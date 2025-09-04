Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Phim cổ trang vừa khởi quay đã gây xôn xao vì tạo hình diễn viên đẹp hiếm thấy

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Chỉ mới khởi quay được vài ngày, phim cổ trang này đã được khán giả mong ngóng vì dàn diễn viên quá đỉnh, tạo hình quá đẹp.

Thượng Công Chúa kể về Công chúa Mộ Văn Dao nhận thánh chỉ rời kinh thành Trường An đến Lĩnh Nam để làm lễ cầu phúc cho Hoàng hậu, tức mẹ của nàng. Trên đường trở về, nàng gặp chàng trai tài hoa Ngôn Thượng. Hai người nhanh chóng nảy sinh tình cảm khi cùng trải qua những biến cố trên đường đi.

Ngôn Thượng được công chúa đưa về Hoàng cung, phát huy tài trí trở thành vị quan tài năng của triều đình. Khi đất nước lâm nguy, Ngôn Thượng sẵn sàng ra trận, cùng công chúa Mộ Văn Dao giải quyết thù trong giặc ngoài. Chuyện tình của hai người càng trải qua nhiều sóng gió càng trở nên gắn bó.

thuong-cong-chua-9.jpg
Hai nhân vật chính của Thượng Công Chúa.

Công chúa Đan Dương không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh, sắc sảo, làm gì cũng khéo léo tính toán kỹ lưỡng. Ngôn Thượng xuất thân nghèo khó nhưng lại tài hoa văn võ song toàn. Hai người vừa yêu thương lại vừa đấu trí không ngừng, hứa hẹn sẽ tạo nên một mối tình đặc biệt và mới mẻ hơn nhiều phim cổ trang khác.

thuong-cong-chua-7.jpg
Mạnh Tử Nghĩa, Lý Quân Nhuệ từng có phim ăn khách hồi năm ngoái.

Bên cạnh nội dung hấp dẫn, Thượng Công Chúa còn ăn điểm nhờ dàn diễn viên. Mạnh Tử Nghĩa, Lý Quân Nhuệ từng rất được yêu thích từ phim Cửu Trọng Tử nên màn tái hợp này càng được chờ đợi. Dù phim hết từ cuối năm 2024 nhưng đến bây giờ, người hâm mộ vẫn đẩy thuyền Mạnh Tử Nghĩa, Lý Quân Nhuệ nên sẵn sàng ủng hộ hai người tái hợp trong phim mới.

thuong-cong-chua-1.jpg
thuong-cong-chua-3.jpg
thuong-cong-chua-5.jpg
thuong-cong-chua-8.jpg
Tạo hình của Mạnh Tử Nghĩa được khen hết lời.

Quan trọng nhất là tạo hình của Thượng Công Chúa đẹp miễn chê. Dạo gần đây, tạo hình trong phim cổ trang Hoa ngữ được đầu tư chỉn chu đẹp mắt hơn, không còn những trang phục rườm rà hay kiểu tóc kỳ quái. Và Thượng Công Chúa chỉ mới tung ảnh tạo hình nhân vật đã được khen là sang trọng, lộng lẫy mà không lòe loẹt, khí chất Hoàng gia cực đậm nét.

qc.jpg
Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#phim cổ trang #Thượng Công Chúa #Mạnh Tử Nghĩa #Lý Quân Nhuệ

