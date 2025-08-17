Hiến Ngư: Nữ chính siêu lầy khiến netizen vừa cười vừa nhớ Thư Quyển Nhất Mộng

HHTO - Tạm quên những nữ chính thông minh tài trí đi, Hiến Ngư đã khiến khán giả cười lăn cười bò vì nữ chính vừa hài vừa lầy, gợi nhớ đến Thư Quyển Nhất Mộng.

Khi Thư Quyển Nhất Mộng lên sóng, khán giả rất thích thú với nữ chính Tống Tiểu Ngư chẳng may bị xuyên không vào cuốn kịch bản phim và chỉ chăm chăm làm sao thoát chết, chống lại số mệnh đã được định sẵn. Tiểu Ngư phải trải qua 108 kiểu chết khác nhau cho dù cô ra sức trốn khỏi cốt truyện ban đầu, tạo thành vô số tình huống hài hước.

Thư Quyển Nhất Mộng có nữ chính cực hài hước.

Hiến Ngư cũng bắt đầu với tình huống tương tự, khi Liêu Đình Nhạn chẳng may đang từ thế giới hiện đại lại thấy mình là đệ tử tu tiên cấp thấp nhất của phái Thanh Cốc Thiên. Biết mình năng lực có hạn, lại chẳng hiểu gì về những chuyện đang diễn ra nên Liêu Đình Nhạn quyết định làm một con “cá muối” sống lười biếng, thờ ơ với tất cả, không ganh đua chẳng tham vọng chỉ mong sống bình yên qua ngày.

Nữ chính của Hiến Ngư cũng chỉ mong làm con "cá muối" lười biếng.

Nhưng chẳng ngờ ước nguyện nhỏ nhoi ấy cũng bất thành khi cô được chọn cùng với 99 đệ tử khác đi hầu hạ sư tổ Tư Mã Tiêu chuẩn bị tái xuất. Ai mà ngờ vị sư tổ được kính nể này lại là một kẻ nghi ngờ tất cả, sẵn sàng đoạt mạng người khác. Tư Mã Tiêu cho rằng các đệ tử đang bày mưu cướp lấy công tu tiên của hắn nhưng chỉ riêng Liêu Đình Nhạn là khác, cô quả thực chẳng có mưu kế gì. Nhận ra Liêu Đình Nhạn quá sức hồn nhiên chẳng màng sự đời, Tư Mã Tiêu bèn ép cô đi theo mình.

Chẳng ngờ Liêu Đình Nhạn lại bị sư tổ ép đi theo.

Hiến Ngư vừa mới lên sóng từ ngày 16/8 đã nhận được nhiều lời khen nhờ kịch bản hài hước, đặc biệt là những màn hành động vô tri của nữ chính Liêu Đình Nhạn. Khi phim đang quay, khán giả từng lo ngại Vương Ảnh Lộ nhìn quá gầy gò, nhan sắc thua kém nhiều nữ chính cổ trang khác. Nhưng đến lúc Hiến Ngư công chiếu, cô đã tạo được thiện cảm nhờ diễn xuất hồn nhiên. Còn Trần Phi Vũ vẫn giữ được phong độ, xuất hiện cảnh nào đều gây ấn tượng cảnh đó.