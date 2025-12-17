Netizen sốc khi Netflix hủy bỏ bộ phim độc đáo này chỉ sau một mùa phim duy nhất

HHTO - Loạt phim độc đáo về đề tài LGBT và thủy quân lục chiến Hoa Kỳ “Boots” (Tân Binh) đã không thể có “mùa xuân” thứ hai.

Mới đây, Netflix đã chính thức thông báo “số phận” của loạt phim Boots (Tân Binh) sau gần hai tháng kể từ ngày phát sóng. Đáng tiếc, Boots đã chấm dứt hành trình của mình chỉ sau một mùa phim duy nhất. Netflix quyết định hủy gia hạn, không thực hiện tiếp mùa 2 của Boots.

Phát hành vào tháng 10/2025, Boots đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ cả giới phê bình lẫn khán giả khi nhận được 90% “cà chua tươi” trên Rotten Tomatoes. Trên MXH, các tình tiết phim cũng như các diễn viên được bàn tán sôi nổi, đạt được tỷ lệ người xem đáng kể và tạo được tiếng vang.

Khán giả dành nhiều tình cảm cho dàn diễn viên sinh động của phim như: Miles Heizer vai Cameron Cope, Max Parker vai Sullivan… Phim cũng là bệ đỡ cho những cái tên hoàn toàn mới toanh bắt đầu ghi dấu ấn với khán giả, như nam diễn viên lai Hàn Liam Oh - trong vai Ray McAffey.

Boots cũng được Lầu Năm Góc “chú ý”. Đại diện của Lầu Năm Góc đưa ra phát ngôn rằng Boots là một phim “rác rưởi”. Đáng chú ý, sau phát ngôn này, Boots càng được quan tâm, số lượt xem của phim tăng gấp đôi so với con số 9,4 triệu của tuần đầu phát sóng.

Trước quyết định “khai tử” Boots, các fan của loạt phim này vô cùng bức xúc và hy vọng phim có thể tìm một nền tảng phát hành khác. Được biết, phim được sản xuất bởi Sony Pictures Television. Tuy nhiên, do các điều khoản độc quyền nghiêm ngặt của Netflix, việc một hãng phim bên ngoài chào bán một bộ phim sau khi phim đó bị Netflix “khai tử” là điều gần như bất khả thi.

Chuyện phim Boots được lấy cảm hứng từ cuốn hồi ký The Pink Marine của Greg Cope White, kể về Cameron Cope (Miles Heizer) - một chàng trai trẻ “mong manh”, đang lạc lối và che giấu giới tính thật của mình - gia nhập thủy quân lục chiến Hoa Kỳ cùng người bạn thân nhất Ray McAffey (Liam Oh).

Bộ phim lấy bối cảnh những năm 1990, ở giai đoạn này, việc là người đồng tính trong quân đội Hoa Kỳ được coi là bất hợp pháp. Các nhân vật của Boots phải vượt qua những cạm bẫy theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của trại huấn luyện. Từ đó tạo nên những mối liên kết bất ngờ, khám phá bản thân trong một môi trường được thiết kế để đẩy họ đến giới hạn.

Một số bình luận của netizen:

“Ủa? Tại sao? Phim hay và hiệu ứng phát sóng cũng tốt mà?”

“Thật không thể tin được! Đây là một trong những phim đột phá nhất năm nay.”

“Khán giả xứng đáng được xem thêm về chuyện tình lãng mạn của Ray và Alice, và dĩ nhiên cũng cần biết chuyện gì sẽ xảy ra với Trung sĩ Sullivan. Không có mùa 2 thì làm thế nào?”

“Bây giờ muốn xem phim trên Netflix là tôi phải đợi coi có mùa 2 không rồi mới bắt đầu xem mùa 1. Sợ bị như này lắm…”

“Vừa mới nhập tâm vào phim thì phim đột ngột dừng lại, như tham gia một bữa tiệc dở dang với câu hỏi nhiều hơn câu trả lời, trong lòng người tham gia chỉ thấy hụt hẫng và ức chế.”

“Netflix mua những kịch bản đầy triển vọng chỉ để loại bỏ chúng. Họ mua chúng chỉ để các hãng phim khác không thể có được những kịch bản đó. Bóp nghẹt cạnh tranh, chèn ép sáng tạo, chôn vùi tính đa dạng.”

“Netflix dường như đang sợ hãi bất cứ điều gì táo bạo hoặc không theo kịp xu hướng hiện đại. Giờ nền tảng này toàn chỉ các phim an toàn, vô hồn.”