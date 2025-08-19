Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Cẩm Nguyệt Như Ca: Vì sao phim hot nhưng điểm Douban không cao như kỳ vọng?

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Nhiều người ngỡ ngàng khi nhìn điểm số khởi đầu của "Cẩm Nguyệt Như Ca". Vì sao phim càng về sau càng ăn khách mà điểm Douban lại không ổn cho lắm?

Mới đây, hai phim Lợi Kiếm Hoa Hồng của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cẩm Nguyệt Như Ca của Châu Dã - Thừa Lỗi cùng mở điểm Douban để đo lường cảm nghĩ của khán giả. Trong khi Lợi Kiếm Hoa Hồng khởi đầu ở 6.9 điểm với 218K lượt đánh giá thì Cẩm Nguyệt Như Ca lại chỉ được 5.5 điểm và có 19K lượt bình chọn.

cam-nguyet-2.jpg
Cẩm Nguyệt Như Ca có điểm Douban ở mức trung bình

5.5 là mức điểm trung bình, cho thấy Cẩm Nguyệt Như Ca chỉ là bộ phim tạm được chứ chưa ở mức hấp dẫn, nên xem. Điều này khiến nhiều fan của phim bất bình, cho rằng khán giả đã chấm điểm quá khắt khe. Nhưng công bằng mà nói thì Cẩm Nguyệt Như Ca bất ổn nhất ở khâu kịch bản.

321bb1a66016e948b007-17545358380.jpg
Lý do lớn nhất nằm ở khâu kịch bản

Một kịch bản nhiều vấn đề, nhiều lỗ hổng thì dù Thừa Lỗi, Châu Dã có nỗ lực như thế nào, diễn xuất ăn ý đến đâu rồi các cảnh chiến đấu đánh trận có chân thực đi nữa, vẫn không đủ sức bù đắp cho các tình tiết thiếu hợp lý. Chưa kể Cẩm Nguyệt Như Ca được kỳ vọng cao ngay từ đầu do chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng nên người xem cũng sẽ đánh giá khắt khe hơn. Nhất là khán giả Trung Quốc luôn coi trọng yếu tố bám sát nguyên tác, nên Cẩm Nguyệt Như Ca dễ mất điểm vì nhiều chi tiết quan trọng đã bị biên kịch lược bỏ, nhất là thân phận của nữ chính Hòa Yến.

cam-nguyet-8.jpg
Vai Hòa Yến của Châu Dã gây nhiều tranh cãi

Bù lại, các fan của Cẩm Nguyệt Như Ca vẫn hài lòng với những gì mà phim mang lại, đặc biệt Thừa Lỗi và Châu Dã có tương tác tốt, lại kết thúc có hậu là đủ khiến người xem hài lòng.

qc.jpg
Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Cẩm Nguyệt Như Ca #điểm Douban #Châu Dã #Thừa Lỗi #Lợi Kiếm Hoa Hồng

Xem thêm

Cùng chuyên mục