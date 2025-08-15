Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đừng bỏ lỡ!

Google News

Timothée Chalamet "sai đẹp chiêu" dù hóa thành "ông chú U30" trong phim mới

ĐÔNG MIÊN
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Hãng A24 vừa trình làng trailer "Marty Supreme", dự án điện ảnh mới do chàng thơ Timothée Chalamet đóng chính.

Lấy bối cảnh thập niên 1950, Marty Supreme kể câu chuyện về Marty Mauser (Timothée Chalamet), một chàng trai mang trong mình giấc mơ bóng bàn không được những người xung quanh xem trọng, nhưng sẵn sàng vượt qua mọi thử thách để theo đuổi vinh quang.

Bộ phim là phiên bản hư cấu từ cuộc đời thật của Marty Reisman, tay vợt từng đạt 22 danh hiệu bóng bàn lớn và giành 5 huy chương đồng Giải vô địch bóng bàn thế giới. Ông cũng nổi tiếng với lối chơi độc đáo, phóng khoáng, và từng được biết đến với biệt danh "phù thủy bóng bàn".

d3f869fb00de8880d1cf.jpg
Timothée Chalamet và vận động viên Marty Reisman (phải) ngoài đời thật. Ảnh: Backgrid

Trước khi quay, Timothée đã trải qua quá trình tập luyện kỹ lưỡng để hóa thân thành vận động viên chuyên nghiệp. Nhà quay phim Darius Khondji chia sẻ nam diễn viên “muốn trở thành một tay vợt thật sự khi bắt đầu ghi hình". "Khán giả sẽ thấy một Timothée Chalamet rất khác, có thể sẽ khó nhận ra!", Khondji tiết lộ.

7fa2fb18f23d7a63232c.jpg
Một số cảnh phim được "nhá hàng" trong trailer.

Ngoài Timothée Chalamet, dàn diễn viên còn có sự góp mặt của Gwyneth Paltrow, Fran Drescher, Tyler, Odessa A’zion, Kevin O’Leary, Penn Jillette, Abel Ferrara và Sandra Bernhard. Trong đó, Gwyneth Paltrow vào vai minh tinh nổi tiếng và có mối quan hệ tình cảm với Marty khi cả hai cùng lưu diễn.

07ace8cd20e8a8b6f1f9.jpg
a20081cc6fd6e788bec7.jpg
Tài tử "Call Me By Your Name" và nữ diễn viên Gwyneth Paltrow trên phim trường. Ảnh: Getty Images/TMZ

Đây là dự án tiếp theo của Timothée Chalamet sau A Complete Unknown ra mắt năm ngoái, bộ phim từng giúp nam diễn viên nhận một đề cử giải Oscar cho danh hiệu Nam chính xuất sắc nhất.

Marty Supreme do đạo diễn Josh Safdie chỉ đạo và hãng A24 chịu trách nhiệm phát hành, dự kiến ra mắt ngày 25/12, đúng dịp Giáng Sinh năm nay.

1abb8ed07a86f2d8ab97.jpg
ĐÔNG MIÊN
#Timothée Chalamet #A24 #Marty Supreme #Marty Reisman #Gwyneth Paltrow #Josh Safdie #bóng bàn

Xem thêm

Cùng chuyên mục