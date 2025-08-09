Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xinh đẹp như Yoona liệu có hù dọa khán giả thành công trong Em Xinh Tinh Quái?

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Liệu Yoona có biến hình thành công khi lần đầu trở thành “điên nữ” sau rất nhiều vai diễn hiền lành, đáng yêu?

Pretty Crazy (Em Xinh Tinh Quái) đánh dấu màn tái hợp của YoonA với đạo diễn Lee Sang Geun, người từng chỉ đạo phim điện ảnh Lối Thoát Trên Không (Exit) do YoonA đóng vai chính và là phim điện ảnh ăn khách nhất Hàn Quốc năm 2019 với 9,42 triệu lượt vé.

em-xinh-6.jpg
Yoona có vai diễn rất phá cách trong phim mới.

Em Xinh Tinh Quái xoay quanh câu chuyện “dở khóc dở cười” của Gil Gu (Ahn Bo-hyun) - một chàng trai trẻ thất nghiệp, sống cuộc đời “nhàm chán tại gia” sau khi nghỉ việc. Gil Gu bất ngờ nhận được công việc bán thời gian kỳ quặc: Làm “bảo mẫu” cho Sun Ji (YoonA), một cô gái ban ngày thì hiền lành nhưng mỗi 2 giờ sáng thức dậy lại như… một quỷ nữ.

em-xinh-4.jpg
Gil Gu vất vả với công việc kỳ quặc.

Trong đoạn teaser trailer, YoonA gây bất ngờ với màn hóa thân đầy thú vị: Một hình hài 2 tính cách trái ngược nhau giữa ngày và đêm. Sun Ji phiên bản ban ngày nuôi mơ ước du học Pháp, làm quản lý tiệm bánh nhỏ nhưng đêm đến lại bị ác quỷ chiếm hữu, trở nên đáng sợ với loạt hành vi kỳ quặc. Tạo hình của YoonA gây ấn tượng mạnh với trang phục mang sắc đỏ nổi bật, mái tóc xoăn bồng bềnh và trang điểm đậm đúng chuẩn một “em xinh tinh quái”.

em-xinh-1.jpg
Gil Gu làm thế nào để chiều được khách hàng khó tính?

Yoona tiết lộ rằng trong những vai mình từng đóng, đây là nhân vật có tính cách bùng nổ nhất. Thành viên SNSD đã thử nghiệm nhiều cách nhập vai như thay đổi tông giọng, biểu cảm khuôn mặt và tiếng cười để thể hiện vẻ ngoài cuồng loạn và dữ đội của ác quỷ Sun Ji.

em-xinh-3.jpg
YoonA và Ahn Bo Hyun rất xứng đôi.

Sánh đôi cùng YoonA trong phim là Ahn Bo Hyun, chàng mỹ nam hứa hẹn sẽ “đốn tim” khán giả bằng những hành động tinh tế, ánh mắt dịu dàng, cùng loạt khoảnh khắc “nuông chiều ma nữ” vừa tréo ngoe, vừa ngọt ngào. Một bên là “ma nữ” bất ổn khó lường, một bên là “bảo mẫu quỷ” to xác nhưng yếu bóng vía, ai sẽ thắng trong cuộc đối đầu này?

qc.jpg
Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
