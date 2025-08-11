Rating phim Hàn: Law And The City kết thúc lập đỉnh, Head Over Heels vẫn giữ nhiệt

HHTO - "Head Over Heels" vẫn "cháy bền bỉ" dù hết từ lâu. "Law And The City" khép lại hành trình với rating cao nhất ở tập 12.

Theo thống kê từ Nielsen Korea, tập cuối của Law And The City dẫn đầu khung giờ phát sóng trên tất cả các kênh truyền hình cáp với tỉ suất người xem trung bình toàn quốc là 7.7% - kết quả cao nhất trong 12 tập phim.

Rating tập 11 của phim là 6.4%. Nối sóng Law And The City sẽ là Bon Appétit, Your Majesty do Yoona và Lee Chae Min đóng chính.

Beyond The Bar bắt đầu tăng tốc trên đường đua rating khi tăng vọt tỉ suất lượt xem ở tập 4 với 8.3%, trong khi tập 3 là 6.7%. Cùng là đề tài luật sư, Beyond The Bar đưa ra cách tiếp cận khác, giật gân hơn với mỗi tập là một vụ kiện thú vị. Với bước tiến hiện tại, tác phẩm này được cho là sẽ sớm chạm mức rating 2 chữ số trong 2 tuần tới.

Chiếu vào khung giờ tối thứ Sáu và thứ Bảy, rating hai tập mới của The Winning Try và Mary Kills People ổn định. The Winning Try là 5.5% và 5.7% với tập 5 và 6. Mary Kills People là 1.8 và 1.9%.

Theo số liệu thống kê tuần của Good Data Corporation (dựa theo các bài báo, blog, diễn đàn và mạng xã hội của các bộ phim truyền hình đang hoặc sắp phát sóng tại Hàn Quốc), tuần qua, Head Over Heels vẫn chễm trệ ngôi vương (dù đã kết thúc được khoảng 1 tuần so với thời gian thống kê). Nối tiếp là Law and The City và The Winning Try.

Ở bảng xếp hạng diễn viên được quan tâm nhất tuần, cặp đôi chính của Head Over Heels dẫn đầu với Cho Yi Hyun hạng nhất và Choo Young Woo hạng 2. Lee Jong Suk xếp hạng 6, tụt một bậc so với tuần trước khi khán giả đang hướng chú ý nhiều hơn đến nhân vật và các gương mặt trong loạt phim chiếu trên nền tảng OTT gần đây như Trigger và Low Life.