Có Cố Mạn đứng sau, Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ liệu có thành công như Bên Nhau Trọn Đời?

HHTO - Trong khi làng phim Hoa ngữ đang nguội lạnh với nhiều phim thất bại, Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ đang được hy vọng sẽ sưởi ấm khán giả cũng như bảng rating.

Ngay khi nhà sản xuất thông báo Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ lên sóng vào ngày 22/12, netizen đã xôn xao bởi dự án này có quá nhiều điều để chờ đón. Quan trọng nhất, phim do nhà văn Cố Mạn làm biên kịch chuyển thể từ tiểu thuyết Nắng Gắt của cô. Chính Cố Mạn tham gia viết kịch bản sẽ đảm bảo Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ không bị đi chệch hướng hoặc thay đổi quá nhiều so với nguyên tác.

Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ do chính Cố Mạn làm biên kịch

Đã có cực nhiều phim ngôn tình chuyển thể từ tiểu thuyết của Cố Mạn thành công cực độ như Bên Nhau Trọn Đời, Sam Sam Đến Rối, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên. Rất nhiều sao Hoa ngữ đã nổi tiếng nhờ đóng phim của Cố Mạn như Triệu Lệ Dĩnh, Đường Yên, Trương Hàn, Chung Hán Lương, Dương Dương, Trịnh Sảng… Thế nên khán giả đều kỳ vọng nhiều vào Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ với Tống Uy Long và Triệu Kim Mạch đóng vai chính.

Phim được kỳ vọng sẽ hâm nóng thị trường đang ảm đạm

Câu chuyện bắt đầu khi cô nàng sinh viên Nhiếp Hy Quang thầm thương trộm nhớ học bá Trang Tự của Học viện tài chính nhưng chẳng dám thổ lộ. Đến khi ra trường, Hy Quang đi làm và quen biết phó giám đốc Lâm Tự Sâm, một chàng trai ấm áp, có nhiều nỗi buồn khi một tai nạn làm anh chẳng thể làm bác sĩ như ước mơ. Thời gian dần trôi, Hy Quang và Lâm Tự Sâm ngày càng gắn bó thì Tự Sâm lại có cơ hội trở thành bác sĩ. Hy Quang cũng ngày càng chăm chỉ nỗ lực trong công việc để trở thành quản lý giỏi. Còn “bạch nguyệt quang” ngày xưa của Hy Quang là Trang Tự cũng đã có con đường riêng.

Cả hai vai chính Hy Quang, Tự Sâm đều không phải kiểu nhân vật đơn giản, hồn nhiên như dòng phim tình cảm học đường mà họ đã đi làm, đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống, chấp nhận nhiều mất mát và phải cố gắng không ngừng để trưởng thành. Cả Tống Uy Long và Triệu Kim Mạch vì thế chịu khá nhiều sức ép nhưng nếu phim thành công, sự nghiệp cả hai sẽ tăng tốc cực nhanh.