bà cháu ngày càng tăng lên.

Trần Tú kể rằng mình có nhiều đồng cảm với Tiến, khi nhân vật cũng rất yêu thương người thân, luôn quyết tâm đạt được mục tiêu đã định. Trần Tú rất thương Tiến vì mồ côi từ nhỏ, lớn lên trong cảnh nghèo khó, yêu thích Tiến vì tính cách thông minh thú vị. Trần Tú cũng thấy lo khi là tân binh đóng phim đã được giao hẳn vai chính, chỉ biết cố hết sức để làm tốt nhất có thể.

Chàng diễn viên 17 tuổi đang rất hồi hộp chờ ngày Bà Đừng Buồn Con công chiếu vào tháng 12 tới. Ngoài con trai của NSND Trần Lực, dự án còn có một gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội là Nàng Mơ trong vai chị em họ với Trần Tú.