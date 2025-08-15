Timothée Chalamet "sai đẹp chiêu" dù hóa thành "ông chú U30" trong phim mới

HHTO - Hãng A24 vừa trình làng trailer "Marty Supreme", dự án điện ảnh mới do chàng thơ Timothée Chalamet đóng chính.

Lấy bối cảnh thập niên 1950, Marty Supreme kể câu chuyện về Marty Mauser (Timothée Chalamet), một chàng trai mang trong mình giấc mơ bóng bàn không được những người xung quanh xem trọng, nhưng sẵn sàng vượt qua mọi thử thách để theo đuổi vinh quang.

Bộ phim là phiên bản hư cấu từ cuộc đời thật của Marty Reisman, tay vợt từng đạt 22 danh hiệu bóng bàn lớn và giành 5 huy chương đồng Giải vô địch bóng bàn thế giới. Ông cũng nổi tiếng với lối chơi độc đáo, phóng khoáng, và từng được biết đến với biệt danh "phù thủy bóng bàn".

Timothée Chalamet và vận động viên Marty Reisman (phải) ngoài đời thật. Ảnh: Backgrid

Trước khi quay, Timothée đã trải qua quá trình tập luyện kỹ lưỡng để hóa thân thành vận động viên chuyên nghiệp. Nhà quay phim Darius Khondji chia sẻ nam diễn viên “muốn trở thành một tay vợt thật sự khi bắt đầu ghi hình". "Khán giả sẽ thấy một Timothée Chalamet rất khác, có thể sẽ khó nhận ra!", Khondji tiết lộ.

Một số cảnh phim được "nhá hàng" trong trailer.

Ngoài Timothée Chalamet, dàn diễn viên còn có sự góp mặt của Gwyneth Paltrow, Fran Drescher, Tyler, Odessa A’zion, Kevin O’Leary, Penn Jillette, Abel Ferrara và Sandra Bernhard. Trong đó, Gwyneth Paltrow vào vai minh tinh nổi tiếng và có mối quan hệ tình cảm với Marty khi cả hai cùng lưu diễn.

Tài tử "Call Me By Your Name" và nữ diễn viên Gwyneth Paltrow trên phim trường. Ảnh: Getty Images/TMZ

Đây là dự án tiếp theo của Timothée Chalamet sau A Complete Unknown ra mắt năm ngoái, bộ phim từng giúp nam diễn viên nhận một đề cử giải Oscar cho danh hiệu Nam chính xuất sắc nhất.

Marty Supreme do đạo diễn Josh Safdie chỉ đạo và hãng A24 chịu trách nhiệm phát hành, dự kiến ra mắt ngày 25/12, đúng dịp Giáng Sinh năm nay.