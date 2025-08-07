Cặp đôi chính của Triều Tuyết Lục sắp đóng phim ngôn tình "cưới trước yêu sau"?

HHTO - Phải chăng ước mong của fan phim Triều Tuyết Lục sắp thành hiện thực khi Lý Lan Địch và Ngao Thụy Bằng chuẩn bị nên duyên lần nữa trong phim ngôn tình hiện đại?

Sau khi Triều Tuyết Lục kết thúc, rất nhiều netizen tiếc nuối vì không được theo dõi tiếp chuyện tình của Tần Hoản và Yến Trì. Từ đó mà khán giả mong Lý Lan Địch, Ngao Thụy Bằng tái hợp trong dự án khác, nếu là phim hiện đại thì càng tốt.

Netizen mong hai người đóng chung lần nữa.

Và ngay sau đó, mạng xã hội đã có tin đồn hai diễn viên đang đàm phán để tham gia phim ngôn tình chuyển thể từ truyện Bề Tôi Trung Thành. Câu chuyện xoay quanh một cặp đôi tổng tài và thiên kim tiểu thư rơi vào tình huống cưới trước yêu sau.

Sầm Sâm là người thừa kế sản nghiệp một tập đoàn lớn, Quý Minh Thư tuy là trẻ mồ côi nhưng lớn lên trong một gia tộc danh giá. Cô mạnh mẽ, thẳng thắn nhưng cũng rất biết hoàn cảnh của mình, nên chấp nhận kết hôn với Sầm Sâm để có cuộc sống giàu sang phú quý. Nhưng chẳng ngờ càng chung sống, Sầm Sâm lại càng cưng chiều Quý Minh Thư, thật lòng yêu thương cô trong khi Minh Thư lại muốn rời bỏ anh.

Lý Lan Địch và Ngao Thụy Bằng đang có tin đồn sẽ đóng chung phim ngôn tình.

Có thể thấy, Bề Tôi Trung Thành có đủ những yếu tố đặc trưng của phim ngôn tình, nhưng netizen chưa hào hứng lắm với việc Lý Lan Địch, Ngao Thụy Bằng nhận dự án này. Lý do vì cốt truyện quá cũ kỹ, quen thuộc và chưa có chi tiết gì mới mẻ để thu hút người xem. Chính vì thế, khán giả cho rằng hai diễn viên chính của Triều Tuyết Lục nên nghiên cứu kỹ kịch bản, xem có nhiều cải biên cho hấp dẫn hơn không.

Ngao Thụy Bằng vừa quay xong Nhất Điểm Hạo Nhiên Khí.

Hiện giờ, Lý Lan Địch đang quay phim Khách Thập Cổ Thành còn Ngao Thụy Bằng vừa quay xong Nhất Điểm Hạo Nhiên Khí. Nam diễn viên đóng vai chính Trần Nhất, một chàng trai nắm được kỳ thuật Thiên Cơ nên bị nhiều bang phái truy đuổi. Vì thế, Trần Nhất phải tìm cách vạch trần chân tướng những kẻ hãm hại mình.