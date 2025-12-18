"Mẹ đẻ" Nghịch Ái sản xuất phim mới, Bành Quán Anh từng là nam chính tin đồn

HHTO - Dựa trên tiểu thuyết ăn khách, lại do "mẹ đẻ" của 2 siêu phẩm làng phim đam mỹ "Nghịch Ái", "Thượng Ẩn" đứng sau, khán giả đều tò mò gương mặt mới nào sẽ được khai phá. Trước mắt có thể thấy đây sẽ là bộ phim quy tụ "phái toàn chân".

Weibo đang chia sẻ rầm rộ thông tin tuyển chọn diễn viên cho dự án phim boylove (đam mỹ) dài tập có tên Bảo Mật. Nhà sản xuất và biên kịch là Sài Kê Đản. Dựa vào mô tả nhân vật trong thông báo casting, dân mạng Trung nhận ra nội dung rất giống với bộ Vương Triều Kim Ngọc (tác giả Phong Lộng). Phim dự kiến gồm 96 tập, mỗi tập 45 phút, khởi quay từ tháng 5/2026.

Vương Triều Kim Ngọc kể về chuyện tình của đôi bạn học Tuyên Hoài Phong và Bạch Tuyết Lam. Tuyết Lam phải lòng Hoài Phong, bày kế để anh "chịu trách nhiệm". Không lâu sau, Hoài Phong bị cha ép qua Anh du học. Nhưng thời thế loạn lạc khiến quyền uy của gia đình anh sụp đổ.

Hoài Phong trở thành một thầy giáo nghèo, trải qua muôn vàn khó khăn. Ở vực thẳm cuộc đời, người anh gặp lại không phải đối tượng đã trao trái tim năm xưa mà là "oan gia" Bạch Tuyết Lam. Tuyết Lam của hiện tại đã là tổng trưởng quyền cao chức trọng, hết lần đến lần khác giúp đỡ Hoài Phong.

Hashtag "Sài Kê Đản Vương Triều Kim Ngọc" đã leo lên Top 4 bảng Hot Search của Weibo (mục Giải trí). Cnet tò mò nếu đúng là bộ boylove này dựa trên tiểu thuyết ăn khách của Phong Lộng thì "mẹ Sài" đã đàm phán mua bản quyền kiểu gì. Sau thành công chấn động châu Á của Thượng Ẩn và Nghịch Ái, không khó để tưởng tượng khung cảnh náo nhiệt của buổi tuyển chọn. Bởi dàn diễn viên chủ lực của 2 siêu phẩm trên đều từ con số 0 vụt sáng thành minh tinh hạng nhất chỉ sau 1 đêm.

5 năm trước, thời điểm đam cải (đam mỹ cải biên) đạt đỉnh cao tại thị trường Hoa ngữ, mạng xã hội đã rầm rộ tin đồn Vương Triều Kim Ngọc được chuyển thể, sắp khởi quay. Thậm chí đã có tin diễn viên chính được chọn là Bành Quán Anh (vai Bạch Tuyết Lam) và Trương Vũ Kiếm (vai Tuyên Hoài Phong). Tuy nhiên, mọi thứ chỉ dừng ở tin đồn. Với bối cảnh hiện tại của làng giải trí Hoa ngữ, không có khả năng một ngôi sao đã có vị thế sẽ nhận đóng Vương Triều Kim Ngọc hay bất cứ bộ boylove/ girllove nào do Quảng điện vẫn chưa gỡ lệnh cấm.

Theo thông tin casting, Sài Kê Đản tiếp tục ưu tiên tuyển chọn gương mặt mới, không thuộc bất kỳ công ty quản lý nào, phỏng vấn mặt mộc. Nhà sản xuất yêu cầu dàn diễn viên chính phụ đều cao 1m8 trở lên với nam, 1m6 trở lên với nữ. Dự kiến, Bảo Mật sẽ là tác phẩm quy tụ sắc hương mới mẻ thuộc "phái toàn chân".