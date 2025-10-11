Chú cún gây sốc khi gửi tâm thư đến ban tổ chức giải Oscar 2026 "đòi quyền lợi"

Trong dịp cuối năm 2025, Good Boy - Chó Cưng Đừng Sợ đang là một trong những dự án kinh dị được khán giả mong chờ nhất. Bộ phim lấy nhân vật trung tâm là một chú cún, chống chọi lại thế lực ma quái để bảo vệ chủ nhân. Giờ đây, Indy - chú cún đóng vai chính trong phim còn gây sốc hơn nữa khi gửi hẳn một lá thư đề nghị đến Viện Hàn lâm đứng sau giải thưởng Oscar danh giá.

Cún Indy gửi thư đến lễ trao giải Oscar.

Cụ thể, Indy đã gửi một tâm thư với nội dung hài hước nhưng đầy cảm xúc đến ban tổ chức Oscar, kêu gọi sự công nhận cho các diễn viên động vật trong các hạng mục diễn xuất. Lý do Indy viết thư xuất phát từ sự thất vọng của Indy khi bị phớt lờ khỏi danh sách đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, dù vai diễn của cậu trong Good Boy được đánh giá cao.

Indy còn đề cập đến một loạt "tiền bối" đi trước để củng cố quan điểm về giới diễn viên "bốn chân" trên màn ảnh, và cho rằng đã đến lúc chú ta và các đồng nghiệp nói chung không cần phải ngồi ở dưới đất, cạnh bàn tiệc mừng đề cử nữa.

Nguyên văn bức thư của Indy (được dịch ra tiếng Việt):

Kính gửi các thành viên đáng kính của Viện Hàn lâm, Tôi viết thư này để yêu cầu quý vị xem xét việc đưa tôi vào danh sách đề cử cho hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong giải thưởng Oscar năm nay. Tuy vai diễn được đánh giá cao của tôi trong bộ phim gần đây Good Boy, tôi đã bị coi là không đủ tư cách cho hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc. Điều này khiến tôi cảm thấy như thể ai đó đã giật đứt dây buộc của tôi, và có vẻ như tôi không phải là một chú chó đủ tốt đối với quý vị. Tôi hiểu rằng quý vị có các quy tắc để bảo vệ các đồng nghiệp con người của tôi, nhưng không có quy tắc nào để công nhận những đóng góp phong phú và phức tạp của chúng tôi, những diễn viên chó. Bao nhiêu màn trình diễn tuyệt vời phải bị bỏ qua trước khi Viện Hàn lâm ném cho chúng tôi một khúc xương? Là một chú cún, tôi từng thay đổi mãi mãi nhờ vai diễn của chó sói Jed trong White Fang. Rồi có những khoảnh khắc tôi biết đến từ Free Willy to Babe, The Birds to War Horse... Diễn viên động vật đã mang lại những màn trình diễn tuyệt vời, trong khi phải chịu đựng sự thờ ơ và bỏ lỡ từ cộng đồng "hai chân", những người được công nhận vì tài năng của họ. Và giờ đây, khi tôi lớn hơn một chút, tôi vẫn chỉ ngồi bên cạnh bàn tiệc của các giải thưởng, chờ đợi để cạnh tranh với các nghệ sĩ đồng nghiệp của mình. Chúng tôi xin quý vị hãy ngừng coi nhẹ đóng góp của tôi và của nhiều diễn viên động vật vĩ đại khác, những người mà công việc của họ vẫn tiếp tục không được công nhận. Với hy vọng chân thành, sự tôn trọng sâu sắc, và đôi mắt cún con, Indy.

Trước đó, Good Boy đã gây ấn tượng mạnh tại sự kiện South by Southwest 2025, khi lồng ghép đề tài thú cưng cùng yếu tố kinh dị tâm linh. Phim được sản xuất, viết kịch bản và đạo diễn bởi Ben Leonberg, cũng chính là chủ nhân ngoài đời thật của chú cún Indy. Trong phim, Indy cùng chủ nhân Todd dọn sang nhà mới, nhưng trong khi chủ nhân đang cố gắng cân bằng lại cuộc sống thì Indy nhìn thấy nhiều hình bóng đáng sợ ẩn trong góc tối, đang lăm le tấn công Todd.

Chú cún Indy trong phim.

Indy cùng chủ nhân ngoài đời.

Good Boy mở màn với doanh thu 2,2 triệu USD (gần 58 tỷ đồng), cũng như nhận được điểm đến 90% trên Rotten Tomatoes. Giới chuyên môn dành lời khen cho diễn xuất của chú cún Indy, cốt truyện mới lạ và gây bất ngờ dù sở hữu kinh phí và quy mô sản xuất khiêm tốn.

Good Boy sở hữu điểm cao, sắp chiếu tại Việt Nam.

Đáng nói là sắp tới, Good Boy sẽ "cập bến" rạp Việt với nhan đề Chó Cưng Đừng Sợ. Phim dự kiến ra rạp vào ngày 24/10, một tuần trước lễ Halloween. Liệu sau cùng, Indy có thể cứu chủ nhân thoát khỏi những thế lực ma quái?