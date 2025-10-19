Max Martin: Người đàn ông “âm thầm” vượt Taylor Swift trên Billboard Hot 100

HHTO - Không cần ồn ào hay sân khấu rực rỡ, Max Martin - “phù thủy” đứng sau hàng loạt bản hit huyền thoại vừa nhận được No.1 thứ 28 trên Billboard Hot 100 trong sự nghiệp của mình.

Sinh năm 1971 tại Stockholm, Max Martin khởi nghiệp với vai trò ca sĩ trong ban nhạc It's Alive trước khi chuyển hướng sang sáng tác và sản xuất. Ông gia nhập hãng Cheiron Studios hay còn được nhiều người gọi là “lò luyện hit” của Thụy Điển - dưới sự dìu dắt của huyền thoại Denniz Pop. Từ đây, sự nghiệp của ông bắt đầu thăng hoa.

Max Martin từng là thành viên của ban nhạc It's Alive.

Những năm cuối thập niên 1990, Martin liên tiếp tạo ra những bản Pop mang tính biểu tượng, mở đầu là ...Baby One More Time (Britney Spears, 1999) - ca khúc giúp Britney trở thành hiện tượng toàn cầu và It’s Gonna Be Me (*NSYNC, 2000), bản nhạc gắn liền với kỷ nguyên boyband. Từ đó, cái tên Max Martin gần như trở thành bảo chứng cho thành công trên các bảng xếp hạng.

Max Martin là người đứng sau thành công của loạt bản hit đình đám.

Trong hai thập kỷ tiếp theo, ông là cây viết phía sau hàng loạt siêu hit của Katy Perry (I Kissed a Girl, Teenage Dream, Roar), P!nk (So What, Raise Your Glass), Kelly Clarkson (My Life Would Suck Without You), Maroon 5 (One More Night), The Weeknd (Blinding Lights, Can’t Feel My Face), Ariana Grande (No Tears Left to Cry, Problem) và cả Taylor Swift (We Are Never Ever Getting Back Together, Shake It Off, Blank Space).

Max Martin và "gia tài" hit trải dài từ năm 1999 đến nay.

Mới đây, ca khúc The Fate of Ophelia của Taylor Swift chính thức vươn lên vị trí No.1 trên Billboard Hot 100, đồng thời đánh dấu bản hit thứ 28 do Max Martin đồng sáng tác đạt được thành tích này. Theo Billboard, Max Martin hiện là nhà sáng tác có nhiều ca khúc No.1 thứ hai trong lịch sử bảng xếp hạng này, chỉ xếp sau Paul McCartney (32 bài). Nhiều người hâm mộ còn hài hước nhận xét rằng Max đã “vượt mặt” chính cô bạn thân Taylor Swift - nữ nghệ sĩ hàng đầu hiện nay khi cô mới sở hữu 13 ca khúc No.1 trên Billboard Hot 100 với tư cách là songwriter.

Max Martin là nhạc sĩ có nhiều No.1 Billboard Hot 100 nhất trong thế kỷ 21.

Taylor Swift và Max Martin bắt đầu làm việc cùng nhau từ album Red (2012), nơi nam nhạc sĩ giúp Taylor chuyển mình từ dòng nhạc đồng quê sang Pop với loạt hit như We Are Never Ever Getting Back Together hay I Knew You Were Trouble. Sau đó, cả hai tiếp tục tạo nên nhiều ca khúc đình đám như Blank Space, Style hay Shake It Off. Sự kết hợp giữa khả năng kể chuyện của Taylor và tư duy sản xuất sắc bén của Max đã góp phần định hình kỷ nguyên nhạc Pop thập niên 2010.

Max và Taylor đã đồng hành cùng nhau hơn 1 thập kỷ qua.

Giờ đây, với album mới nhất The Life of a Showgirl của Taylor Swift, cặp đôi này lại tiếp tục khuấy đảo các bảng xếp hạng. Thành công này tiếp tục khẳng định tầm ảnh hưởng bền vững của Max Martin trong việc định hình âm thanh Pop toàn cầu và sự sáng tạo không ngừng nghỉ của Taylor Swift.