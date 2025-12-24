Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ: Trang Tự lên phim thấy ghét, thực sự là "con cưng" Cố Mạn?

HHTO - Những độc giả theo dõi nguyên tác của "Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ" - "Nắng Gắt" (Cố Mạn) từ thời kì đầu đều từng rơi vào trạng thái không biết Lâm Tự Sâm hay Trang Tự là nam chính. Trang Tự từng là hình mẫu được yêu mến không kém bác sĩ/ tổng tài Lâm. Nhưng bản phim, ngay từ những tập đầu, khán giả khó mà thích được "nam phụ (từng) vạn người mê".

Fan truyện/ phim ngôn tình chắc chắn từng nghe danh Cố Mạn - chủ nhân của nhiều tác phẩm kinh điển như Bên Nhau Trọn Đời, Sam Sam Đến Rồ, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên... Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ dựa trên Nắng Gắt - một trong những tác phẩm nổi tiếng bậc nhất của Cố Mạn lại do chính cô đảm nhiệm vai trò biên kịch nên càng được khán giả "đặt gạch hóng".

Nam phụ Trang Tự do Lại Vĩ Minh thủ vai.

Ngay ngày đầu chiếu, giữa những hashtag về phim, từ khóa "nam phụ" cũng lọt top thịnh hành. Điều này không bất ngờ, bởi Trang Tự là nhân vật được yêu mến không kém nhân vật chính Lâm Tự Sâm và Nhiếp Hi Quang trong nguyên tác. Tuy nhiên, phản ứng của khán giả với nhân vật này ở bản phim không mấy tích cực.

Phần đầu tiên (thượng) của Nắng Gắt được phát hành năm 2013. Thời điểm đó, hình tượng của Trang Tự là gu của độc giả ngôn tình. Anh là nam thần học đường, điển trai, học giỏi, gia cảnh khó khăn nhưng không ngừng nỗ lực. Trang Tự "ngoài lạnh trong nóng", nói chuyện hơi phũ phàng với Nhiếp Hi Quang nhưng trong lòng đã rung động với cô từ lâu, luôn dịu dàng giúp đỡ cô. Tuy nhiên, anh không dám đáp lại tình cảm của tiểu thư "Dưa Hấu" (biệt danh của nữ chính) vì tự ti gia thế không xứng với cô.

Trong phần thượng nguyên tác, "đất" cho Trang Tự nhiều, độc giả không rõ Trang Tự hay Lâm Tự Sâm mới là nam chính, rằng Hi Quang sẽ chọn ai. Đến phần 2 (hạ), mọi chuyện rõ ràng hơn. Cộng đồng ngôn tình từng đồn nhau Trang Tự là "con cưng" của Cố Mạn, rất được tác giả yêu thích. Nhưng vì người đọc phản ứng quá gắt về tính cách nhân vật này nên cô đã bỏ lửng tiểu thuyết một thời gian, sau đó mới viết nốt phần sau, vạch rõ Trang Tự là nam phụ, Lâm Tự Sâm là nam chính.

Nắng Gắt được đưa lên màn ảnh, phần yêu mến dành cho Trang Tự gần như tiêu biến. Ở thì hiện tại, kiểu xây dựng nhân vật của anh đã quá lỗi thời. Khán giả bày tỏ sự khó chịu với nam phụ ngay từ những tập đầu tiên của Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ. Trang Tự thích Hi Quang nhưng lặng thinh với lời tỏ tình của cô, cũng không tin tưởng và thấu hiểu cô. Anh mặc kệ những lời xì xào, "đẩy thuyền" bản thân với cô bạn thân hàng xóm. Hành xử "mập mờ" của anh với 2 người gián tiếp khiến Dưa Hấu mang tiếng xấu.

Bình luận của khán giả trên Weibo (tổng hợp theo hashtag "Nam phụ Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ"):

"Ai fan nguyên tác cho tôi biết nam phụ trong tiểu thuyết cũng khó chịu đến vậy à."

"Ôi kiểu nhân vật này lỗi thời lắm rồi. Sao có miệng mà không biết nói ra đúng cái cần nói thế."

"Xem thoại nè, anh ta mặc cảm tự ti về gia thế của mình rồi mở miệng ra là nói nữ chính dựa hơi bố mẹ, không tự lập."

"Cô ấy đang nghe điện thoại, xong tự nhiên giật lấy. Ôi kiểu hành xử gì đây."

"Đẹp trai, hiền lành, chu đáo, giỏi giang nhưng lại không biết "mở miệng", tự ti. Anh ta là hiện thân của kì vọng nhưng không được đáp ứng."

"Cái kiểu có cô bạn thanh mai trúc mã gây hiểu lầm rồi cản trở tình cảm này, sao mà hồi xưa lại được thích vậy nhỉ."

"Cố Mạn làm biên kịch á. Ai hồi xưa đồn bả thích nam phụ vậy. Nếu là "con cưng" mà giữa nguyên cái kiểu đáng ghét thế này thì cũng giỏi đó."

Meme được diễn viên Lại Vĩ Minh cập nhật: "Được rồi, đừng nói nữa" khiến fan bật cười, đoán rằng anh cũng "hỏng ưa" tính cách nam phụ.

Bàn về thể hiện của Lại Vĩ Minh, nhiều khán giả đánh giá anh làm khá ổn. Không ít người xem cho rằng anh bớt đẹp đi so với những phim khác hoặc ảnh ngoài đời do đạo bộ lọc làm đẹp quà đà. Diễn xuất vẫn khá non và cứng.