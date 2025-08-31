Loạt phim “Chạng Vạng” tái chiếu màn ảnh rộng, fan háo hức trở lại với "tình đầu"

HHTO - Sau hơn một thập kỷ, loạt phim đình đám The Twilight Saga sẽ chính thức trở lại màn ảnh rộng vào cuối tháng 10 năm nay. Thông tin được hãng Lionsgate công bố nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày ra mắt cuốn tiểu thuyết Twilight đầu tiên.

Theo kế hoạch từ nhà phát hành, toàn bộ năm phần phim của thương hiệu Chạng Vạng (The Twilight Saga) gồm Twilight (2008), New Moon (2009), Eclipse (2010), Breaking Dawn - Part 1 (2011) và Breaking Dawn - Part 2 (2012) sẽ được tái chiếu tại các rạp phim ở Hoa Kỳ từ ngày 29/10 đến 2/11.

Poster mới nhất của thương hiệu được nhà phát hành đăng tải kèm thông báo trở lại. Ảnh: Lionsgate

Tờ The Hollywood Reporter cho biết, bản chiếu lại lần này được lồng thêm phần giao lưu đặc biệt dài khoảng 10 phút của tác giả Stephenie Meyer cùng các nhà sản xuất và thành viên từng tham gia thực hiện phim.

Ngoài ra, Warner Music Group cũng sẽ phát hành lại các album nhạc phim Twilight, New Moon và Eclipse vào ngày 31/10. Chuyến lưu diễn đầu tiên của thương hiệu mang tên "Twilight in Concert" dự kiến diễn ra tại 60 thành phố trên khắp nước Mỹ từ ngày 12/9 đến ngày 30/11.

Đoạn giới thiệu của 5 phần phim sẽ được tái chiếu tại rạp. Video. Lionsgate

Twilight là thương hiệu phim nổi tiếng dựa trên loạt tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Stephenie Meyer. Ra mắt lần đầu vào năm 2008, Twilight được xem là hiện tượng điện ảnh toàn cầu khi chỉ với kinh phí sản xuất khiêm tốn nhưng lại thu về hơn 408 triệu USD. Cả loạt phim sau đó đạt doanh thu hơn 3,3 tỷ USD (khoảng 86 nghìn tỷ đồng), biến thương hiệu này trở thành một trong những “cỗ máy in tiền” nổi bật nhất của Hollywood thời điểm đó.

"Twilight" còn là thương hiệu đưa Robert Pattinson, Kristen Stewart và Taylor Lautner trở thành những ngôi sao hạng A.

Năm 2023, trong dịp kỷ niệm 15 năm ra mắt phần phim đầu tiên, đạo diễn Catherine Hardwicke từng chia sẻ rằng, bà tin bộ phim vẫn tiếp tục tạo được tiếng vang dù đã qua gần hai thập kỷ. "Ai cũng muốn có mối tình đầu như thế. Đó là cảm xúc không thể phủ nhận, một cơn say khiến bạn ngây ngất. Một tình yêu giống tựa chất gây nghiện chính là điều tôi thật sự muốn tạo ra khi thực hiện bộ phim này”.

Giữa không khí đầy mong chờ của lần trở lại này, cộng đồng người hâm mộ loạt phim ở Việt Nam cũng hy vọng thương hiệu có cơ hội tái chiếu tại rạp trong nước, để khán giả được lần nữa được chiêm ngưỡng chuyện tình lãng mạn giữa Bella và Edward trên màn ảnh rộng.