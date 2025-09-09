Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Điền Hủ Ninh được khen vì không cố chạy doanh số cho bìa tạp chí đầu tiên

HHTO - "Nghịch Ái" kết thúc, hàng loạt tin đồn bất lợi liên quan đến sự nghiệp của Điền Hủ Ninh nổi lên khiến cộng đồng fan cũng "rén". Việc lựa chọn bìa tạp chí cá nhân đầu tiên cho anh sau khi nổi lên từ ê-kíp được nhận xét là bước đi khôn ngoan và khéo léo.

Tạp chí Metal với gương mặt trang bìa là Điền Hủ Ninh đã cháy hàng chỉ sau 3 phút mở bán, bán ra khoảng 250.000 bản. 15% lợi nhuận sẽ được trích ra để quyên góp cho dự án thiện nguyện. Metal chỉ phát hành 2 số/năm, phân phối tại 25 quốc gia, được đánh giá là tạp chí nghệ thuật tiên phong của châu Âu.

dien-hu-ninh-1.jpg
dien-hu-ninh-3.jpg
Điền Hủ Ninh diện trang phục đến từ thương hiệu Prada, Maison Margiela, Marini.

Trì Sính của Nghịch Ái đưa Điền Hủ Ninh từ vô danh trở thành ngôi sao châu Á. Lượng fan mới đang giàu "sức chiến" lẫn chịu chi. Đây là thời điểm người hâm mộ sẵn sàng tất tay cho bất kỳ hoạt động nào nam diễn viên tham gia. Tuy nhiên, Nghịch Ái "lách luật" phát sóng, Điền Hủ Ninh mới vượt qua ồn ào đời tư, vừa bị cắt sóngHi6 - những điều này cho thấy thời gian này vẫn là giai đoạn nhạy cảm trong sự nghiệp của anh.

Ê-kíp và Điền Hủ Ninh "chốt đơn" bìa tạp chí đầu tiên không thuộc tuyến 1 - 2 trong mảng thời gian nội địa được khen là khôn ngoan. Bởi Metal chỉ bán số lượng giới hạn cho một phiên bản. Tức là, các nhóm fan sẽ không "đập tiền" để chạy doanh số, xóa bỏ rủi ro "gây hấn" với cộng đồng người hâm mộ của nghệ sĩ khác, đặc biệt là sao lớn nếu doanh thu xô đổ kỷ lục của họ. Tốc độ cháy hàng vẫn đủ để fan "được sĩ". Hoạt động trích lợi nhuận làm từ thiện vừa ý nghĩa vừa làm đẹp hình tượng cho Điền Hủ Ninh.

dien-hu-ninh-4.jpg
"Thiếu gia Trì Sính" nổi lên nhanh nhưng nếu không khéo, hoàn toàn có thể bị dìm xuống.

Sau Metal, một số blogger Trung đồn đoán Điền Hủ Ninh sẽ lên bìa Madame Figaro số tháng 9, phát hành vào đúng sinh nhật của anh (19/9), với trang phục là đồ may đo cao cấp (Haute Couture). Hiện chưa có thêm thông tin chính thức về lịch trình khác của anh.

cover-new.jpg
Sam
#Điền Hủ Ninh #Điền Hủ Ninh bìa tạp chí #Trì Sính #Nghịch Ái

