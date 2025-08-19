Cẩm Nguyệt Như Ca: Vì sao phim hot nhưng điểm Douban không cao như kỳ vọng?

HHTO - Nhiều người ngỡ ngàng khi nhìn điểm số khởi đầu của "Cẩm Nguyệt Như Ca". Vì sao phim càng về sau càng ăn khách mà điểm Douban lại không ổn cho lắm?

Mới đây, hai phim Lợi Kiếm Hoa Hồng của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cẩm Nguyệt Như Ca của Châu Dã - Thừa Lỗi cùng mở điểm Douban để đo lường cảm nghĩ của khán giả. Trong khi Lợi Kiếm Hoa Hồng khởi đầu ở 6.9 điểm với 218K lượt đánh giá thì Cẩm Nguyệt Như Ca lại chỉ được 5.5 điểm và có 19K lượt bình chọn.

Cẩm Nguyệt Như Ca có điểm Douban ở mức trung bình

5.5 là mức điểm trung bình, cho thấy Cẩm Nguyệt Như Ca chỉ là bộ phim tạm được chứ chưa ở mức hấp dẫn, nên xem. Điều này khiến nhiều fan của phim bất bình, cho rằng khán giả đã chấm điểm quá khắt khe. Nhưng công bằng mà nói thì Cẩm Nguyệt Như Ca bất ổn nhất ở khâu kịch bản.

Lý do lớn nhất nằm ở khâu kịch bản

Một kịch bản nhiều vấn đề, nhiều lỗ hổng thì dù Thừa Lỗi, Châu Dã có nỗ lực như thế nào, diễn xuất ăn ý đến đâu rồi các cảnh chiến đấu đánh trận có chân thực đi nữa, vẫn không đủ sức bù đắp cho các tình tiết thiếu hợp lý. Chưa kể Cẩm Nguyệt Như Ca được kỳ vọng cao ngay từ đầu do chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng nên người xem cũng sẽ đánh giá khắt khe hơn. Nhất là khán giả Trung Quốc luôn coi trọng yếu tố bám sát nguyên tác, nên Cẩm Nguyệt Như Ca dễ mất điểm vì nhiều chi tiết quan trọng đã bị biên kịch lược bỏ, nhất là thân phận của nữ chính Hòa Yến.

Vai Hòa Yến của Châu Dã gây nhiều tranh cãi

Bù lại, các fan của Cẩm Nguyệt Như Ca vẫn hài lòng với những gì mà phim mang lại, đặc biệt Thừa Lỗi và Châu Dã có tương tác tốt, lại kết thúc có hậu là đủ khiến người xem hài lòng.