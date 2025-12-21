Đại Hồng Thủy: “Thảm họa” thực sự của khán giả chính là đã xem phim này

HHTO - Sau khi xem xong “Đại Hồng Thủy” - phim Hàn Quốc về đề tài thảm họa, tận thế, có sự tham gia của Kim Da Mi và Park Hae Soo mới lên sóng Netflix, thật không biết phải nói gì, không biết phải chê sao…

* Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ nội dung phim

Câu chuyện của Đại Hồng Thủy (The Great Flood) bắt đầu như một bộ phim đề tài thảm họa, tận thế thông thường. Người mẹ đơn thân An Na (Kim Da Mi) và cậu con trai nhỏ 6 tuổi thức giấc trong căn hộ của mình rồi nhận ra bên ngoài trời đang mưa như trút. Nước đã dâng lên cao từ lúc nào, nhấn chìm hai tầng của tòa chung cư, và lúc này hai mẹ con đang ở tầng 3. An Na liền cõng con trai leo lên tầng cao hơn, chạy khỏi con nước vẫn tiếp tục dâng.

Lúc này, Hee Jo (Park Hae Soo) xuất hiện. Anh là nhân viên an ninh nơi An Na làm việc, đến đón cô đến nơi an toàn. Hóa ra, An Na không chỉ là một người mẹ bình thường, mà cô còn là một nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. Hee Jo tóm tắt cho An Na rằng một thiên thạch đã va chạm ở Nam Cực, khiến băng ở đó tan chảy, và hôm nay chính là tận thế. Nền văn minh loài người sẽ sớm chìm trong biển nước. Nghiên cứu của An Na chính là chìa khóa cho tương lai của nhân loại.

Bước ngoặt đó khiến Đại Hồng Thủy từ một phim thảm họa, tận thế thông thường “chuyển hướng” sang thể loại khoa học viễn tưởng rùng rợn. Có một âm mưu đen tối nào đó, một cảm xúc u ám buồn bã nào đó đang được giấu đằng sau hành trình giải cứu An Na và con trai. Những bí ẩn nho nhỏ hiện ra đầy bí ẩn và ám mùi nguy hiểm. Tại sao con trai của An Na lại quá say mê bơi lội? Tại sao hành vi của cậu bé có phần khác thường đến vậy? Phải chăng cậu bé đã biết trước trận lụt kinh hoàng này sẽ đến?

Những tưởng cú bẻ ngoặt này sẽ giúp Đại Hồng Thủy thoát khỏi nhịp điệu quen thuộc của thể loại phim thảm họa, tận thế. Thế nhưng, kết quả là phim càng lúc càng rời rạc, hỗn loạn. Đại Hồng Thủy trở thành một bộ phim mà nhân vật và nội dung của nó dần dần trôi tuột khỏi tâm trí người xem, cuối cùng chìm sâu xuống tận đáy.

Có thể thấy Đại Hồng Thủy quá tham lam khi ôm đồm nhiều thứ muốn làm trong một bộ phim, nhưng cuối cùng chẳng đâu vào đâu. Nếu là phim sinh tồn trước thảm hoạ, các tình huống thực sự không gây hồi hộp chút nào. Khán giả chưa kịp căng thẳng vì nước dâng lên quá nhanh, hay hoảng hồn vì một ngọn sóng thần đổ ập xuống, thì phim đã nhảy sang một thể loại khác. Và khi Đại Hồng Thủy đi sâu hơn yếu tố khoa học viễn tưởng, thì khán giả mất dần hứng thú, sớm ngáp dài, có khi đã ngủ gật luôn.

Trên hành trình leo lên tầng cao hơn của hai mẹ con An Na, nhiều tình huống nhỏ được sắp xếp như đôi vợ chồng già vẫn ở yên trong căn hộ của họ, đôi vợ chồng trẻ bối rối khi người vợ chuyển dạ trước mênh mông nước… Dường như Đại Hồng Thủy muốn biến những tình huống này trở thành các chuyện ngụ ngôn, về lòng người, về sự phân tầng xã hội, về lòng trắc ẩn, về tình mẫu tử… Thế nhưng chúng cũng trôi qua quá nhanh, chưa kịp ghi dấu ấn rõ nét nào thì đã bị yếu tố khoa học “cuốn phăng”.

Có thể nói, khi Đại Hồng Thủy chuyển mạch phim từ thảm họa, tận thế sang khoa học viễn tưởng, đó là lúc phim thực sự trở thành “thảm họa” với người xem. Khán giả không cảm thấy bất ngờ hay phấn khích như đi tàu lượn siêu tốc, mà thấy bị hẫng như đang đứng thì mặt đất dưới chân bỗng nứt toác ra và sụp xuống. Đáng lẽ phim phải tràn ngập các cảm xúc như hồi hộp, căng thẳng, cảm động; thì cuối cùng lại trở thành một mê cung triết học mà người xem phải nhíu mày cố mà hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Có những bộ phim phức tạp nhưng có chiều sâu và sự phân tầng của nó rất hấp dẫn để người xem tìm tòi, suy ngẫm. Nhưng cũng có những bộ phim mà sự phức tạp có được lại là do quá nhiều chi tiết chồng chéo, rối rắm. Chẳng may, Đại Hồng Thuỷ thuộc vế thứ hai. Có lẽ phim sẽ dễ hiểu hơn khi xem lại lần thứ hai, có thể lần thứ ba. Nhưng thú thực là nó không hấp dẫn, thực sự mệt mỏi, nên có lẽ xem một lần là quá đủ rồi.

Đầy tham vọng, Đại Hồng Thuỷ đã cho thấy những nỗ lực của mình để phá vỡ “công thức” của dòng phim thảm họa, tận thế. Nhưng đáng tiếc nó đã quá đà, đi quá xa và trôi thẳng đến vùng đất của những bộ phim mà người ta vẫn hay thường gọi là “thảm họa”.

Đại Hồng Thuỷ đã có mặt trên Netflix.