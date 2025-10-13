Chương trình hẹn hò gỡ teaser của Miyeon và Bae Jin Young, còn có thể phát sóng?

HHTO - Show hẹn hò mang tên “Trip KODE” được giới thiệu là phiên bản spin-off (chương trình ăn theo) của chương trình đình đám một thời - “We Got Married” đã buộc phải xóa bỏ đoạn teaser mới nhất chỉ sau một thời gian ngắn đăng tải vì nhận về hàng loạt phản ứng tiêu cực từ người hâm mộ của thần tượng tham gia.

Đoạn teaser của Trip KODE hé lộ một chuyến du lịch lãng mạn giữa một nam và nữ thần tượng. Chương trình còn đưa ra nhiệm vụ cho người tham gia là "làm tăng nhịp tim của đối phương" (được đo bằng đồng hồ thông minh) để giành chiến thắng. Các cảnh quay lãng mạn như chạm tay, cùng che ô, những câu nói ngọt ngào... đã được dùng để tăng sự tò mò cho khán giả.

Đoạn teaser của Trip KODE đã bị ẩn/ gỡ.

Tuy nhiên, thay vì sự mong đợi, đoạn video nhận về hàng loạt bình luận chỉ trích. Nhiều fan của Miyeon (I-DLE) và Bae Jin Young (CIX) - hai idol xuất hiện trong teaser đã bày tỏ sự thất vọng, phẫn nộ, thậm chí có người yêu cầu hủy chương trình. Trước khi video bị gỡ/ ẩn, làn sóng phản đối không chỉ xuất hiện ở phần bình luận mà chủ đề thảo luận cũng lọt bảng thịnh hành trên các diễn đàn lớn tại Hàn Quốc.

Phản ứng tiêu cực này đa phần xuất phát từ những "luật cấm ngầm" trong văn hóa thần tượng K-Pop những năm gần đây khi chuyện idol hẹn hò là một trong những điều tối kị, nhất là các thần tượng mới ra mắt hoặc đang ở giai đoạn đỉnh cao.

Mi Yeon và Bae Jin Young đều không phải là tân binh đang tìm kiếm cơ hội tỏa sáng. Miyeon là thành viên của I-DLE - một trong các nhóm nữ hàng đầu của thế hệ 4 và vẫn đang ăn nên làm ra với loạt hit lớn. Danh tiếng cá nhân của cô khá ổn với "nghề phụ" MC đã được công nhận. Bae Jin Young có lượng fan cứng mạnh sau khi lọt top debut Produce 101 mùa 2 và hoạt động trong Wanna One, sau đó là CIX. Fan cho rằng đối với các idol đã thành danh như vậy, việc tham gia vào mô hình "bạn trai/ bạn gái ảo" là hoàn toàn không cần thiết.

Cộng đồng fan Hàn kỳ vọng năng lượng và thời gian của idol nên được đầu tư vào sản phẩm âm nhạc, concert hoặc các chương trình quảng bá sự nghiệp chính. Tuy nhiên, không ít người hâm mộ quốc tế của Mi Yeon và Jin Young cũng như nhiều non-fan khác ngóng chờ chương trình lên sóng. Họ cho rằng phản ứng trái chiều đến từ suy nghĩ quá cực đoan và độc đoán.

Thực tế cho thấy, các chương trình hẹn hò của Hàn Quốc đang bùng nổ mạnh mẽ với sự tham gia của cả người bình thường đến KOL, người mẫu, Hoa hậu... như Heart Signal, Địa Ngục Độc Thân... Tuy nhiên, format chương trình hẹn hò "ảo" dành cho thần tượng tại Hàn lại đang đối mặt với thử thách lớn về việc xung đột giữa các fandom.

Trip KODE là bản "ăn theo" show hẹn hò dành cho người nổi tiếng We Got Married - chương trình đã dừng phát sóng từ 8 năm trước. We Got Married từng nhận được sự ủng hộ đông đảo của khán giả châu Á qua từng mùa, tạo ra hàng loạt cặp đôi diễn viên, thần tượng đình đám một thời như Kim So Eun và cố diễn viên Song Jae Rim, Sung Jae (BTOB) và Joy (Red Velvet)...

Trước làn sóng phản đối của người hâm mộ, Trip KODE đang đứng trước nguy cơ phát sóng với đầy gạch đá hoặc phải hoãn chiếu vô thời hạn. Với bối cảnh công nghiệp giải trí thần tượng hiện tại, dân mạng đề nghị các nhà sản xuất có thể sẽ phải điều chỉnh nội dung theo hướng an toàn hơn. Đó là chuyển từ "hẹn hò lãng mạn" sang "du lịch tình bạn" để duy trì khoảng cách an toàn, giống như các chương trình "phi hẹn hò" trước đó mà Trip KODE từng được khen ngợi.

Khả năng cao, dù gỡ teaser, nhà sản xuất vẫn phát sóng tập đầy đủ của Trip KODE có sự tham gia của Miyeon và Bae Jin Young theo đúng lịch trình. Tuy nhiên, với áp lực khổng lồ từ dư luận Hàn Quốc, tương lai của format này và sự xuất hiện của hai idol trong các hoạt động quảng bá hay chương trình khác vẫn là một dấu hỏi lớn. Người hâm mộ đang chờ xem liệu nhà sản xuất sẽ xử lý nội dung như thế nào để vừa đảm bảo tính giải trí, vừa xoa dịu được làn sóng phản đối.