Chú Thuật Hồi Chiến mùa 3 sắp lên sóng, phim có gì khi không còn Gojo Satoru?

HHTO - Sau sự kiện Gojo Satoru bị phong ấn và loạt nhân vật quan trọng hy sinh ở biến sự Shibuya, "Chú Thuật Hồi Chiến" mùa mới sẽ còn lại gì để chiêu đãi khán giả?

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung mùa phim kế tiếp

Ngày 31/8 vừa qua, nhà phát hành đã tung đoạn giới thiệu đầu tiên cho mùa phim thứ 3 của anime Chú Thuật Hồi Chiến. Gojo Satoru, nhân vật được xem là "chú thuật sư mạnh nhất", đồng thời cũng là gương mặt được yêu mến hàng đầu trong Jujutsu Kaisen nhiều khả năng sẽ không xuất hiện trong phần mới, bởi ở cuối biến sự Shibuya, anh đã bị phe đối nghịch phong ấn trong "Ngục Môn Cương".

Sự vắng mặt của Gojo khiến thế cân bằng giữa các thuật sư và thế lực nguy hiểm bắt đầu lung lay, mở ra nhiều diễn biến khó lường. Dù thiếu đi nhân vật được xem là "spolight" của hai mùa phim trước, song không có nghĩa là vì vậy mà nội dung phần mới Chú Thuật Hồi Chiến kém đi sự hấp dẫn, khi mùa phim này dự kiến được chuyển thể từ các phần rất được mong đợi từ manga gồm Án Tử của Itadori (Itadori's Extermination), Sự Sắp Đặt Hoàn Hảo (Perfect Preparation) và Tử Diệt Hồi Du (Culling Game).

Trận chiến giữa hai "nam chính"

Sau thảm kịch Shibuya, tình thế của Itadori Yuji trở nên ngặt nghèo hơn bao giờ hết khi Gojo Satoru - người thầy và người luôn bảo hộ cậu giờ đây đã bị phong ấn, còn hội đồng chú thuật sư tối cao thì thẳng tay tuyên án tử đến cậu.

Itadori vẫn luôn tự dằn vặt vì cái chết của mọi người trong biến sự Shibuya.

Người được giao nhiệm vụ thực thi bản án này không ai khác chính là Yuta Okkotsu, một chú thuật sư đặc cấp, cũng là "nam chính" của movie Jujutsu Kaisen 0 (2021). Trận chiến giữa Itadori - nhân vật chính chính truyện và Yuta - nam chính của ngoại truyện, là phần mở đầu đầy kịch tính cho chuỗi sự kiện đầy biến động của mùa phim mới.

Tạo hình của Yuta Okkotsu trong mùa mới.

Maki Zenin báo thù

Sau nội dung liên quan đến việc phán xử Itadori, tuyến truyện sẽ tiến vào arc Sự Sắp Đặt Hoàn Hảo (Perfect Preparation). Để đối phó với âm mưu của Kenjaku và giải thoát Gojo, các chú thuật sư buộc phải chuẩn bị cho một cuộc chiến không khoan nhượng. Sự Sắp Đặt Hoàn Hảo sẽ tập trung vào quá trình này, nơi những nhân vật quan trọng như Fushiguro Megumi, Maki Zenin và các đồng minh khác cùng nhau tìm kiếm thông tin, lên kế hoạch và củng cố lực lượng.

Đội hình còn chiến đấu được ở hiện tại của trường Cao đẳng Chú thuật Tokyo, dẫn đầu là Yuki Tsukumo.

Điểm nhấn không thể bỏ qua của arc này chính là màn "lột xác" và trả thù của Maki Zenin. Sau khi phải đối mặt với sự tàn bạo của gia tộc Zenin và chứng kiến sự hy sinh của em gái Mai, Maki đã thức tỉnh sức mạnh tiềm ẩn, trở thành một chiến binh "không chú lực" với thể chất vượt trội, sánh ngang với Toji Fushiguro. Cuộc thanh trừng đẫm máu mà Maki gây ra tại gia tộc Zenin dự kiến sẽ là một trong những phân cảnh ấn tượng và ám ảnh nhất mùa mới.

Maki Zenin có màn "lột xác" ngoạn mục từ sức mạnh đến ngoại hình.

"Tử Diệt Hồi Du": Trò chơi sinh tử thay đổi Nhật Bản

Trong bối cảnh thế giới chú thuật rối ren và suy yếu, "phản diện" Kenjaku bắt đầu khởi động kế hoạch thanh trừng nhân loại bằng một nghi lễ mang tên Tử Diệt Hồi Du. Đây là một cuộc chiến sinh tử quy mô toàn quốc, nơi hàng nghìn chú thuật sư buộc phải đối đầu nhau để sống sót.

Trò chơi này thực chất là bước đi của Kenjaku nhằm tích tụ chú lực và hướng tới âm mưu hợp nhất loài người với Tengen. Ở tâm điểm cuộc hỗn loạn, Itadori, Megumi và Yuta sẽ phải hợp sức vừa để giải thoát Gojo Satoru, vừa ngăn chặn kế hoạch đen tối đó.

"Tử Diệt Hồi Du" là trò chơi sinh tử tàn khốc quy tụ hàng nghìn chú thuật sư trên khắp cả nước.

Chú Thuật Hồi Chiến mùa 3 sẽ chính thức khởi chiếu trực tuyến từ tháng 1/2026 trên nền tảng Crunchyroll và Netflix. Trước đó, nhà sản xuất cũng dự kiến phát hành một movie mang tên Jujutsu Kaisen: Shibuya Incident × Culling Game Begins, tái hiện trận chiến Shibuya đồng thời công chiếu sớm hai tập mở màn của mùa mới từ ngày 7/11/2025.