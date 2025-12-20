Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cuối cùng khán giả cũng biết lý do khiến Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu ly hôn?

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Sau cuộc ly hôn ồn ào, Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy có phim mới phát sóng cùng thời điểm khiến khán giả càng thêm tò mò về nguyên nhân cặp đôi đình đám tan vỡ.

Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy đã từng có chuyện tình đẹp như mơ khi rất nhiều khoảnh khắc trong đám cưới của hai người khiến khán giả xuýt xoa. Cho đến bây giờ, chưa hôn lễ sao Hoa ngữ nào có cảnh chú rể hất khăn voan che mặt của cô dâu một cách lãng mạn như Trần Hiểu đã làm.

tran-nghien-hy-8.jpg
Cặp đôi đã có chuyện tình siêu ngọt ngào.

Ấy thế mà đầu năm 2025, hai người thông báo ly hôn sau thời gian dài vướng tin đồn rạn nứt. Cả hai đều không nhắc gì đến nguyên nhân chia tay, chỉ biết rằng mạng xã hội đồn đại Trần Hiểu có nhiều năm liền không nói chuyện với vợ, đi đóng phim liên miên, Trần Nghiên Hy muốn trao đổi gì với chồng phải thông qua trợ lý.

tran-nghien-hy-5.jpg
tran-nghien-hy-6.jpg
Khán giả vô cùng tiếc nuối khi hai người ly hôn.

Mới đây, cả Trần Hiểu lẫn Trần Nghiên Hy đều có phim mới phát sóng, đều thành công khi tái xuất sau ly hôn khiến cho khán giả càng thêm tò mò về lý do khiến cặp đôi đình đám tan vỡ. Trên mạng xã hội, một người làm trong showbiz đã tiết lộ rằng Trần Hiểu, Trần Nghiên Hy dần lạnh nhạt do sống xa nhau quá dài. Trần Hiểu liên tục đóng phim xa, ít khi trò chuyện kết nối với vợ nên tình cảm cũng vơi dần.

tran-nghien-hy-1.jpg
tran-nghien-hy-2.jpg
Hai người được cho là chia tay vì tính cách khác biệt.

Thêm vào đó, Trần Nghiên Hy hướng ngoại, thích đông vui sôi nổi trong khi Trần Hiểu lại thích ở nhà nghỉ ngơi. Trần Nghiên Hy cũng mệt mỏi khi cô phải gác lại sự nghiệp tập trung chăm sóc con cái trong khi Trần Hiểu vẫn vùi đầu vào sự nghiệp mà bỏ bê gia đình. Những mâu thuẫn tính cách, cuộc sống tích tụ lâu ngày khiến cho hai người ngày càng xa cách và cuối cùng là ly hôn.

Cho đến bây giờ, Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy vẫn là một trong những cặp đôi khiến cư dân mạng tiếc nuối nhất. Dù vậy, ai cũng mừng khi Trần Nghiên Hy sau nhiều năm ở ấn đã lấy lại được thành công với phim Thư Kích Hồ Điệp.

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Trần Nghiên Hy #Trần Hiểu #Trần Nghiên Hy Trần Hiểu #Trần Nghiên Hy Trần Hiểu ly hôn

