“The Life of a Showgirl” giúp Taylor Swift vượt kỷ lục Adele, vươn lên dẫn đầu Billboard

HHTO - Taylor Swift vừa tiếp tục củng cố vị thế là nghệ sĩ Pop tiên phong của nền âm nhạc hiện đại khi album phòng thu thứ 12 của nữ ca sĩ - The Life of a Showgirl đã có màn ra mắt chấn động, phá vỡ mọi kỷ lục doanh số và thống trị các bảng xếp hạng danh giá của Billboard.

Tối ngày 13/10 (giờ Việt Nam), album The Life of a Showgirl đã chính thức ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200 với con số khổng lồ với hơn 4 triệu đơn vị trong tuần đầu tiên. Thành tích này chính thức vượt qua kỷ lục mà Adele đã thiết lập với album 25 vào năm 2015 (3,48 triệu đơn vị), trở thành tuần doanh số ra mắt lớn nhất lịch sử Billboard.

Với cột mốc này, The Life of a Showgirl trở thành album thứ 15 của Taylor Swift đạt vị trí số 1 trên Billboard 200, giúp cô chính thức vượt qua Drake và Jay-Z để trở thành nghệ sĩ solo có nhiều album đạt vị trí số 1 nhất trong lịch sử bảng xếp hạng này và chỉ đứng sau The Beatles với 19 album.

Trước thành công kỷ lục này, Taylor Swift đã có một bài chia sẻ đầy cảm xúc và gửi lời tri ân sâu sắc tới cộng đồng Swifties:

"Tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác phấn khích của mình vào năm 2006 khi album đầu tiên bán được 40.000 bản trong tuần đầu. Lúc đó tôi 16 tuổi và thậm chí không thể hiểu được rằng nhiều người đến vậy lại quan tâm đủ đến âm nhạc của mình để dành thời gian và năng lượng cho nó. Từ đó đến nay, tôi đã cố gắng gặp gỡ và cảm ơn càng nhiều người càng tốt, những người đã cho tôi cơ hội theo đuổi giấc mơ điên rồ này.

Giờ đây, nhiều năm đã trôi qua và số người ủng hộ tôi tuần này đã nhiều hơn gấp trăm lần. Tôi muốn gửi 4 triệu lời cảm ơn đến người hâm mộ và có 4 triệu lý do để cảm thấy tự hào hơn nữa về album này. Cảm ơn các bạn đã đến rạp chiếu phim để cùng ăn mừng dự án này, đã đầu tư vào đĩa vinyl, phát trực tuyến, xem video, mua đĩa CD, đọc những bài thơ tôi viết trong bao bì, và đắm mình vào nó.

Tôi sẽ trân trọng cảm giác này mãi mãi. Thật tuyệt vời. Cảm ơn vì bó hoa đáng yêu đó".

Không chỉ dừng lại ở album, toàn bộ 12 ca khúc trong album The Life of a Showgirl đã đồng loạt ra mắt và chiếm trọn 12 vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Đặc biệt, ca khúc mở đường The Fate of Ophelia ra mắt ở vị trí số 1, đánh dấu đĩa đơn quán quân thứ 13 trong sự nghiệp của cô.

Đây là lần đầu tiên trong suốt 67 năm lịch sử của bảng xếp hạng, toàn bộ bài hát từ một album cùng lúc thống trị các vị trí cao nhất mà không bị xen kẽ bởi bất kỳ nghệ sĩ nào khác. Thành tích này cũng đánh dấu lần thứ ba liên tiếp Taylor Swift “quét sạch” Top 10 của Billboard Hot 100, sau hai album Midnights và The Tortured Poets Department.