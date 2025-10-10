Anh trai được phong là "E Cộng" của Say Hi mùa 2, hễ nghiêm túc là ai cũng "rén"

HHTO - Nếu mùa 1 có HIEUTHUHAI, thì ở "Say Hi" mùa 2 Anh trai này được khán giả phong cho biệt danh "E Cộng" (Ông kẹ) vì sự nghiêm túc, khó tính.

Nếu trong mùa 1 của Anh Trai "Say Hi", HIEUTHUHAI được người hâm mộ đặt cho biệt danh "E Cộng" (tức "ông kẹ", chỉ sự nghiêm túc, khó tính), thì trong Anh Trai "Say Hi" mùa 2 cái tên này được chuyển giao sang cho Gill. Anh trai này đang trở thành đề tài thu hút rầm rộ trên mạng xã hội nhờ những khoảnh khắc làm việc tập trung cao độ, đến mức nhiều Anh trai khác cũng phải "rén".

"E Cộng" mùa 2 gọi tên Gill.

Cụ thể, trong video hậu trường bài Chạm tại Live Stage 1, Gill liên tục thể hiện sự nghiêm túc khi nhắc nhở các thành viên Otis, Nhâm Phương Nam, Vương Bình và Đỗ Nam Sơn phải thuộc lời, chú ý hơn trong quá trình làm việc, đúng chất “E Cộng” kỷ luật và tập trung. Trong một buổi livestream, các thành viên Chạm còn hài hước nhắc lại ánh mắt “đầy uy lực” của Gill khi thấy cây đèn bị rơi, khiến cả nhóm im bặt. Tuy nhiên, Á quân Rap Việt mùa 4 chỉ đang tập trung cùng anh em hoàn thiện phần nhạc để Live Stage 1 được chỉn chu nhất.

Hậu trường làm nhạc cùng "E Cộng" Gill. Nguồn: @nghtr241

Thành viên nhóm Chạm kể về Gill và sự cố làm rơi đèn của Vương Bình. Nguồn: @nghtr241

Nhiều khán giả bất ngờ khi Gill - người vốn được xem là hiền và điềm đạm - lại nghiêm túc, thậm chí có phần khó tính trong công việc. Không ít người còn phát hiện một sự trùng hợp thú vị: cả hai “E Cộng” của Anh Trai Say Hi mùa 1 là Gill và HIEUTHUHAI đều sinh năm 1999.

Khán giả bình luận hài hước.

Gill có tên thật là Vũ Trường Giang, sinh năm 1999. Năm 2020, Gill được khán giả biết đến khi tham gia Rap Việt mùa 1 và về đội huấn luyện viên Karik. Dừng chân ở vòng Bứt phá, anh vẫn gây ấn tượng mạnh và nhanh chóng trở thành một trong những thí sinh thành công nhất sau chương trình, liên tục góp mặt trong các dự án quảng cáo và ra mắt loạt ca khúc “gây sốt” như Vân Rung, Lên, Mắt Xanh...

Gill trong Rap Việt mùa đầu tiên.

Đến năm 2024, Gill quyết "phục thù" khi tham gia Rap Việt mùa 4, nhận được 4 chọn và vào đội của huấn luyện viên B Ray theo luật First Choice (Lựa chọn đầu tiên). Về sau, Gill vươn lên trở thành Á quân, cùng với Quán quân là Hustlang Robber giúp B Ray trở thành huấn luyện viên đầu tiên trong lịch sử Rap Việt có 2 thí sinh đạt Quán quân lẫn Á quân chung cuộc.

Gill thắng giải Á quân Rap Việt mùa 4.

Thành tựu lớn từ Rap Việt giúp Gill thêm vững bước trên hành trình sự nghiệp của mình, để rồi anh chính thức tham gia Anh Trai "Say Hi" mùa 2 chỉ sau 1 năm. Hiện tại, Gill đang từng bước chinh phục các vòng Live Stage 1 cùng đồng đội, gần đây nhất đạt hạng 11/30 về tổng điểm cá nhân.