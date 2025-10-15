Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Swifties châu Á "tất tay" ủng hộ album The Life of a Showgirl của Taylor Swift

Quỳnh Phương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Ngay khi Taylor Swift phát hành album "The Life of a Showgirl" vào đầu tháng 10/2025, cộng đồng Swifties tại châu Á đã nhanh chóng biến chiến dịch quảng bá thành một chuỗi hoạt động sôi nổi.

Tại Trung Quốc, cộng đồng Swifties “phủ sắc cam” khắp các địa điểm đông người để chào đón kỷ nguyên âm nhạc mới của Taylor Swift. Hàng chục màn hình LED lớn được đồng loạt bật sáng, phát liên tục các MV và ca khúc trong The Life of a Showgirl, trong khi những buổi nghe nhạc kéo dài hơn 10 tiếng cũng thu hút đông đảo người tham dự. Với quy mô và mức độ đầu tư ấn tượng, các Swifties xứ Trung xứng đáng là một trong những cộng đồng người hâm mộ chịu chi và sáng tạo bậc nhất thế giới.

Swifties tại Trung Quốc nổi tiếng với độ chịu chi mỗi mùa quảng bá của Taylor.
Swifties tại Trung Quốc nổi tiếng với độ chịu chi mỗi mùa quảng bá của Taylor.

Còn tại Malaysia, hàng trăm fan tụ tập tại khu trung tâm Kuala Lumpur để tham gia sự kiện Billboard Takeover - nơi màn hình lớn trình chiếu video và hình ảnh của Taylor. Không khí tại đây chẳng khác gì một lễ hội âm nhạc khi người hâm mộ cùng nhau hát vang ca khúc mới, chụp ảnh và chia sẻ lên mạng xã hội.

&quot;Biển cam&quot; của Taylor lan rộng khắp nơi tại Malaysia.
"Biển cam" của Taylor lan rộng khắp nơi tại Malaysia.

Sang đến Thái Lan, không khí sôi động không kém với sự kiện The Swifties Night: The Party of A Showgirl ở Phuket. Người hâm mộ mặc trang phục lấy cảm hứng từ phong cách showgirl lấp lánh, nhảy múa theo các bản hit mới và biến đêm tiệc thành một buổi trình diễn thời trang đúng nghĩa. Sự kiện này nhanh chóng thu hút truyền thông địa phương và cộng đồng mạng, góp phần củng cố vị thế của Taylor Swfit như một biểu tượng văn hóa toàn cầu.

Không khí sôi động suốt buổi tiệc khiến mọi người không ngừng ca hát.
Không khí sôi động suốt buổi tiệc khiến mọi người không ngừng ca hát.

Tại Philippines, các nhóm fan tổ chức hàng loạt buổi nghe album tại trung tâm thương mại như SM North EDSA, Mall of Asia hay Ayala Malls. Họ cùng nhau nghe nhạc, đổi merch, làm vòng tay tình bạn và chụp ảnh lưu niệm, góp phần làm nên sức lan tỏa khổng lồ cho album mới của Taylor.

Buổi nghe nhạc được tổ chức tại nhiều trung tâm thương mại ở Philippines.
Buổi nghe nhạc được tổ chức tại nhiều trung tâm thương mại ở Philippines.

Đặc biệt, cộng đồng Swifties tại Indonesia còn tổ chức một sự kiện đặc biệt mang tên “Fun Walk of a Showgirl: Opalite”. Buổi đi bộ đầy sắc màu là nơi người tham gia vừa sải bước vừa giơ cao banner và hình ảnh biểu tượng của nữ ca sĩ. Không khí sôi động, tiếng cười giòn tan cùng tinh thần kết nối đã khiến cả con đường như khoác lên sắc cam rực rỡ của showgirl, lan tỏa năng lượng tích cực đến cả những người qua đường.

screenshot-2025-10-14-192548.png
Sắc cam của Swifties Indonesia trải dài trên cung đường đi bộ.

The Life of a Showgirl là album phòng thu mới nhất của Taylor Swift, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong âm nhạc và hình ảnh của cô. Lấy cảm hứng từ thế giới sau ánh đèn sân khấu, album kết hợp giữa Pop hiện đại và chất nhạc kịch, mang đến câu chuyện về hành trình của một người nghệ sĩ giữa hào quang và tổn thương. The Life of a Showgirl lập hàng loạt kỷ lục ấn tượng: Bán hơn 4 triệu bản trong tuần đầu tại Mỹ, phá kỷ lục đĩa than bán chạy nhất trong tuần đầu. Toàn bộ 12 ca khúc trong album đồng loạt chiếm Top 12 Billboard Hot 100, khẳng định vị thế của Taylor trong làng nhạc thế giới.

z7099105184830-cd0b30f272c010469760f7686687e09d.jpg
Quỳnh Phương
#Taylor Swift #The Life of a Showgirl #Swifties châu Á #hoạt động ủng hộ #kỷ nguyên âm nhạc #fan cuồng nhiệt #sự kiện âm nhạc

Xem thêm

Cùng chuyên mục