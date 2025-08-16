Cẩm Nguyệt Như Ca: Khi Châu Dã làm mẫu ảnh cho Thừa Lỗi trổ tài

HHTO - Nhìn vào bức ảnh chân dung Châu Dã mà Thừa Lỗi ghi lại được, ai cũng tấm tắc khen ngợi nam chính của Cẩm Nguyệt Như Ca đã bắt được thần thái bạn diễn.

Trước khi trở thành diễn viên đình đám như bây giờ, Thừa Lỗi đã tốt nghiệp loại xuất sắc Học viện Mỹ thuật Hà Bắc. Trên trang cá nhân, Thừa Lỗi thường khoe các bức tranh mình tự vẽ, ảnh mình tự chụp.

Các tác phẩm cộp mác Thừa Lỗi nhận được rất nhiều lời khen về bố cục, cách phối màu, nhiều tấm ảnh được anh chọn góc chụp rất độc đáo. Chưa kể có những bức tranh Thừa Lỗi lấy cảm hứng từ bộ phim mình đóng nên netizen càng thích thú.

Ở trên phim trường, Thừa Lỗi thường mang theo máy ảnh để chụp bạn diễn. Khi cùng quay Cẩm Nguyệt Như Ca, Châu Dã đã có bức ảnh chân dung cực đẹp do Thừa Lỗi ghi lại. Netizen nhận thấy nam diễn viên đã bắt được thần thái của Châu Dã, đặc biệt là ánh mắt đầy mạnh mẽ thu hút.

Trương Miểu Di vai Tống Đào Đào trong Cẩm Nguyệt Như Ca cũng có bức ảnh rất đáng yêu. Khán giả đoán rằng Trương Miểu Di đang mải chụp selfie và Thừa Lỗi đã bắt trúng khoảnh khắc này.

Cổ Lực Na Trát dưới ống kính Thừa Lỗi lại càng thêm xinh đẹp. Hai người từng đóng vai khách mời trong Đại Mộng Quy Ly, rồi lại cùng tham gia show Random Tour và Thừa Lỗi đã tranh thủ ghi lại được nhiều tấm ảnh đẹp lung linh.

Thừa Lỗi và Vương Sở Nhiên đóng chung Còn Ra Thể Thống Gì Nữa và tất nhiên nam diễn viên rất chăm chỉ chụp ảnh đồng nghiệp. Khán giả đều công nhận Thừa Lỗi luôn chịu khó tìm được những góc chụp độc đáo, lạ mắt nên các sao nữ quen thuộc vẫn trở nên mới mẻ dưới ảnh của Thừa Lỗi.

Tất nhiên không chỉ chụp bạn diễn nữ mà Thừa Lỗi cũng chụp nhiều đồng nghiệp nam. Như loạt ảnh Trương Vân Long, Trần Triết Viễn trong show Random Tour được khen đẹp chẳng kém gì nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.