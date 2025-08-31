Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đừng bỏ lỡ!

Google News

Loạt phim “Chạng Vạng” tái chiếu màn ảnh rộng, fan háo hức trở lại với "tình đầu"

ĐÔNG MIÊN

HHTO - Sau hơn một thập kỷ, loạt phim đình đám The Twilight Saga sẽ chính thức trở lại màn ảnh rộng vào cuối tháng 10 năm nay. Thông tin được hãng Lionsgate công bố nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày ra mắt cuốn tiểu thuyết Twilight đầu tiên.

Theo kế hoạch từ nhà phát hành, toàn bộ năm phần phim của thương hiệu Chạng Vạng (The Twilight Saga) gồm Twilight (2008), New Moon (2009), Eclipse (2010), Breaking Dawn - Part 1 (2011) và Breaking Dawn - Part 2 (2012) sẽ được tái chiếu tại các rạp phim ở Hoa Kỳ từ ngày 29/10 đến 2/11.

twilight-3708529260996199102.jpg
Poster mới nhất của thương hiệu được nhà phát hành đăng tải kèm thông báo trở lại. Ảnh: Lionsgate

Tờ The Hollywood Reporter cho biết, bản chiếu lại lần này được lồng thêm phần giao lưu đặc biệt dài khoảng 10 phút của tác giả Stephenie Meyer cùng các nhà sản xuất và thành viên từng tham gia thực hiện phim.

Ngoài ra, Warner Music Group cũng sẽ phát hành lại các album nhạc phim Twilight, New MoonEclipse vào ngày 31/10. Chuyến lưu diễn đầu tiên của thương hiệu mang tên "Twilight in Concert" dự kiến diễn ra tại 60 thành phố trên khắp nước Mỹ từ ngày 12/9 đến ngày 30/11.

Đoạn giới thiệu của 5 phần phim sẽ được tái chiếu tại rạp. Video. Lionsgate

Twilight là thương hiệu phim nổi tiếng dựa trên loạt tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Stephenie Meyer. Ra mắt lần đầu vào năm 2008, Twilight được xem là hiện tượng điện ảnh toàn cầu khi chỉ với kinh phí sản xuất khiêm tốn nhưng lại thu về hơn 408 triệu USD. Cả loạt phim sau đó đạt doanh thu hơn 3,3 tỷ USD (khoảng 86 nghìn tỷ đồng), biến thương hiệu này trở thành một trong những “cỗ máy in tiền” nổi bật nhất của Hollywood thời điểm đó.

ece6f31ddf7d54230d6c.jpg
"Twilight" còn là thương hiệu đưa Robert Pattinson, Kristen Stewart và Taylor Lautner trở thành những ngôi sao hạng A.

Năm 2023, trong dịp kỷ niệm 15 năm ra mắt phần phim đầu tiên, đạo diễn Catherine Hardwicke từng chia sẻ rằng, bà tin bộ phim vẫn tiếp tục tạo được tiếng vang dù đã qua gần hai thập kỷ. "Ai cũng muốn có mối tình đầu như thế. Đó là cảm xúc không thể phủ nhận, một cơn say khiến bạn ngây ngất. Một tình yêu giống tựa chất gây nghiện chính là điều tôi thật sự muốn tạo ra khi thực hiện bộ phim này”.

Giữa không khí đầy mong chờ của lần trở lại này, cộng đồng người hâm mộ loạt phim ở Việt Nam cũng hy vọng thương hiệu có cơ hội tái chiếu tại rạp trong nước, để khán giả được lần nữa được chiêm ngưỡng chuyện tình lãng mạn giữa Bella và Edward trên màn ảnh rộng.

1464-cover.jpg
ĐÔNG MIÊN
#Chạng Vạng #Twilight #The Twilight Saga #Kristen Stewart #Robert Pattinson #Taylor Lautner #Lionsgate #Stephenie Meyer

Xem thêm

Cùng chuyên mục