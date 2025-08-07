Phim mới của Lý Lan Địch có gì hay, liệu có bùng nổ như "Triều Tuyết Lục"?

HHTO - Thành công của Triều Tuyết Lục đã khiến Lý Lan Địch và Ngao Thụy Bằng được chú ý đặc biệt. Và dự án mà Lý Lan Địch đang tham gia có gì thú vị?

Triều Tuyết Lục được xem là một phim “ngựa ô” của mùa Hè năm nay, khi càng về sau càng thu hút nhiều người xem, mọi chủ đề liên quan đến phim đều có tương tác lớn. Từ đó mà Lý Lan Địch, Ngao Thụy Bằng cũng tăng thêm danh tiếng.

Lý Lan Địch thêm nổi tiếng sau Triều Tuyết Lục.

Nhưng Lý Lan Địch không có nhiều thời gian tận hưởng thành công của Triều Tuyết Lục khi đang bận rộn tham gia Khách Thập Cổ Thành. Tuy chỉ có 8 tập nhưng đây là phim chính kịch đầu tiên mà Lý Lan Địch tham gia.

Khách Thập Cổ Thành có bối cảnh chính là một thị trấn cổ nhỏ bé, nhịp sống chậm rãi nên nhiều người trẻ đã quyết định chuyển đến các thành phố lớn tìm kiếm cơ hội lập nghiệp. Trong đó có ba chị em ruột đều rời quê đã lâu, nhưng đều gặp nhiều biến cố cuộc đời mà quyết định trở về cổ trấn, tìm cách chữa lành những tổn thương đã qua bên gia đình và bạn bè.

Lý Lan Địch trên trường quay Khách Thập Cổ Thành.

Lý Lan Địch đóng vai chị cả Hạ Tư, sau biến cố gia đình đã đến thành thị để theo đuổi giấc mơ làm kiến trúc sư. Nhưng hiện thực chẳng bao giờ giống như cô đã từng mơ, cuộc sống vội vã ở thành phố khiến cô ngày càng căng thẳng ngột ngạt và Hạ Tư chọn cách quay về nơi mình sinh ra, lớn lên. Chẳng ngờ tại đây, Hạ Tư gặp lại chàng trai mà cô từng xao xuyến ngày xưa. Hai người buộc phải hợp tác để cải tạo lại cổ trấn, và từ đó mà cảm xúc năm nào lại ùa về.

Đây là phim chính kịch đầu tiên của cô.

Vai Hạ Tư đang được kỳ vọng là cột mốc mới trong sự nghiệp diễn viên của Lý Lan Địch, khi nhân vật này có tâm lý phức tạp hơn, đòi hỏi diễn xuất tinh tế hơn. Chưa kể đóng phim chính kịch còn là mục tiêu của nhiều diễn viên Hoa ngữ, nên Lý Lan Địch sẽ càng nỗ lực nhiều hơn cho Khách Thập Cổ Thành.