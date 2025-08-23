Tử Dạ Quy: Còn ai xui hơn Điền Hi Vi, đóng chung với ai là người ấy gặp rắc rối

HHTO - Scandal đang ầm ĩ của Hứa Khải đúng khi phim Tử Dạ Quy lên sóng càng khiến khán giả thương cho Điền Hi Vi. Bởi cô hễ có phim nào mới là bạn diễn đều gặp rắc rối về đời tư.

Tử Dạ Quy đang là phim cổ trang được chú ý lúc này nhờ nội dung mới lạ đậm chất liêu trai, dàn diễn viên toàn trai xinh gái đẹp càng ngắm càng mê. Trong phim, nữ chính Võ Trinh ban ngày là huyện chúa tuổi đã lớn mà mãi chưa chịu kết hôn, ban đêm hiện nguyên hình thành thành Miêu công nhận nhiệm vụ ngăn cản yêu quái đến nhân gian làm loạn.

Võ Trinh ban ngày làm tiểu thư ban đêm hóa miêu nữ.

Trong một lần truy bắt yêu quái, Võ Trinh gặp đạo sĩ bắt yêu Mai Trục Vũ. Cùng mục tiêu diệt trừ yêu quái bảo vệ dân lành nên Võ Trinh cùng Mai Trục Vũ ngày càng gắn bó, nảy sinh tình cảm. Nhưng làm sao chuyện tình này có cái kết đẹp khi hai người có thân phận đối đầu.

Mai Trục Vũ vốn là đạo sĩ trừ yêu.

Đúng khi Tử Dạ Quy đang gây chú ý, mạch phim đi đến cao trào thì nam chính Hứa Khải gặp chuyện lớn. Diễn viên Hứa Lệ Sa viết tâm thư dài tố cáo Hứa Khải là kẻ bạc tình, bắt cá nhiều tay, bí mật hẹn hò với cô nhưng cùng lúc còn thả thính nhiều bạn diễn khác. Thậm chí Hứa Khải còn nhiều lần mắng mỏ Hứa Lệ Sa nặng nề.

Hứa Khải bị bạn gái cũ bóc phốt.

Nhà sản xuất Vu Chính đã nhanh chóng lên tiếng bênh vực Hứa Khải, tiết lộ rằng Hứa Khải và Hứa Lệ Sa chia tay êm đẹp đã 3 năm nhưng không hiểu sao đến giờ lại khui ra. Tuy thế, netizen vẫn bán tín bán nghi muốn chờ “chính chủ” Hứa Khải lên tiếng. Nhưng dù thế nào đi nữa, tin đồn của Hứa Khải cũng ảnh hưởng không tốt đến phim đang chiếu Tử Dạ Quy.

Điền Hi Vi liên tục gặp xui xẻo vì bạn diễn vướng bê bối.

Và netizen lại thấy tiếc cho Điền Hi Vi khi không hiểu sao cô cứ đóng chung với ai là người ấy lại vướng bê bối tình cảm. Chẳng hạn phim Khanh Khanh Nhật Thường vừa khởi chiếu thì Bạch Kính Đình vường tin đồn hẹn hò Tống Dật. Điền Hi Vi đóng chung với Tân Vân Lai phim Bán Thục Nam Nữ thì Tân Vân Lai lộ manh mối thân thiết với Trương Tuyết Nghênh.

Điền Hi Vi mới quay phim Bạn Gái Thiên Tài cùng Hồ Nhất Thiên thì nam diễn viên lộ ảnh đi chơi với cô gái lạ mặt. Và đến bây giờ, những tưởng Tử Dạ Quy lên sóng suôn sẻ thì Hứa Khải gặp chuyện.