MMA 2025: Jennie khiến fan cảm thán "quốc mẫu hồi cung", từ intro đã nổi da gà

HHTO - Đúng như nhá hàng của ban tổ chức về một "sân khấu huyền thoại mang đậm tính nghệ thuật", Jennie (BLACKPINK) không làm khán giả thất vọng. Chỉ với 3 ca khúc "Seoul City", "ZEN" và "like JENNIE", cô đã biến lễ trao giải MMA 2025 thành "sân nhà" với nguồn năng lượng rực cháy.

Chiều 20/12, lễ trao giải MMA 2025 (Melon Music Awards 2025) chính thức diễn ra tại sân vận động Gocheok Sky Dome (Seoul, Hàn Quốc). Từ khâu thông báo khách mời, lễ trao giải đã thu hút sự quan tâm cực khủng khi quy tụ hàng loạt cái tên đình đám như Jay Park, G-Dragon, Jennie, EXO, ZICO...

Jennie trở lại sân khấu MMA sau 7 năm, lần này là với tư cách nghệ sĩ solo.

Trong đó, việc Jennie "lò vi sóng" với MMA sau 7 năm khiến netizen đứng ngồi không yên, đặc biệt là khi ban tổ chức còn úp mở giọng ca like JENNIE sẽ mang đến một sân khấu huyền thoại. Xuyên suốt buổi lễ trao giải, main rapper nhà BLACKPINK cũng là cái tên được khán giả toàn cầu "réo gọi" nhiều nhất, cho thấy sự mong chờ đông đảo đối với màn tái xuất lần này của cô.

Không phụ sự kỳ vọng đó, ngay từ phần intro dẫn vào bài hát Seoul City, Jennie đã khiến cả khán đài "nhốn nháo" với tạo hình ma mị. Cô khoác lên mình lớp vải voan dài và đứng trên sân khấu được thiết kế như một vườn treo (hoặc chiếc kiệu), kết hợp ánh sáng dập dờn và giai điệu quyến rũ đẩy cao trào cho màn trở lại bùng nổ.

Jennie xuất hiện hoành tráng, đáp ứng trọn vẹn hy vọng của khán giả với tạo hình đầy quyền lực, bí ẩn như một nữ thần cổ đại.

Mở đầu set diễn, Jennie mang đến phong cách trình diễn tối giản nhưng cũng rực cháy. Nổi bật với tông giọng ma mị, Jennie phối hợp với những vũ đạo uyển chuyển theo phong cách đương đại dành cho nhịp điệu R&B của bài hát Seoul City. Lựa chọn ca khúc này để biểu diễn tại một lễ trao giải Hàn Quốc cùng phần mở đầu như một nghi lễ cổ của Jennie đang nhận được sự tán dương hết lời từ khán giả xứ Kim chi.

Chuyển sang ZEN với hiệu ứng điện tử hiện đại, "biểu tượng thời trang" K-Pop không quên khoác thêm chiếc áo dạ ngoài nhằm truyền tải tối đa cảm giác cá tính, phá cách như tinh thần của bài hát. Phối hợp cùng dàn dancer hùng hậu, Jennie biến lễ trao giải thành "sân nhà" khi bùng nổ năng lượng, ấn tượng thu hút mọi ánh nhìn.

Bám sát gợi ý về một "sân khấu huyền thoại mang đậm tính biểu diễn, nghệ thuật" của ban tổ chức MMA 2025, giọng ca ZEN khiến toàn bộ khán đài như "hóa điên" với màn trình diễn không chỉ đã tai mà còn ưng mắt. Vũ đạo megacrew "ăn tiền", âm nhạc "keo lì", hiệu ứng ánh sáng hay LED backdrop tạo nên tổng hòa choáng ngợp.

Điểm nhấn ở phần trình diễn của cô tất nhiên dành cho bài hát khuynh đảo mạng xã hội toàn cầu - like JENNIE. Mang đến bản phối hoàn toàn mới, ca khúc chứa đựng âm hưởng nhẹ nhàng hơn, tối giản với đoạn bass drop mà vẫn đủ sức khuấy đảo sân khấu MMA 2025 nhờ vào nhịp điệu lôi cuốn và đặc biệt là dance break đã mắt.

"Đẳng cấp nữ hoàng", "Nữ hoàng trở lại", "Quốc mẫu hồi cung", "Jennie chứng minh ai mới là main event"... đó là những mĩ từ dân mạng tán dương phần trình diễn của cô.

Jennie trở về phong cách trình diễn đã làm nên tên tuổi của mình - tự do, pha chút ngông nghênh cuốn hút và đầy mạnh mẽ.

Trở lại với MMA sau 7 năm ròng, dường như không còn gì thích hợp để thể hiện tinh thần của Jennie hơn là like JENNIE - một khúc ca mạnh mẽ để đánh dấu sự chuyển mình của main rapper BLACKPINK với tư cách nghệ sĩ solo, trở nên mạnh mẽ, tự tin và tràn ngập kiêu hãnh.