Harry Potter bản truyền hình: Bất ngờ một diễn viên bản phim cũ quay trở lại

HHTO - Dàn diễn viên của “Harry Potter” bản truyền hình đang dần hoàn thiện khi mới đây, một số cái tên được điểm danh. Trong đó gây chú ý nhất là một diễn viên của bản phim cũ, lần này quay trở lại trường Hogwarts vẫn với vai diễn cũ.

Mới đây, dàn diễn viên của Harry Potter bản truyền hình tiếp tục công bố thêm một số cái tên mới cùng với nhân vật mà họ đảm nhận.

Leigh Gill (trái) và Griphook (phải) của bản phim cũ.

Vượt ngoài phạm vi trường Hogwarts, ngân hàng Gringotts của thế giới phù thủy đã tìm được yêu tinh Griphook - người canh giữ tiền bạc và kho báu được cất giữ ở đây. Vai diễn này được đảm nhận bởi nam diễn viên Leigh Gill. Có một điều thú vị rằng đây là lần thứ hai anh bước vào thế giới phép thuật. Lần trước, anh thủ một vai nhỏ trong Fantastic Beasts and Where To Find Them.

Elijah Oshin (trái) và Dean Thomas (phải) của bản phim cũ.

Thêm một người bạn nữa của Harry Potter lộ diện trong danh sách diễn viên mới - Elijah Oshin vào vai Dean Thomas. Đây là một học sinh thuộc Nhà Gryffindor, nhập học cùng năm với Harry, một người bạn hòa đồng và luôn có niềm tin, sát cánh với Harry.

William Nash (trái) và Finn Stephens (phải).

Draco Malfoy (ngồi) và đằng sau là Crabbe (trái) cùng Goyle (phải) trong bản phim cũ.

Ở phe đối trọng với nhóm của Harry, “tay trái” và “tay phải” của Draco Malfoy cũng được giới thiệu. Được biết, William Nash vào vai Gregory Goyle và Finn Stephens vào vai Vincent Crabbe. Đây là hai học sinh luôn đi kè kè "cậu ấm" nhà Malfoy, được miêu tả là có sức mạnh nhưng không có trí khôn.

Brid Brennan (trái) và Bà Pomfrey (phải) trong bản phim cũ.

Một vị trí quan trọng trong trường Hogwarts cũng đã tìm được người phù hợp. Theo đó, Brid Brennan sẽ đảm nhận vai bà Poppy Pomfrey. Đây là người trông coi phòng y tế ở trường Hogwarts, nơi xử lý các “chấn thương” từ nặng tới nhẹ của đám học trò, dù là do người khác gây ra hay chúng tự gây ra cho mình.

Richard Durden (trái) và Giáo sư Binns (phải) trong game Hogwarts Legacy.

Danh sách giáo viên dạy ở trường Hogwarts cũng đã tìm được người để bổ khuyết các môn còn trống. Nam diễn viên Richard Durden sẽ vào vai Giáo sư Binns - phụ trách môn Lịch sử pháp thuật. Ông là một giáo sư đặc biệt - một hồn ma, giáo sư ma duy nhất ở Hogwarts. Ông có kỹ năng “gây mê” thuộc hàng cao thủ mỗi khi giảng bài. Sự xuất hiện của Giáo sư Binns là một điều thú vị của Harry Potter bản truyền hình vì nhân vật này đã bị lược bỏ trong bản phim cũ.

Sirine Saba (trái) và Giáo sư Sprout (phải) trong bản phim cũ.

Bên cạnh đó, Sirine Saba sẽ vào vai Giáo sư Sprout - phụ trách môn Thảo dược ở trường Hogwarts, đồng thời cũng là Chủ nhiệm Nhà Hufflepuff. Một trong những tiết học của bà đã in đậm vào “ký ức” của các phù thủy nhí là màn nhổ nhân sâm non gây chấn động bất kỳ ai có lỗ tai (và không bị điếc).

Warwick Davis trong vai Giáo sư Flitwick trong bản phim cũ.

Đáng chú ý nhất là nam diễn viên Warwick Davis sẽ trở lại trường Hogwarts, một lần nữa trở thành Giáo sư Filius Flitwick - người dạy môn Bùa chú, đồng thời là Chủ nhiệm Nhà Ravenclaw. Warwick Davis cũng chính là người đảm nhận vai Giáo sư Flitwick ở Harry Potter bản phim chiếu rạp. Có thể nói ông là diễn viên đầu tiên và duy nhất từ bản phim cũ trở lại bản phim mới với cùng một vai diễn.

Warwick Davis tràn đầy cảm xúc khi được quay trở lại trường phù thuỷ: “Hogwarts luôn chiếm một vị trí rất đặc biệt trong trái tim tôi”. Nam diễn viên chia sẻ rằng khi lần đầu khoác lên mình chiếc áo choàng của Giáo sư Flitwick nhiều năm về trước, ông chưa bao giờ tưởng tượng được hành trình mà nhân vật này cũng như thế giới phù thuỷ sẽ đưa mình đến. “Cảm ơn các fan đã gìn giữ phép thuật. Tôi rất mong được gặp lại các bạn trong lớp học. Chúc các bạn có những chuyến phiêu lưu tiếp theo tại Hogwarts”.

Nam diễn viên Warwick Davis có tới hai tạo hình Giáo sư Flitwick trong bản phim cũ.

Sự trở lại của Warwick Davis cho một vai diễn quen thuộc nhận được nhiều hò reo của các fan: “Huyền thoại trở lại, vui quá!!!”, “Không ai hợp vai Giáo sư Flitwick hơn ông ấy”, “Ông ấy yêu Harry Potter nhiều như chúng ta vậy”… Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có một số ý kiến cho rằng dù Warwick Davis rất hợp vai Flitwick, dù họ cũng thích ông nhưng Max (HBO) nên tìm một diễn viên mới hoàn toàn.

Trước đó, Max có bày tỏ ý định sẽ không mời diễn viên từ Harry Potter bản phim chiếu rạp xuất hiện trong bản phim truyền hình để tách biệt hoàn toàn bản phim mới với bản phim cũ. Nhưng với việc một diễn viên từ bản phim cũ quay trở lại, việc so sánh hai phiên bản vốn đang diễn ra sẽ càng trở nên “căng thẳng” hơn.

Mùa đầu tiên của Harry Potter bản phim truyền hình dự kiến công chiếu vào năm 2027.