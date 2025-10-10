Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Anh trai được phong là "E Cộng" của Say Hi mùa 2, hễ nghiêm túc là ai cũng "rén"

Thiện Dư

HHTO - Nếu mùa 1 có HIEUTHUHAI, thì ở "Say Hi" mùa 2 Anh trai này được khán giả phong cho biệt danh "E Cộng" (Ông kẹ) vì sự nghiêm túc, khó tính.

Nếu trong mùa 1 của Anh Trai "Say Hi", HIEUTHUHAI được người hâm mộ đặt cho biệt danh "E Cộng" (tức "ông kẹ", chỉ sự nghiêm túc, khó tính), thì trong Anh Trai "Say Hi" mùa 2 cái tên này được chuyển giao sang cho Gill. Anh trai này đang trở thành đề tài thu hút rầm rộ trên mạng xã hội nhờ những khoảnh khắc làm việc tập trung cao độ, đến mức nhiều Anh trai khác cũng phải "rén".

557521848-1323786236202763-8758022606228686472-n.jpg
555799095-1317127016868685-7073502029250718152-n.jpg
"E Cộng" mùa 2 gọi tên Gill.

Cụ thể, trong video hậu trường bài Chạm tại Live Stage 1, Gill liên tục thể hiện sự nghiêm túc khi nhắc nhở các thành viên Otis, Nhâm Phương Nam, Vương Bình và Đỗ Nam Sơn phải thuộc lời, chú ý hơn trong quá trình làm việc, đúng chất “E Cộng” kỷ luật và tập trung. Trong một buổi livestream, các thành viên Chạm còn hài hước nhắc lại ánh mắt “đầy uy lực” của Gill khi thấy cây đèn bị rơi, khiến cả nhóm im bặt. Tuy nhiên, Á quân Rap Việt mùa 4 chỉ đang tập trung cùng anh em hoàn thiện phần nhạc để Live Stage 1 được chỉn chu nhất.

Hậu trường làm nhạc cùng "E Cộng" Gill. Nguồn: @nghtr241
Thành viên nhóm Chạm kể về Gill và sự cố làm rơi đèn của Vương Bình. Nguồn: @nghtr241

Nhiều khán giả bất ngờ khi Gill - người vốn được xem là hiền và điềm đạm - lại nghiêm túc, thậm chí có phần khó tính trong công việc. Không ít người còn phát hiện một sự trùng hợp thú vị: cả hai “E Cộng” của Anh Trai Say Hi mùa 1 là Gill và HIEUTHUHAI đều sinh năm 1999.

1-1023.jpg
Khán giả bình luận hài hước.

Gill có tên thật là Vũ Trường Giang, sinh năm 1999. Năm 2020, Gill được khán giả biết đến khi tham gia Rap Việt mùa 1 và về đội huấn luyện viên Karik. Dừng chân ở vòng Bứt phá, anh vẫn gây ấn tượng mạnh và nhanh chóng trở thành một trong những thí sinh thành công nhất sau chương trình, liên tục góp mặt trong các dự án quảng cáo và ra mắt loạt ca khúc “gây sốt” như Vân Rung, Lên, Mắt Xanh...

123000826-3459264167485682-173898217042829805-n.jpg
Gill trong Rap Việt mùa đầu tiên.

Đến năm 2024, Gill quyết "phục thù" khi tham gia Rap Việt mùa 4, nhận được 4 chọn và vào đội của huấn luyện viên B Ray theo luật First Choice (Lựa chọn đầu tiên). Về sau, Gill vươn lên trở thành Á quân, cùng với Quán quân là Hustlang Robber giúp B Ray trở thành huấn luyện viên đầu tiên trong lịch sử Rap Việt có 2 thí sinh đạt Quán quân lẫn Á quân chung cuộc.

485057814-1167273978520657-4724676755374794151-n.jpg
Gill thắng giải Á quân Rap Việt mùa 4.

Thành tựu lớn từ Rap Việt giúp Gill thêm vững bước trên hành trình sự nghiệp của mình, để rồi anh chính thức tham gia Anh Trai "Say Hi" mùa 2 chỉ sau 1 năm. Hiện tại, Gill đang từng bước chinh phục các vòng Live Stage 1 cùng đồng đội, gần đây nhất đạt hạng 11/30 về tổng điểm cá nhân.

550722059-1309224530992267-3912894255994884512-n.jpg
z7049989849367-08eecc0f43bf15ae9d0cf07cee9aa0bc.jpg
Thiện Dư
#Anh Trai "Say Hi" #Anh Trai "Say Hi" mùa 2 #Gill #Otis #Vương Bình #Đỗ Nam Sơn #Nhâm Phương Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục