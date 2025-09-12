Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tống Dật bị nghi chia tay Bạch Kính Đình vì bộ ảnh quảng bá Dữ Tấn Trường An?

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Bộ ảnh chụp chung của Tống Dật và Thừa Lỗi cho phim Dữ Tấn Trường An có vấn đề gì mà khán giả suy đoán Tống Dật đã chia tay bạn trai tin đồn Bạch Kính Đình?

Từ năm 2022, sau khi Tống Dật và Bạch Kính Đình đóng chung Trường Phong Độ thì hai người đã vướng tin đồn hẹn hò. Tuy cả hai không xác nhận, cũng chẳng từ chối nhưng không hề che giấu những hành động ngọt ngào khi cùng đi quảng bá phim, đi sự kiện. Bạch Kính Đình quan tâm chăm sóc Tống Dật rất chu đáo, ngược lại Tống Dật rất hạnh phúc đón nhận những điều ấy.

tong-dat-5.jpg
Bạch Kính Đình bảo vệ Tống Dật cực chu đáo

Hai người nhiều lần bị bắt gặp dùng đồ đôi, đi du lịch riêng với nhau. Thậm chí truyền thông Hoa ngữ còn tiết lộ Bạch Kính Đình, Tống Dật đã gặp gỡ gia đình hai bên và còn sống chung. Netizen thì đoán rằng khi nào chính thức kết hôn, cặp đôi mới công khai chuyện tình cảm.

tong-dat-6.jpg
Hai người lộ ảnh du lịch chung

Nhưng dường như Bạch Kính Đình và Tống Dật đã đường ai nấy đi. Chuyện là khán giả thấy lạ khi Tống Dật và Thừa Lỗi chụp chung bộ ảnh tình cảm quảng bá phim Dữ Tấn Trường An. Bởi khi còn hạnh phúc bên Bạch Kính Đình, Tống Dật sẽ không chụp ảnh thân mật với bạn diễn khác như thế này, Thừa Lỗi là lần hiếm hoi cô phá lệ. Từ đó mà netizen đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa Tống Dật và Bạch Kính Đình có gặp vấn đề gì hay không.

du-tan-5.jpg
du-tan-11.jpg
Tống Dật hiếm khi chụp ảnh thân mật với bạn diễn khác như thế này

Tống Dật đăng bài quảng bá phim Dữ Tấn Trường An và có khán giả hỏi thăm khi nào cô kết hôn với Bạch Kính Đình, khiến cho netizen bỗng dưng quan tâm đến chuyện của hai người. Tống Dật chọn cách xóa luôn bài đăng này, còn lên tiếng khẳng định cô đang độc thân, hiện giờ chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp.

tong-dat-10.jpg
Lại thêm một cặp đôi đẹp đã tan vỡ?

Đúng lúc này, mọi người phát hiện Tống Dật đã bỏ theo dõi tài khoản MXH của Bạch Kính Đình. Hàng loạt động thái khiến cư dân mạng tin chắc cặp đôi đẹp của showbiz Hoa ngữ đã khởi đầu rồi kết thúc trong lặng lẽ khiến nhiều người tiếc nuối, còn Tống Dật đã chuyển hướng từ nữ chính ngôn tình thành cô gái độc lập mạnh mẽ hết mình cho sự nghiệp.

