"Phó Sơn Hải" thất bại khiến sự nghiệp Thành Nghị gặp khủng hoảng trầm trọng?

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Sự nghiệp của Thành Nghị đang gặp nguy sau khi Phó Sơn Hải càng chiếu càng nhận phản hồi tiêu cực.

Phó Sơn Hải đã từng được kỳ vọng là bom tấn cổ trang vừa hay vừa đẹp mắt, kỹ xảo ổn nhưng thực tế thì mọi chuyện ngược lại. Phim chiếu chưa lâu đã bị người xem phàn nàn vì kịch bản lê thê, kỹ xảo dở tệ, lạm dụng phông xanh nên mọi thứ đều thiếu chân thực, khâu hậu kỳ làm sơ sài nên còn rất nhiều lỗi như Thành Nghị đang cầm quyển kịch bản, chân đi dép Crocs cũng xuất hiện trên phim.

thanh-nghi-5.jpg
Thành Nghị đau đầu khi Phó Sơn Hải không thành công như dự kiến.

Nhiệt lượng của phim trên mạng xã hội cũng như lượng người xem sụt giảm theo từng tập. Vì Phó Sơn Hải chưa mở điểm đánh giá Douban nên khán giả chuyển sang trang imdb để chấm điểm thấp lẹt đẹt cho phim, tỷ lệ 1 và 2 sao chiếm áp đảo khiến phim đang được điểm trung bình 3.4 tương đương với phim chán.

thanh-nghi-6.jpg
Nam diễn viên bị chê từ tạo hình đến diễn xuất.

Phó Sơn Hải không thành công khiến cho nam chính Thành Nghị cũng bị đưa vào tầm ngắm. Anh bị chê là làm việc thiếu chuyên nghiệp, diễn xuất buồn ngủ, giọng thoại thiếu cảm xúc, lúc nào cũng phải kè kè kịch bản chứng tỏ không học thuộc thoại từ trước. Và tất nhiên Phó Sơn Hải đã đẩy sự nghiệp của Thành Nghị vào thế khó.

thanh-nghi-1.jpg
Thành Nghị đang rơi vào thế khó, sự nghiệp chững lại.

Nam diễn viên vẫn còn hai phim cổ trang có kế hoạch lên sóng vào cuối năm là Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền ThiênTrường An 24 Kế. Nếu như hai dự án này không thành công, sự nghiệp của Thành Nghị rất khó để bứt phá trở lại.

Tuy nhiên, fan của nam diễn viên bênh vực rằng Thành Nghị nhận trọng trách “gánh phim”, phải đóng cùng các diễn viên đã qua thời hoàng kim hoặc kém tiếng tăm khiến anh vừa chịu áp lực một mình kéo khán giả cho cả phim, lại thiếu đi cơ hội trau dồi diễn xuất bên các ngôi sao giàu kinh nghiệm. Nên khi Phó Sơn Hải bị chê, Thành Nghị là cái tên bị gọi nhiều nhất.

Có lẽ điều Thành Nghị nên làm bây giờ là tạm nghỉ ngơi, chọn một kịch bản và nhân vật thật sự khác biệt để làm mới chính mình.

