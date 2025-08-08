Cùng nhờ công nghệ "thay mặt" diễn viên, Cẩm Nguyệt Như Ca có gì khác với Chốt Đơn?

HHTO - Nếu như phim Chốt Đơn phải thay mặt diễn viên vì Hoa hậu Thùy Tiên vướng bê bối thì Cẩm Nguyệt Như Ca cũng gặp hoàn cảnh tương tự. Và nhân vật của Lý Minh Đức ra sao sau khi được công nghệ AI nhúng tay vào?

Cẩm Nguyệt Như Ca vừa mới lên sóng đã có phản ứng tích cực về nội dung lôi cuốn, diễn viên hợp vai. Nhưng trước đó, bộ phim từng gặp lận đận vì diễn viên phụ Lý Minh Đức gây rắc rối. Tháng 2 năm nay, Lý Minh Đức say xỉn, đập phá xe của người khác nhưng lại không chịu đền bù thiệt hại cho chủ xe. Sau đó, tòa án đã tuyên phạt Lý Minh Đức phải đền bù 200 nghìn tệ (khoảng 730 triệu đồng) và bị tù giam 6 tháng.

Cẩm Nguyệt Như Ca gặp rắc rối vì Lý Minh Đức.

Rắc rối ở chỗ Lý Minh Đức gây chuyện khi đã quay xong vai phụ Trình Lý Tố trong phim Cẩm Nguyệt Như Ca, ê-kíp đang làm hậu kỳ để chuẩn bị phát sóng. Vì thế, mọi người đã phải nhanh chóng tìm biện pháp thay thế Lý Minh Đức, nếu không phim sẽ phải chịu cảnh xếp kho.

Nhà sản xuất phải tìm người khác thế chỗ Lý Minh Đức.

Nhà sản xuất đã mời Lý Khanh làm người đóng thế, nam diễn viên sẽ diễn lại các cảnh quay của Lý Minh Đức và nhờ công nghệ ghép mặt Lý Khanh thay cho Lý Minh Đức. Khi Cẩm Nguyệt Như Ca lên sóng, khán giả phát hiện Trình Lý Tố nhìn mờ hơn các nhân vật còn lại dù chung một khung hình, bù lại thì biểu cảm của diễn viên khá tự nhiên.

Nhân vật Trình Lý Tố (bên trái) sau khi được thay mặt.

Cùng là thay thế diễn viên gặp bê bối nhưng Cẩm Nguyệt Như Ca và Chốt Đơn lại dùng công nghệ khác nhau. Nếu như Cẩm Nguyệt Như Ca vẫn chọn diễn viên người thật để thực hiện lại các cảnh quay rồi tiến hành ghép mặt người mới cho cơ thể người cũ thì Chốt Đơn lại dùng diễn viên ảo thay thế Hoa hậu Thùy Tiên. Vì thế mà gương mặt, biểu cảm của diễn viên AI trong Chốt Đơn nhìn gượng gạo và thiếu tự nhiên, thậm chí diện mạo còn không đồng nhất giữa các cảnh quay.