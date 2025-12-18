Can This Love Be Translated: Go Youn Jung xinh xập xình, khán giả lỡ nhịp vì nam phụ

HHTO - Mới xem trailer của "Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không?" (Can This Love Be Translated?), khán giả đã phải lòng cả nam chính lẫn phụ, đột nhiên thấy khó chọn thay cho Go Youn Jung.

Netflix vừa tung teaser và poster mới cho Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không?, khái quát chuyện tình lãng mạn nảy nở giữa phiên dịch viên đa ngôn ngữ Joo Ho Jin (Kim Seon Ho) và minh tinh Cha Mu Hee (Go Youn Jung). Anh điềm tĩnh, chín chắn. Trong khi cô là siêu sao toàn cầu quyến rũ, khó đoán. "Ngôn ngữ khó nhất là ngôn ngữ của em" - câu slogan đính trong poster gợi mở quá trình thấu hiểu trái tim đối phương không dễ dàng của cặp đôi chính.

Phim gồm 12 tập, sẽ phát sóng vào ngày 16/1.

Teaser tiết lộ bầu không khí lãng mạn và hài hước khi Cha Mu Hee và Ho Jin làm việc cùng nhau với cảnh quay đẹp mê hồn từ Ý, Canada đến Nhật Bản. Ngoại hình xuất chúng của Go Youn Jung quá hoàn hảo cho vai ngôi sao hàng đầu Cha Mu Hee. Bối cảnh chính của phim là chương trình thực tế nên tạo hình của Mu Hee được đầu tư mạnh. Kim Seon Ho điển trai, lịch lãm, tỏa ra nét ấm áp quen thuộc. "Phản ứng hóa học" của bộ đôi đã bắt đầu bén lửa. Được chấp bút bởi chị em Hong Sisters, khán giả càng thêm ngóng đợi nội dung của Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không?.

Đã chuẩn bị tinh thần để hóng khung hình lung linh của cặp đôi chính, khán giả bị "tấn công" bất ngờ bởi những cảnh nhỏ của nam phụ Hiro (Fukushi Sota thủ vai). Lời tỏ tình cuối teaser của anh: "Tôi thực sự thích cô, Cha Mu Hee" khiến người xem rung động. Nhiều khán giả bày tỏ họ đã "lỡ nhịp" như thể đó là lời "tỉnh tò" dành cho mình, tâm trí lung lay không biết nên "đẩy thuyền" Mu Hee với nam chính hay phụ.

Biết thế nào nam - nữ chính cũng về bên nhau, khán giả đang bắt đầu "xí chỗ" nam phụ Hiro là của mình.

Fukushi Sota nổi lên sau khi góp mặt trong Kamen Rider Fourze, tham gia nhiều dự án lớn như Bleach, As the Gods Will..., trở thành một trong những ikemen (thuật ngữ chỉ hình mẫu đàn ông cool ngầu, tốt bụng, tinh tế) nổi danh tại xứ hoa anh đào. Fukushi Sota chính là "Cụ Giáo" trong Vì Sao Đưa Anh Tới bản Nhật.