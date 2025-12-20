Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

MMA 2025: Jennie khiến fan cảm thán "quốc mẫu hồi cung", từ intro đã nổi da gà

Thục Uyên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Đúng như nhá hàng của ban tổ chức về một "sân khấu huyền thoại mang đậm tính nghệ thuật", Jennie (BLACKPINK) không làm khán giả thất vọng. Chỉ với 3 ca khúc "Seoul City", "ZEN" và "like JENNIE", cô đã biến lễ trao giải MMA 2025 thành "sân nhà" với nguồn năng lượng rực cháy.

Chiều 20/12, lễ trao giải MMA 2025 (Melon Music Awards 2025) chính thức diễn ra tại sân vận động Gocheok Sky Dome (Seoul, Hàn Quốc). Từ khâu thông báo khách mời, lễ trao giải đã thu hút sự quan tâm cực khủng khi quy tụ hàng loạt cái tên đình đám như Jay Park, G-Dragon, Jennie, EXO, ZICO...

g8mi5sfbmaqhx4k.jpg
Jennie trở lại sân khấu MMA sau 7 năm, lần này là với tư cách nghệ sĩ solo.

Trong đó, việc Jennie "lò vi sóng" với MMA sau 7 năm khiến netizen đứng ngồi không yên, đặc biệt là khi ban tổ chức còn úp mở giọng ca like JENNIE sẽ mang đến một sân khấu huyền thoại. Xuyên suốt buổi lễ trao giải, main rapper nhà BLACKPINK cũng là cái tên được khán giả toàn cầu "réo gọi" nhiều nhất, cho thấy sự mong chờ đông đảo đối với màn tái xuất lần này của cô.

Không phụ sự kỳ vọng đó, ngay từ phần intro dẫn vào bài hát Seoul City, Jennie đã khiến cả khán đài "nhốn nháo" với tạo hình ma mị. Cô khoác lên mình lớp vải voan dài và đứng trên sân khấu được thiết kế như một vườn treo (hoặc chiếc kiệu), kết hợp ánh sáng dập dờn và giai điệu quyến rũ đẩy cao trào cho màn trở lại bùng nổ.

47b0d2019a1815464c09.jpg
g8njmllakaar9dy.jpg
Jennie xuất hiện hoành tráng, đáp ứng trọn vẹn hy vọng của khán giả với tạo hình đầy quyền lực, bí ẩn như một nữ thần cổ đại.

Mở đầu set diễn, Jennie mang đến phong cách trình diễn tối giản nhưng cũng rực cháy. Nổi bật với tông giọng ma mị, Jennie phối hợp với những vũ đạo uyển chuyển theo phong cách đương đại dành cho nhịp điệu R&B của bài hát Seoul City. Lựa chọn ca khúc này để biểu diễn tại một lễ trao giải Hàn Quốc cùng phần mở đầu như một nghi lễ cổ của Jennie đang nhận được sự tán dương hết lời từ khán giả xứ Kim chi.

Chuyển sang ZEN với hiệu ứng điện tử hiện đại, "biểu tượng thời trang" K-Pop không quên khoác thêm chiếc áo dạ ngoài nhằm truyền tải tối đa cảm giác cá tính, phá cách như tinh thần của bài hát. Phối hợp cùng dàn dancer hùng hậu, Jennie biến lễ trao giải thành "sân nhà" khi bùng nổ năng lượng, ấn tượng thu hút mọi ánh nhìn.

Bám sát gợi ý về một "sân khấu huyền thoại mang đậm tính biểu diễn, nghệ thuật" của ban tổ chức MMA 2025, giọng ca ZEN khiến toàn bộ khán đài như "hóa điên" với màn trình diễn không chỉ đã tai mà còn ưng mắt. Vũ đạo megacrew "ăn tiền", âm nhạc "keo lì", hiệu ứng ánh sáng hay LED backdrop tạo nên tổng hòa choáng ngợp.

Điểm nhấn ở phần trình diễn của cô tất nhiên dành cho bài hát khuynh đảo mạng xã hội toàn cầu - like JENNIE. Mang đến bản phối hoàn toàn mới, ca khúc chứa đựng âm hưởng nhẹ nhàng hơn, tối giản với đoạn bass drop mà vẫn đủ sức khuấy đảo sân khấu MMA 2025 nhờ vào nhịp điệu lôi cuốn và đặc biệt là dance break đã mắt.

"Đẳng cấp nữ hoàng", "Nữ hoàng trở lại", "Quốc mẫu hồi cung", "Jennie chứng minh ai mới là main event"... đó là những mĩ từ dân mạng tán dương phần trình diễn của cô.

Jennie trở về phong cách trình diễn đã làm nên tên tuổi của mình - tự do, pha chút ngông nghênh cuốn hút và đầy mạnh mẽ.
g8nmfdtbmai8upp.jpg

Trở lại với MMA sau 7 năm ròng, dường như không còn gì thích hợp để thể hiện tinh thần của Jennie hơn là like JENNIE - một khúc ca mạnh mẽ để đánh dấu sự chuyển mình của main rapper BLACKPINK với tư cách nghệ sĩ solo, trở nên mạnh mẽ, tự tin và tràn ngập kiêu hãnh.

unnamed-9.jpg
Thục Uyên
#Jennie #Jennie MMA 2025 #lễ trao giải MMA #Melon Music Awards 2025 #Jennie Kim #Jennie BLACKPINK #MMA 2025

Xem thêm

Cùng chuyên mục