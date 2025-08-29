Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Hai phim cổ trang liên tiếp lên sóng, Thừa Lỗi liệu có bùng nổ như Lưu Vũ Ninh?

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Cả Lưu Vũ Ninh và Thừa Lỗi đều có hai phim cổ trang lên sóng nối nhau. Nếu như Lưu Vũ Ninh bùng nổ tên tuổi sau Khom Lưng, Thư Quyển Nhất Mộng thì Thừa Lỗi đang có Cẩm Nguyệt Như Ca rồi Dữ Tấn Trường An.

Trong showbiz Hoa ngữ, không phải phim nào quay xong cũng phát sóng ngay mà có rất nhiều lý do khiến kế hoạch ra mắt bị trì hoãn vài tháng, thậm chí vài năm. Vì thế, có những diễn viên bỗng dưng có phim chiếu sát nhau dù thời gian thực hiện cách xa nhau.

thua-loi-2.jpg
thua-loi-13.jpg
Lưu Vũ Ninh có hai phim lên sóng nối tiếp.

Chẳng hạn như Lưu Vũ Ninh có Khom Lưng vừa chiếu xong là đến Thư Quyển Nhất Mộng ra mắt. Ban đầu, khán giả lo lắng rằng hai nhân vật của Lưu Vũ Ninh hao hao nhau, tạo hình cũng tương đồng. Nhưng hai bộ phim đều thành công rực rỡ giúp cho Lưu Vũ Ninh bùng nổ tên tuổi, từ một nam diễn viên bị coi là “lỗ hổng visual của phim” nay trở thành gương mặt được các nhà sản xuất săn đón.

cam-nguyet-13.jpg
Thừa Lỗi vừa mới gây ấn tượng với Cẩm Nguyệt Như Ca.

Rồi hiện giờ, khán giả còn chưa quên vai diễn của Thừa Lỗi trong phim Cẩm Nguyệt Như Ca đã lại thấy anh xuất hiện trong Dữ Tấn Trường An. Nếu như Lưu Vũ Ninh được yêu thích với vai tướng quân Ngụy Thiệu ở Khom Lưng thì Thừa Lỗi cũng gây ấn tượng khi làm tướng quân Tiêu Giác ở Cẩm Nguyệt Như Ca. Chính sự trùng hợp này khiến netizen tò mò, liệu Thừa Lỗi có tận dụng được cơ hội để bứt phá như Lưu Vũ Ninh?

du-tan-1.jpg
Anh đã có Dữ Tấn Trường An ra mắt ngay sau đó.

Nhất là Thừa Lỗi đang được khen là có diễn xuất đa dạng trong vai Tấn An của Dữ Tấn Trường An. Bởi Tấn An là kiểu nhân vật có nhiều thân phận, nhiều tính cách, tâm lý phức tạp, vốn là vương gia nhưng gặp biến cố mà mất trí nhớ nên phải sống lưu lạc. Ở những tập đầu, Tấn An ngây thơ, đáng yêu như một đứa trẻ thì đến khi lấy lại được trí nhớ, Tấn An lại thâm trầm mưu lược, đồng thời cũng dằn vặt bản thân khi lỡ thân thiết với kẻ thù. Chỉ cần Dữ Tấn Trường An thành công, chắc chắn danh tiếng Thừa Lỗi cũng sẽ lên thêm một nấc mới.

qc.jpg
Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Thừa Lỗi #Lưu Vũ Ninh #phim cổ trang #Dữ Tấn Trường An #Cẩm Nguyệt Như Ca #Khom Lưng

Xem thêm

Cùng chuyên mục