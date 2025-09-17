Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sao nữ Hoa ngữ bị chê tâm cơ: Hết trượt tay lại đến bài chúc mừng đầy toan tính

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Chỉ trong vài ngày liên tiếp, Chúc Tự Đan đã vướng nhiều thị phi về tính cách khiến cô bị xem là "trà xanh", là sao nữ tâm cơ và lượt người hâm mộ sụt giảm đáng kể.

Ồn ào của Chúc Tự Đan bắt đầu từ một tuần trước, khi khán giả phát hiện tài khoản chính thức của cô thả tim một đoạn clip chê bai, cười nhạo Ngu Thư Hân. Đành rằng Ngu Thư Hân lúc này đang mất điểm với nhiều bê bối, nhưng cũng không có nghệ sĩ nào công khai bày tỏ quan điểm như Chúc Tự Đan đã làm.

chuc-tu-dan-6.jpg
Chúc Tự Đan liên tiếp vướng ồn ào.

Hành động của Chúc Tự Đan nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán, khiến cho cô bị xem là trà xanh trong showbiz. Bởi trước kia, Chúc Tự Đan và Ngu Thư Hân từng đóng chung Vĩnh Dạ Tinh Hà, ấy thế mà bây giờ Chúc Tự Đan lại “trở mặt” nhanh chóng.

Điều này khiến nhiều người thất vọng về Chúc Tự Đan và huỷ theo dõi tài khoản của cô. Sau đó, nữ diễn viên thanh minh rằng cô bị trượt tay ấn nhầm. Nữ diễn viên xin lỗi, khẳng định cô không ghét bất kỳ ai và sau này nhất định cô sẽ dùng tài khoản ảo để lướt mạng xã hội.

chuc-tu-dan-1.jpg
Cô công khai thả tim một bài đăng chê bai Ngu Thư Hân.

Nhưng ồn ào vẫn chưa thể kết thúc khi Chúc Tự Đan bỗng dưng gửi lời mừng sinh nhật Dương Mịch. Chuyện nghệ sĩ chúc mừng sinh nhật đồng nghiệp là bình thường, nhưng trường hợp này thì khác. Bởi hai năm qua, Chúc Tự Đan ngó lơ sinh nhật đàn chị dù hai người đã từng chung công ty quản lý còn năm nay, cô lại nhớ đến.

chuc-tu-dan-9.jpg
Chúc Tự Đan càng mất điểm khi chúc mừng sinh nhật Dương Mịch.

Netizen suy đoán rằng thời gian trước, Dương Mịch đang rơi vào vực sâu sự nghiệp, phim nào cũng thất bại nên Chúc Tự Đan xem như không quen biết. Còn năm nay, Dương Mịch đang lấy lại hào quang với phim Sinh Vạn Vật và Chúc Tự Đan đã nhanh chóng gửi lời chúc để bày tỏ tình thương mến thương.

Từ đó mà netizen càng ngán ngẩm với Chúc Tự Đan, cho rằng cô làm gì cũng có toan tính. Khi Ngu Thư Hân gặp chuyện thì “trượt tay” ấn nhầm, khi Dương Mịch nổi trở lại thì tỏ ra thân thiết.

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Chúc Tự Đan #Chúc Tự Đan trượt tay #Chúc Tự Đan Dương Mịch #Ngu Thư Hân #Chúc Tự Đan trà xanh

