Chiết Ánh Trăng: Lư Dục Hiểu thăng hạng nhan sắc nhờ mặc theo phong cách Hàn Quốc?

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Trong khi nhiều nữ chính phim ngôn tình bị chê về tạo hình kém xinh thì Lư Dục Hiểu ngược lại. Cô đang được khen ngợi hết lời trong phim Chiết Ánh Trăng dù phim còn đang quay.

lu-duc-hieu-13.jpg

Trong suốt sự nghiệp diễn viên của mình, Lư Dục Hiểu chưa từng được xếp vào hàng mỹ nhân. Thậm chí trong phim Bảng Thượng Giai Tế lên sóng đầu năm nay, cô còn bị chê nhiều về ngoại hình, bị phàn nàn là kém sắc hơn cả diễn viên phụ, rồi vóc dáng mũm mĩm không hợp phim cổ trang.

lu-duc-hieu-7.jpg

Chính vì thế, nhiều khán giả không đồng tình khi nghe tin Lư Dục Hiểu được chọn làm nữ chính trong Chiết Ánh Trăng, bộ phim có liên quan tới Vụng Trộm Không Thể GiấuKhó Dỗ Dành. Nhiều người cho rằng nữ chính phim ngôn tình phải có vóc dáng mảnh mai, gương mặt nhỏ nhắn, đường nét thanh tú.

lu-duc-hieu-8.jpg

Nhưng chẳng ngờ đến khi xem ảnh hậu trường Chiết Ánh Trăng, netizen đã phải quay xe vì Lư Dục Hiểu quá xinh. Nữ diễn viên giảm cân khá nhiều so với thời kỳ đóng Bảng Thượng Giai Tế nên thân hình gọn gàng, khuôn mặt thon thả và nụ cười rạng rỡ.

lu-duc-hieu-2.jpg
lu-duc-hieu-10.jpg

Đáng chú ý nhất là trang phục của nhân vật Vân Ly bắt mắt hơn nhiều phim ngôn tình khác. Lư Dục Hiểu được stylist chọn cho những set đồ đơn sắc với tông màu trung tính như trắng, đen, be, xanh tím than, kiểu dáng cũng đơn giản dễ mặc. Nhưng nhờ phối đồ khéo léo, chọn phụ kiện thông minh nên nhìn nữ diễn viên tỏa sáng hơn hẳn.

lu-duc-hieu-5.jpg

Chỉ nhìn ảnh hậu trường, cộng đồng mạng đã công nhận Lư Dục Hiểu thăng hạng nhan sắc đáng kể, đậm phong cách dịu dàng, ngọt ngào đúng chuẩn nữ chính ngôn tình. Cô không cần đồ hiệu hay phối đồ phức tạp nhưng vẫn tạo được nét riêng cho mình.

lu-duc-hieu-4.jpg
lu-duc-hieu-3.jpg

Ai cũng thấy tổ tạo hình của Chiết Ánh Trăng ghi điểm khi lựa chọn style Hàn Quốc cho Lư Dục Hiểu. Cũng là những trang phục cơ bản, giản dị, hợp với một cô gái có cuộc sống bình thường nhưng Vân Ly của Lư Dục Hiểu vẫn khiến người khác phải tấm tắc khen mặc đẹp.

qc.jpg
Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Lư Dục Hiểu #Chiết Ánh Trăng #Lư Dục Hiểu style #Lư Dục Hiểu xinh đẹp #phim ngôn tình

