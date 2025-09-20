Đi Giữa Trời Rực Rỡ sắp có phần 2, Chải và Pu sẽ cưới thật chứ không phải mơ?

HHTO - Dựa vào các manh mối mà nhà sản xuất úp mở mấy hôm nay, netizen suy đoán Đi Giữa Trời Rực Rỡ sắp có phần 2.

Cuối năm 2024, Đi Giữa Trời Rực Rỡ đã tạo nên cơn sốt nhờ nội dung mới mẻ, nhân vật thú vị. Câu chuyện về một cô gái người Dao tên Pu ham học, mạnh mẽ, cá tính, khát khao được xuống miền xuôi học lên đại học đã trở thành điểm sáng khác lạ so với nhiều nữ chính truyền hình khác.

Đi Giữa Trời Rực Rỡ từng là cơn sốt cuối năm 2024

Bên cạnh một Pu cứng cỏi, vượt qua bao khó khăn để được đến trường là chàng công tử Chải vô tư đến độ vô tri, nhà giàu nhất bản nên chẳng lo nghĩ gì ngoài chuyện cưới Pu làm vợ. Chải sẵn sàng làm mọi thứ để Pu vui, miễn cô chịu kết hôn với anh. Khi Pu xuống Hà Nội học, Chải cũng sẵn sàng đi theo để được ở cạnh Pu.

Mối tình của Chải và Pu được netizen ủng hộ

Những tập đầu tiên của Đi Giữa Trời Rực Rỡ đã gây sốt, nhiều trích đoạn phim xuất hiện tràn ngập trên mạng xã hội, nhiều câu thoại của Chải trở thành trend. Không chỉ hai diễn viên chính Long Vũ, Thu Hà Ceri mà nhiều diễn viên phụ như Yên Đan, Khánh Ly, Võ Hoài Vũ… cũng nổi tiếng nhờ thành công của Đi Giữa Trời Rực Rỡ.

Có phải phim sắp ra phần 2?

Mới đây, nhà sản xuất của phim bỗng dưng đăng hình ảnh Chải và Pu trong đám cưới tưởng tượng và cho rằng đây là điều mọi người muốn thấy ở phần 2. Sau đó, ê kíp còn hỏi thăm khán giả đã cày đi cày lại Đi Giữa Trời Rực Rỡ bao nhiêu lần. Thế là đủ để netizen suy đoán bộ phim đã được lên kế hoạch làm phần 2.

Hai người sẽ kết hôn thực sự trong phần 2?

Thời gian qua, nhà sản xuất của Đi Giữa Trời Rực Rỡ đã làm thêm nhiều phim truyền hình khác cũng xoay quanh giới trẻ nhưng không thành công. Đi Về Miền Có Nắng, Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi, Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu đều xếp sau Đi Giữa Trời Rực Rỡ về độ ăn khách. Chính vì thế, hãng phim này có kế hoạch làm phần 2 Đi Giữa Trời Rực Rỡ cũng hợp lý.

Nhưng đây vẫn chỉ là suy đoán của khán giả, Chải và Pu có trở lại hay không vẫn chỉ là dự đoán.