Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Netizen sốc khi Netflix hủy bỏ bộ phim độc đáo này chỉ sau một mùa phim duy nhất

HẢI ĐƯỜNG ​
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Loạt phim độc đáo về đề tài LGBT và thủy quân lục chiến Hoa Kỳ “Boots” (Tân Binh) đã không thể có “mùa xuân” thứ hai.

Mới đây, Netflix đã chính thức thông báo “số phận” của loạt phim Boots (Tân Binh) sau gần hai tháng kể từ ngày phát sóng. Đáng tiếc, Boots đã chấm dứt hành trình của mình chỉ sau một mùa phim duy nhất. Netflix quyết định hủy gia hạn, không thực hiện tiếp mùa 2 của Boots.

boots-1.jpg

Phát hành vào tháng 10/2025, Boots đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ cả giới phê bình lẫn khán giả khi nhận được 90% “cà chua tươi” trên Rotten Tomatoes. Trên MXH, các tình tiết phim cũng như các diễn viên được bàn tán sôi nổi, đạt được tỷ lệ người xem đáng kể và tạo được tiếng vang.

Khán giả dành nhiều tình cảm cho dàn diễn viên sinh động của phim như: Miles Heizer vai Cameron Cope, Max Parker vai Sullivan… Phim cũng là bệ đỡ cho những cái tên hoàn toàn mới toanh bắt đầu ghi dấu ấn với khán giả, như nam diễn viên lai Hàn Liam Oh - trong vai Ray McAffey.

Boots cũng được Lầu Năm Góc “chú ý”. Đại diện của Lầu Năm Góc đưa ra phát ngôn rằng Boots là một phim “rác rưởi”. Đáng chú ý, sau phát ngôn này, Boots càng được quan tâm, số lượt xem của phim tăng gấp đôi so với con số 9,4 triệu của tuần đầu phát sóng.

boots-6.jpg

Trước quyết định “khai tử” Boots, các fan của loạt phim này vô cùng bức xúc và hy vọng phim có thể tìm một nền tảng phát hành khác. Được biết, phim được sản xuất bởi Sony Pictures Television. Tuy nhiên, do các điều khoản độc quyền nghiêm ngặt của Netflix, việc một hãng phim bên ngoài chào bán một bộ phim sau khi phim đó bị Netflix “khai tử” là điều gần như bất khả thi.

boots-2.jpg

Chuyện phim Boots được lấy cảm hứng từ cuốn hồi ký The Pink Marine của Greg Cope White, kể về Cameron Cope (Miles Heizer) - một chàng trai trẻ “mong manh”, đang lạc lối và che giấu giới tính thật của mình - gia nhập thủy quân lục chiến Hoa Kỳ cùng người bạn thân nhất Ray McAffey (Liam Oh).

Bộ phim lấy bối cảnh những năm 1990, ở giai đoạn này, việc là người đồng tính trong quân đội Hoa Kỳ được coi là bất hợp pháp. Các nhân vật của Boots phải vượt qua những cạm bẫy theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của trại huấn luyện. Từ đó tạo nên những mối liên kết bất ngờ, khám phá bản thân trong một môi trường được thiết kế để đẩy họ đến giới hạn.

boots-4.jpg

Một số bình luận của netizen:

“Ủa? Tại sao? Phim hay và hiệu ứng phát sóng cũng tốt mà?”

“Thật không thể tin được! Đây là một trong những phim đột phá nhất năm nay.”

“Khán giả xứng đáng được xem thêm về chuyện tình lãng mạn của Ray và Alice, và dĩ nhiên cũng cần biết chuyện gì sẽ xảy ra với Trung sĩ Sullivan. Không có mùa 2 thì làm thế nào?”

“Bây giờ muốn xem phim trên Netflix là tôi phải đợi coi có mùa 2 không rồi mới bắt đầu xem mùa 1. Sợ bị như này lắm…”

“Vừa mới nhập tâm vào phim thì phim đột ngột dừng lại, như tham gia một bữa tiệc dở dang với câu hỏi nhiều hơn câu trả lời, trong lòng người tham gia chỉ thấy hụt hẫng và ức chế.”

“Netflix mua những kịch bản đầy triển vọng chỉ để loại bỏ chúng. Họ mua chúng chỉ để các hãng phim khác không thể có được những kịch bản đó. Bóp nghẹt cạnh tranh, chèn ép sáng tạo, chôn vùi tính đa dạng.”

“Netflix dường như đang sợ hãi bất cứ điều gì táo bạo hoặc không theo kịp xu hướng hiện đại. Giờ nền tảng này toàn chỉ các phim an toàn, vô hồn.”

cover-1471.jpg
HẢI ĐƯỜNG ​
#Boots #Tân Binh #Boots Tân Binh #Phim LGBT #Phim đề tài đồng tính #Netflix #Miles Heizer #Cameron Cope #Liam Oh

Xem thêm

Cùng chuyên mục