Số nhọ như Địch Lệ Nhiệt Ba: Phải đi giày gãy gót suốt show thời trang Dior

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Địch Lệ Nhiệt Ba đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho màn xuất hiện tại show thời trang Dior nhưng chẳng ai ngờ đôi giày của cô lại gặp sự cố khó đỡ.

nhiet-ba-3.jpg

Ngay từ khi Dior hé lộ công cuộc chuẩn bị trang phục cho Địch Lệ Nhiệt Ba tham dự show thời trang của nhà mốt này, nhiều người đã phàn nàn Dior chọn đồ không đẹp, hoàn toàn dìm hàng sắc vóc của Địch Lệ Nhiệt Ba, bộ váy màu xanh quá rộng khiến cô bị lọt thỏm.

nhiet-ba-8.jpg
nhiet-ba-10.jpg

Nhưng chẳng ngờ đến sự kiện chính thức, Địch Lệ Nhiệt Ba lại xinh đẹp bất ngờ trong tạo hình này. Bởi bộ váy đã được chỉnh sửa lại cho vừa vặn với vóc dáng người mặc hơn. Lại thêm kiểu tóc búi và lớp trang điểm tươi tắn giúp Nhiệt Ba được khen xinh như búp bê Barbie.

nhiet-ba-4.jpg
nhiet-ba-7.jpg

Đây là thiết kế mà giám đốc sáng tạo Jonathan Anderson làm riêng cho mỹ nhân Tân Cương, chứng tỏ Dior ưu ái nàng đại sứ thương hiệu nhiều cỡ nào. Và Địch Lệ Nhiệt Ba cũng được tạp chí Vogue ấn bản Mỹ gọi tên vào danh sách khách mời mặc đẹp ở tuần lễ thời trang Paris dịp này.

nhiet-ba-1.jpg

Sau khi ưng về tạo hình, netizen lại tìm ra điểm khác để bức xúc với Dior. Chuyện là khán giả đã phát hiện đôi giày cao gót của Địch Lệ Nhiệt Ba bị gãy gót. Nghĩa là nữ diễn viên đã phải đi nhón chân trong suốt sự kiện và chắc hẳn cô không thoải mái chút nào với đôi giày bên cao 9cm bên gãy gót như thế này.

Ấy thế mà Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn rất tươi tắn rạng rỡ, di chuyển không hề bị loạng choạng hay khó khăn, như thể đôi giày hoàn toàn ổn. Nếu không chú ý, khán giả sẽ khó mà phát hiện cô đang gặp sự cố nên netizen lại càng khen ngợi phản ứng chuyên nghiệp của mỹ nhân Tân Cương.

nhiet-ba-11.jpg

Càng khen cách Địch Lệ Nhiệt Ba xử lý rắc rối, mọi người càng khó hiểu cho Dior khi đưa cho đại sứ thương hiệu một đôi giày bất ổn như thế.

qc.jpg
Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Địch Lệ Nhiệt Ba #show Dior #tuần lễ thời trang Paris #Địch Lệ Nhiệt Ba Dior #Địch Lệ Nhiệt Ba giày gãy gót

