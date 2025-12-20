Billboard “bẻ lái” luật streaming: Ai sẽ hưởng lợi trong cuộc đua bảng xếp hạng?

HHTO - Billboard công bố thay đổi quan trọng trong cách quy đổi lượt nghe trực tuyến thành điểm xếp hạng, chính thức áp dụng từ ngày 17/1 năm tới. Luật mới được xem là bước đi phản ánh thời đại streaming, nhưng đồng thời cũng làm lộ rõ ai đang hưởng lợi, ai có nguy cơ tụt lại phía sau.

Mới đây, Billboard tiếp tục điều chỉnh cách vận hành hai bảng xếp hạng quan trọng của hệ thống là Billboard Hot 100 và Billboard 200. Theo quy định mới, một đơn vị album sẽ được tính bằng 2500 lượt nghe có quảng cáo hoặc 1000 lượt nghe trả phí. Trước đó, hai con số này lần lượt là 3750 và 1250 lượt nghe. Billboard khẳng định đây là bước đi tất yếu nhằm phản ánh chính xác hành vi tiêu dùng hiện nay, khi streaming đang dần xác lập vị thế độc tôn tại thị trường Mỹ.

Billboard thay đổi luật giúp streaming lên ngôi, củng cố vị thế tại thị trường âm nhạc.﻿



Sự thay đổi này tạo ra một "đòn bẩy" khổng lồ cho những nghệ sĩ sở hữu lượng người nghe ổn định và bền bỉ. Taylor Swift chính là cái tên được kỳ vọng sẽ hưởng lợi nhiều nhất. Với các dự án như The Tortured Poets Department hay mới đây nhất là The Life Of A Showgirl, sức mạnh của Taylor không chỉ nằm ở tuần đầu bùng nổ mà còn ở khả năng duy trì lượng nghe "khủng" xuyên suốt nhiều tháng.

Người hâm mộ của Taylor nổi tiếng về khả năng stream bền bỉ trong suốt nhiều tháng.

Tương tự, những "ông hoàng streaming" như Drake hay Bad Bunny - những người vốn không phụ thuộc vào doanh số đĩa vật lý sẽ tiếp tục củng cố vị thế trên các bảng xếp hạng. Trong khi đó, các đại diện K-Pop như BTS, BLACKPINK hay Stray Kids cũng sở hữu lợi thế vàng nhờ cộng đồng fan hùng hậu và có tỉ lệ người nghe trả phí cực cao.

Các đại diện K-Pop như BTS, BLACKPINK hay Stray Kids sở hữu lợi thế.

Ngược lại, luật mới vô tình tạo ra áp lực lên nhóm nghệ sĩ có mô hình kinh doanh truyền thống. Adele thường được lấy làm ví dụ điển hình khi âm nhạc của cô có sức công phá cực mạnh về doanh số bán đĩa trong thời gian ngắn, nhưng thường giảm nhiệt nhanh hơn trên các nền tảng trực tuyến. Các ban nhạc kỳ cựu như Coldplay, Foo Fighters cũng đối mặt với nguy cơ tụt hạng khi lượng người hâm mộ trung thành của họ có thói quen mua đĩa thay vì nghe nhạc liên tục mỗi ngày để giữ chuỗi.

Những cái tên huyền thoại có khả năng "điêu đứng" khi đối mặt với thời đại streaming.

Trên các diễn đàn trực tuyến, cộng đồng người hâm mộ đang chia làm hai luồng dư luận. Một số ý kiến hoan nghênh Billboard vì đã dũng cảm "theo kịp thời đại", đưa bảng xếp hạng trở về đúng bản chất của mức độ tiêu thụ thực tế. Số khác lại lo ngại rằng bảng xếp hạng sẽ dần biến thành cuộc đua của những "cỗ máy streaming", nơi khả năng huy động lượt nghe ảo lấn át đi chất lượng thật sự của các ca khúc.