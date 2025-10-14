Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

“The Life of a Showgirl” giúp Taylor Swift vượt kỷ lục Adele, vươn lên dẫn đầu Billboard

Duy Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Taylor Swift vừa tiếp tục củng cố vị thế là nghệ sĩ Pop tiên phong của nền âm nhạc hiện đại khi album phòng thu thứ 12 của nữ ca sĩ - The Life of a Showgirl đã có màn ra mắt chấn động, phá vỡ mọi kỷ lục doanh số và thống trị các bảng xếp hạng danh giá của Billboard.

Tối ngày 13/10 (giờ Việt Nam), album The Life of a Showgirl đã chính thức ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200 với con số khổng lồ với hơn 4 triệu đơn vị trong tuần đầu tiên. Thành tích này chính thức vượt qua kỷ lục mà Adele đã thiết lập với album 25 vào năm 2015 (3,48 triệu đơn vị), trở thành tuần doanh số ra mắt lớn nhất lịch sử Billboard.

Album The Life of a Showgirl đã ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200.
Album The Life of a Showgirl đã ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200.
Thành tích này chính thức vượt qua kỷ lục mà Adele đã thiết lập với album 25
Thành tích này chính thức vượt qua kỷ lục mà Adele đã thiết lập với album 25

Với cột mốc này, The Life of a Showgirl trở thành album thứ 15 của Taylor Swift đạt vị trí số 1 trên Billboard 200, giúp cô chính thức vượt qua Drake và Jay-Z để trở thành nghệ sĩ solo có nhiều album đạt vị trí số 1 nhất trong lịch sử bảng xếp hạng này và chỉ đứng sau The Beatles với 19 album.

The Life of a Showgirl trở thành album thứ 15 của nữ ca sĩ đạt vị trí No.1 trên Billboard 200.
The Life of a Showgirl trở thành album thứ 15 của nữ ca sĩ đạt vị trí No.1 trên Billboard 200.

Trước thành công kỷ lục này, Taylor Swift đã có một bài chia sẻ đầy cảm xúc và gửi lời tri ân sâu sắc tới cộng đồng Swifties:

"Tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác phấn khích của mình vào năm 2006 khi album đầu tiên bán được 40.000 bản trong tuần đầu. Lúc đó tôi 16 tuổi và thậm chí không thể hiểu được rằng nhiều người đến vậy lại quan tâm đủ đến âm nhạc của mình để dành thời gian và năng lượng cho nó. Từ đó đến nay, tôi đã cố gắng gặp gỡ và cảm ơn càng nhiều người càng tốt, những người đã cho tôi cơ hội theo đuổi giấc mơ điên rồ này.

Giờ đây, nhiều năm đã trôi qua và số người ủng hộ tôi tuần này đã nhiều hơn gấp trăm lần. Tôi muốn gửi 4 triệu lời cảm ơn đến người hâm mộ và có 4 triệu lý do để cảm thấy tự hào hơn nữa về album này. Cảm ơn các bạn đã đến rạp chiếu phim để cùng ăn mừng dự án này, đã đầu tư vào đĩa vinyl, phát trực tuyến, xem video, mua đĩa CD, đọc những bài thơ tôi viết trong bao bì, và đắm mình vào nó.

Tôi sẽ trân trọng cảm giác này mãi mãi. Thật tuyệt vời. Cảm ơn vì bó hoa đáng yêu đó".

Taylor Swift gửi lời cảm ơn đến các Swifties.
Taylor Swift gửi lời cảm ơn đến các Swifties.

Không chỉ dừng lại ở album, toàn bộ 12 ca khúc trong album The Life of a Showgirl đã đồng loạt ra mắt và chiếm trọn 12 vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Đặc biệt, ca khúc mở đường The Fate of Ophelia ra mắt ở vị trí số 1, đánh dấu đĩa đơn quán quân thứ 13 trong sự nghiệp của cô.

Đây là lần đầu tiên trong suốt 67 năm lịch sử của bảng xếp hạng, toàn bộ bài hát từ một album cùng lúc thống trị các vị trí cao nhất mà không bị xen kẽ bởi bất kỳ nghệ sĩ nào khác. Thành tích này cũng đánh dấu lần thứ ba liên tiếp Taylor Swift “quét sạch” Top 10 của Billboard Hot 100, sau hai album MidnightsThe Tortured Poets Department.

Taylor Swift càn quét Top 10 Billboard Hot 100.
Taylor Swift càn quét Top 10 Billboard Hot 100.
Duy Minh
#Taylor Swift #The Life of a Showgirl #kỷ lục Billboard

Xem thêm

Cùng chuyên mục