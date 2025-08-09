Tất tật về Ravyn Lenae - nữ nghệ sĩ đứng sau bản hit mùa hè "Love Me Not"

HHTO - Từng mở màn cho SZA vào năm 2017, Ravyn Lenae giờ đã có được thành công của riêng mình với bản hit Love Me Not. Với những giai điệu và ca từ bay bổng, Ravyn hứa hẹn sẽ là một trong những nghệ sĩ trẻ đầy triển vọng.

Ravyn Lenae Washington sinh năm 1999 tại thành phố Chicago, Mỹ. Năm 15 tuổi, Ravyn quyết định thử sức với một chương trình nghệ thuật do thành phố Chicago tổ chức mang tên After School Matters. Nữ nghệ sĩ chia sẻ đây là lần đầu tiên cô nhận ra bản thân có thể kiếm tiền bằng niềm đam mê âm nhạc.

Ravyn Lenae được nuôi dưỡng và lớn lên trong một nhà thờ.

Những năm niên thiếu, Ravyn bắt đầu sáng tác nhạc và cho ra mắt EP đầu tiên mang tên Moon Shoes vào năm 2015. Kể từ đó, cô được dịp làm việc và hợp tác cùng nhiều nghệ sĩ có tên tuổi trong ngành giải trí như Steve Lacy và thậm chí được mời diễn mở màn cho tour diễn Ctrl của SZA vào năm 2017.

Ravyn Lenae biểu diễn tại tour Ctrl của SZA.

Ravyn Lenae dường như không gắn bó với một phong cách âm nhạc cố định. Khi được hỏi về điều này, nữ ca sĩ thổ lộ: “Âm nhạc của tôi hoàn toàn xuất phát từ cảm giác. Tôi luôn tin rằng mình lấy cảm hứng sáng tạo từ một thế giới khác, một thế giới không thực, chỉ tồn tại trong giấc mơ. Ở đó, mọi thứ luôn chuyển động mềm mại và linh hoạt, tựa những con sóng vỗ".

Năm 2024, Ravyn Lenae phát hành album phòng thu thứ 2 mang tên Bird's Eye và thực hiện chuyến lưu diễn đầu tiên của riêng mình. Album nhận về nhiều lời khen từ giới chuyên môn và được tạp chí âm nhạc Pitchfork chấm số điểm khá cao 7.8. Tuy nhiên, Bird's Eye vẫn chưa đủ để giúp Ravyn bứt phá thành một cái tên đình đám.

Bird's Eye nhận về số điểm 7.8 từ tạp chí âm nhạc Pitchfork.

Mãi đến giữa năm 2025, ca khúc Love Me Not từ album Bird’s Eye mới bất ngờ bùng nổ như một hiện tượng mạng. Bài hát trở thành xu hướng trên TikTok với hơn 60.000 lượt sử dụng, kéo theo lượng nghe khổng lồ trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến. Love Me Not lọt vào Top 10 bảng xếp hạng Billboard Hot 100 ở vị trí số 7 và vẫn đang trên đà thăng hạng. Tính đến nay, ca khúc đã cán mốc 400 triệu lượt nghe trên Spotify.

Ca khúc Love Me Not từ album Bird’s Eye bất ngờ bùng nổ.

Bản hit Love Me Not đã giúp Ravyn Lenae trở thành tâm điểm chú ý trong làng nhạc. Các ca khúc khác của cô cũng ghi nhận lượng người nghe tăng mạnh. Nữ ca sĩ được mời xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình đình đám, bao gồm cả The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Ravyn Lenae trình diễn trên chương trình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Sắp tới, Ravyn Lenae sẽ góp mặt trong tour lưu diễn vòng quanh nước Mỹ của nữ nghệ sĩ nhạc Pop đình đám Sabrina Carpenter vào tháng 11/2025.