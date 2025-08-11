Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hiện tượng hiếm gặp: Spider-Man gây bão mạng xã hội chỉ với cảnh hậu trường

ĐÔNG MIÊN
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Ngay từ những ngày ghi hình đầu tiên, "Spider-Man: Brand New Day" đã trở thành tâm điểm trên mạng xã hội khi hàng dài người hâm mộ đổ về phim trường, chật kín cả tuyến phố chỉ để được tận mắt nhìn thấy Người Nhện.

Khác với thông lệ của thể loại phim siêu anh hùng thường là quay ở phim trường với phông xanh, ê-kíp lần này mang đến những màn đu tơ và cảnh hành động trực tiếp ngay trên đường phố, thậm chí còn tổ chức giao lưu để khán giả có thể gặp gỡ Spider-Man.

763c6b296858e006b949.jpg
9d1348c14db0c5ee9ca1-1.jpg
c5f96b2d6e5ce602bf4d.jpg
Những hình ảnh đậm chất "siêu anh hùng ngoài đời thật" của Spider-Man. Ảnh: Tổng hợp

Những video và ảnh hậu trường đã được nhiều khán giả đăng lên mạng. Ngay lập tức, những bài đăng về Người Nhện mọc lên như nấm với lượng tương tác khổng lồ và hầu hết đều là những bình luận tích cực về phim, tạo nên hiện tượng hiếm thấy với một bộ phim chỉ vừa mới ở giai đoạn khởi quay.

Một cảnh hành động do người qua đường ghi lại. Video: @duaasworldx
Đám đông xếp hàng dài để xem đoàn phim ghi hình. Video: Marvel Updates and content

Ngày 10/8 vừa qua, nhà sản xuất tiếp tục “hâm nóng” bầu không khí bằng một đoạn video hậu trường chính thức của Spider-Man: Brand New Day. Video dài một phút hé lộ khoảnh khắc Tom Holland khoác lên mình bộ giáp quen thuộc trong ngày đầu ghi hình tại Glasgow, Scotland.

“Tôi cảm thấy rất tuyệt. Đây là ngày đầu tiên, lần thứ tư tôi bắt đầu một bộ phim về Spider-Man. Thật thú vị là lần này cảm giác khác hẳn. Đây cũng là lần đầu chúng tôi có người hâm mộ tại phim trường ngay từ ngày đầu, thật sự rất hào hứng khi được chia sẻ điều này với họ”, nam diễn viên chia sẻ.

Tom Holland ngày đầu trên phim trường "Spider-Man: Brand New Day". Video: Sony Pictures

Trong video, Holland vui vẻ chào hỏi các fan hóa trang thành Spider-Man rồi bước vào cảnh quay hành động, trèo lên một chiếc xe bọc thép và dùng sức bật tung nắp. Anh cũng chia sẻ rằng mình “vui mừng khôn xiết” khi được quay ở bối cảnh thật, sau khi Spider-Man: No Way Home (2021) phải thực hiện toàn bộ trong phim trường vì dịch COVID-19.

“Chúng tôi sẽ quay ở những địa điểm thật, bắt đầu từ Glasgow, sử dụng chính đường phố nơi đây để dựng nên một phân cảnh lớn. Cảm giác này khiến tôi nhớ lại khi thực hiện Spider-Man năm 2017. Đây sẽ là một làn gió mới và tôi tin khán giả sẽ rất hài lòng với những gì chúng tôi mang đến”, Holland nói thêm.

1abb8ed07a86f2d8ab97.jpg
ĐÔNG MIÊN
#Spider-Man #Người Nhện #Tom Holland #MCU #Marvel #Vũ trụ Điện ảnh Marvel #Spider-Man: Brand New Day #Marvel Studios

