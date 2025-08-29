Hai phim cổ trang liên tiếp lên sóng, Thừa Lỗi liệu có bùng nổ như Lưu Vũ Ninh?

HHTO - Cả Lưu Vũ Ninh và Thừa Lỗi đều có hai phim cổ trang lên sóng nối nhau. Nếu như Lưu Vũ Ninh bùng nổ tên tuổi sau Khom Lưng, Thư Quyển Nhất Mộng thì Thừa Lỗi đang có Cẩm Nguyệt Như Ca rồi Dữ Tấn Trường An.

Trong showbiz Hoa ngữ, không phải phim nào quay xong cũng phát sóng ngay mà có rất nhiều lý do khiến kế hoạch ra mắt bị trì hoãn vài tháng, thậm chí vài năm. Vì thế, có những diễn viên bỗng dưng có phim chiếu sát nhau dù thời gian thực hiện cách xa nhau.

Lưu Vũ Ninh có hai phim lên sóng nối tiếp.

Chẳng hạn như Lưu Vũ Ninh có Khom Lưng vừa chiếu xong là đến Thư Quyển Nhất Mộng ra mắt. Ban đầu, khán giả lo lắng rằng hai nhân vật của Lưu Vũ Ninh hao hao nhau, tạo hình cũng tương đồng. Nhưng hai bộ phim đều thành công rực rỡ giúp cho Lưu Vũ Ninh bùng nổ tên tuổi, từ một nam diễn viên bị coi là “lỗ hổng visual của phim” nay trở thành gương mặt được các nhà sản xuất săn đón.

Thừa Lỗi vừa mới gây ấn tượng với Cẩm Nguyệt Như Ca.

Rồi hiện giờ, khán giả còn chưa quên vai diễn của Thừa Lỗi trong phim Cẩm Nguyệt Như Ca đã lại thấy anh xuất hiện trong Dữ Tấn Trường An. Nếu như Lưu Vũ Ninh được yêu thích với vai tướng quân Ngụy Thiệu ở Khom Lưng thì Thừa Lỗi cũng gây ấn tượng khi làm tướng quân Tiêu Giác ở Cẩm Nguyệt Như Ca. Chính sự trùng hợp này khiến netizen tò mò, liệu Thừa Lỗi có tận dụng được cơ hội để bứt phá như Lưu Vũ Ninh?

Anh đã có Dữ Tấn Trường An ra mắt ngay sau đó.

Nhất là Thừa Lỗi đang được khen là có diễn xuất đa dạng trong vai Tấn An của Dữ Tấn Trường An. Bởi Tấn An là kiểu nhân vật có nhiều thân phận, nhiều tính cách, tâm lý phức tạp, vốn là vương gia nhưng gặp biến cố mà mất trí nhớ nên phải sống lưu lạc. Ở những tập đầu, Tấn An ngây thơ, đáng yêu như một đứa trẻ thì đến khi lấy lại được trí nhớ, Tấn An lại thâm trầm mưu lược, đồng thời cũng dằn vặt bản thân khi lỡ thân thiết với kẻ thù. Chỉ cần Dữ Tấn Trường An thành công, chắc chắn danh tiếng Thừa Lỗi cũng sẽ lên thêm một nấc mới.