Swifties châu Á "tất tay" ủng hộ album The Life of a Showgirl của Taylor Swift

Tại Trung Quốc, cộng đồng Swifties “phủ sắc cam” khắp các địa điểm đông người để chào đón kỷ nguyên âm nhạc mới của Taylor Swift. Hàng chục màn hình LED lớn được đồng loạt bật sáng, phát liên tục các MV và ca khúc trong The Life of a Showgirl, trong khi những buổi nghe nhạc kéo dài hơn 10 tiếng cũng thu hút đông đảo người tham dự. Với quy mô và mức độ đầu tư ấn tượng, các Swifties xứ Trung xứng đáng là một trong những cộng đồng người hâm mộ chịu chi và sáng tạo bậc nhất thế giới.

Swifties tại Trung Quốc nổi tiếng với độ chịu chi mỗi mùa quảng bá của Taylor.

Còn tại Malaysia, hàng trăm fan tụ tập tại khu trung tâm Kuala Lumpur để tham gia sự kiện Billboard Takeover - nơi màn hình lớn trình chiếu video và hình ảnh của Taylor. Không khí tại đây chẳng khác gì một lễ hội âm nhạc khi người hâm mộ cùng nhau hát vang ca khúc mới, chụp ảnh và chia sẻ lên mạng xã hội.

"Biển cam" của Taylor lan rộng khắp nơi tại Malaysia.

Sang đến Thái Lan, không khí sôi động không kém với sự kiện The Swifties Night: The Party of A Showgirl ở Phuket. Người hâm mộ mặc trang phục lấy cảm hứng từ phong cách showgirl lấp lánh, nhảy múa theo các bản hit mới và biến đêm tiệc thành một buổi trình diễn thời trang đúng nghĩa. Sự kiện này nhanh chóng thu hút truyền thông địa phương và cộng đồng mạng, góp phần củng cố vị thế của Taylor Swfit như một biểu tượng văn hóa toàn cầu.

Không khí sôi động suốt buổi tiệc khiến mọi người không ngừng ca hát.

Tại Philippines, các nhóm fan tổ chức hàng loạt buổi nghe album tại trung tâm thương mại như SM North EDSA, Mall of Asia hay Ayala Malls. Họ cùng nhau nghe nhạc, đổi merch, làm vòng tay tình bạn và chụp ảnh lưu niệm, góp phần làm nên sức lan tỏa khổng lồ cho album mới của Taylor.

Buổi nghe nhạc được tổ chức tại nhiều trung tâm thương mại ở Philippines.

Đặc biệt, cộng đồng Swifties tại Indonesia còn tổ chức một sự kiện đặc biệt mang tên “Fun Walk of a Showgirl: Opalite”. Buổi đi bộ đầy sắc màu là nơi người tham gia vừa sải bước vừa giơ cao banner và hình ảnh biểu tượng của nữ ca sĩ. Không khí sôi động, tiếng cười giòn tan cùng tinh thần kết nối đã khiến cả con đường như khoác lên sắc cam rực rỡ của showgirl, lan tỏa năng lượng tích cực đến cả những người qua đường.

Sắc cam của Swifties Indonesia trải dài trên cung đường đi bộ.

The Life of a Showgirl là album phòng thu mới nhất của Taylor Swift, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong âm nhạc và hình ảnh của cô. Lấy cảm hứng từ thế giới sau ánh đèn sân khấu, album kết hợp giữa Pop hiện đại và chất nhạc kịch, mang đến câu chuyện về hành trình của một người nghệ sĩ giữa hào quang và tổn thương. The Life of a Showgirl lập hàng loạt kỷ lục ấn tượng: Bán hơn 4 triệu bản trong tuần đầu tại Mỹ, phá kỷ lục đĩa than bán chạy nhất trong tuần đầu. Toàn bộ 12 ca khúc trong album đồng loạt chiếm Top 12 Billboard Hot 100, khẳng định vị thế của Taylor trong làng nhạc thế giới.