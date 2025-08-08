Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Cùng nhờ công nghệ "thay mặt" diễn viên, Cẩm Nguyệt Như Ca có gì khác với Chốt Đơn?

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Nếu như phim Chốt Đơn phải thay mặt diễn viên vì Hoa hậu Thùy Tiên vướng bê bối thì Cẩm Nguyệt Như Ca cũng gặp hoàn cảnh tương tự. Và nhân vật của Lý Minh Đức ra sao sau khi được công nghệ AI nhúng tay vào?

Cẩm Nguyệt Như Ca vừa mới lên sóng đã có phản ứng tích cực về nội dung lôi cuốn, diễn viên hợp vai. Nhưng trước đó, bộ phim từng gặp lận đận vì diễn viên phụ Lý Minh Đức gây rắc rối. Tháng 2 năm nay, Lý Minh Đức say xỉn, đập phá xe của người khác nhưng lại không chịu đền bù thiệt hại cho chủ xe. Sau đó, tòa án đã tuyên phạt Lý Minh Đức phải đền bù 200 nghìn tệ (khoảng 730 triệu đồng) và bị tù giam 6 tháng.

cam-nguyet-2.jpg
Cẩm Nguyệt Như Ca gặp rắc rối vì Lý Minh Đức.

Rắc rối ở chỗ Lý Minh Đức gây chuyện khi đã quay xong vai phụ Trình Lý Tố trong phim Cẩm Nguyệt Như Ca, ê-kíp đang làm hậu kỳ để chuẩn bị phát sóng. Vì thế, mọi người đã phải nhanh chóng tìm biện pháp thay thế Lý Minh Đức, nếu không phim sẽ phải chịu cảnh xếp kho.

cam-nguyet-3.jpg
Nhà sản xuất phải tìm người khác thế chỗ Lý Minh Đức.

Nhà sản xuất đã mời Lý Khanh làm người đóng thế, nam diễn viên sẽ diễn lại các cảnh quay của Lý Minh Đức và nhờ công nghệ ghép mặt Lý Khanh thay cho Lý Minh Đức. Khi Cẩm Nguyệt Như Ca lên sóng, khán giả phát hiện Trình Lý Tố nhìn mờ hơn các nhân vật còn lại dù chung một khung hình, bù lại thì biểu cảm của diễn viên khá tự nhiên.

Nhân vật Trình Lý Tố (bên trái) sau khi được thay mặt.

Cùng là thay thế diễn viên gặp bê bối nhưng Cẩm Nguyệt Như Ca Chốt Đơn lại dùng công nghệ khác nhau. Nếu như Cẩm Nguyệt Như Ca vẫn chọn diễn viên người thật để thực hiện lại các cảnh quay rồi tiến hành ghép mặt người mới cho cơ thể người cũ thì Chốt Đơn lại dùng diễn viên ảo thay thế Hoa hậu Thùy Tiên. Vì thế mà gương mặt, biểu cảm của diễn viên AI trong Chốt Đơn nhìn gượng gạo và thiếu tự nhiên, thậm chí diện mạo còn không đồng nhất giữa các cảnh quay.

chot-don-3.jpg
chot-don-5.jpg
Diễn viên ảo trong Chốt Đơn nhìn vẫn thiếu tự nhiên.
qc.jpg
Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Cẩm Nguyệt Như Ca #thay thế diễn viên #Lý Minh Đức #Chốt Đơn #thay mặt diễn viên

Xem thêm

Cùng chuyên mục