Dàn diễn viên xưa và nay của "Cách Em 1 Milimet" sao giống nhau tới độ này?

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Khi so sánh dàn diễn viên đóng vai ấu thơ và trưởng thành của phim Cách Em 1 Milimet, nhiều khán giả phải ngỡ ngàng vì ngoại hình quá giống nhau, chứng tỏ đoàn làm phim đã tuyển chọn rất kỳ công.

cach-em-12.jpg

8 tập phim đầu tiên của Cách Em 1 Milimet rất được khán giả yêu thích với hồi ức về những ngày ấu thơ tươi đẹp của nhóm trẻ ở làng Mây. Trước kia, các diễn viên nhí trong phim truyền hình Việt thường bị phàn nàn là diễn gượng gạo, đọc thoại rất đơ nhưng Cách Em 1 Milimet lại tìm được dàn sao nhí rất tự nhiên, sống động, mang lại không khí dễ chịu đáng yêu cho bộ phim.

cach-em-10.jpg

Thậm chí nhiều người còn muốn biên kịch kéo dài đất diễn cho dàn cast nhí chứ chưa muốn gặp gỡ các nhân vật trong phiên bản trưởng thành. Nhưng khi nhìn nhóm trẻ làng Mây của 20 năm sau, netizen lại phải gật gù công nhận đoàn làm phim khéo chọn diễn viên, khi phiên bản ấu thơ và trưởng thành có ngoại hình rất giống nhau, khiến khán giả không bị hẫng hụt khi phim chuyển mốc thời gian.

tu-2-52447017593138861625238.jpg

Quỳnh Châu vai Tú của hiện tại vẫn có nụ cười rạng rỡ và ánh mắt biết cười giống như Thục Phương vai Tú lúc nhỏ. Tú bây giờ đã là một giám đốc thành đạt, giống như hồi xưa Tú luôn là thủ lĩnh của lũ trẻ.

cach-em-13.jpg

Khi Huỳnh Anh khoe ảnh chụp cùng Gia Long, ai cũng thấy hai người có nhiều nét giống nhau như anh em. Cả hai đều đóng vai Bách nhưng ở hai thời điểm khác nhau.

cach-em-14.jpg

Nhân vật Đình Đức lúc bé và lớn cũng cho thấy ê kíp tìm diễn viên rất chuẩn. Cả Trọng Lân lẫn Minh Xíu đều có đôi mắt một mí cùng nụ cười mỉm cực dễ thương.

cach-em-3.jpg

Huyền Lizzie và Quỳnh Trang cùng đóng vai Ngân, ghi điểm với đôi mắt to tròn và tính cách hiền dịu.

cach-em-4.jpg

Cậu nhóc Chiến “đo” lúc nhỏ (Gia Bảo đóng) có vẻ ngoài mũm mĩm đáng yêu thì khi lớn lên vẫn như vậy, dù đã chuyển sang Mạnh Dũng đóng.

cach-em-6.jpg

Vai Viễn lúc bé do Sơn Tùng thể hiện rất được khán giả yêu thích, nên Hà Việt Dũng cần cố gắng nhiều để giữ được sức hút ấy.

cach-em-16.jpg

Hoàng Long, chàng đặc công Sen của Mưa Đỏ sẽ trở thành Biên phiên bản trưởng thành, trong khi vai Biên lúc bé do Đức Phong đảm nhận.

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Cách Em 1 Milimet #phim Cách Em 1 Milimet #phim VTV #dàn cast Cách Em 1 Milimet #Huyền Lizzie #Hà Việt Dũng #Huỳnh Anh

