SOOBIN khen ngợi "bạn trai tin đồn" của Orange, bình luận khiến fan "chấn động"

HHTO - "Anh tài" SOOBIN vừa có màn công khai khen ngợi diện mạo của chàng producer điển trai WOKEUP, cũng là "bạn trai tin đồn" của Em xinh Orange.

Buổi đi chơi của bộ tứ Em xinh Bích Phương - Quỳnh Anh Shyn - Orange - Mỹ Mỹ đã tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội. Bởi lẽ trong đó, bên cạnh mỗi cô nàng đều "lấp ló" hình bóng của "nửa kia". Với Orange, việc cô vướng tin đồn hẹn hò với producer nổi tiếng WOKEUP khiến khán giả không khỏi chú ý.

Thậm chí, ngay cả SOOBIN cũng bất ngờ xuất hiện trong câu chuyện này.

Cụ thể, SOOBIN đã để lại bình luận bên dưới một bức ảnh mà WOKEUP đăng tải trong chuyến đi vịnh Vĩnh Hy cùng nhóm của Orange. Nam ca sĩ khen ngợi "Mlem mlem", qua đó nhanh chóng trở thành chủ đề gây xôn xao trên mạng xã hội.

SOOBIN để lại bình luận dưới ảnh mới nhất của WOKEUP.

Nhiều cư dân mạng bất ngờ với "câu thoại chấn động" của SOOBIN, đùa rằng chàng sao nam cũng phải xuýt xoa trước ngoại hình cuốn hút của WOKEUP. Tuy nhiên, thực chất hai anh em đã thân thiết từ lâu trước đó, và WOKEUP cũng từng tham gia hợp tác với SOOBIN trong album Bật Nó Lên.

WOKEUP (hay còn được biết đến với cái tên Kyle Nguyen) là một nhà sản xuất âm nhạc và DJ tài năng sinh năm 2001. Lớn lên ở Mỹ, WOKEUP sớm chịu ảnh hưởng của phong cách nhạc thời thượng của phương Tây. Anh chàng bắt tay vào sản xuất nhạc từ năm 2018, nhất là sau thời gian theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia.

Năm 2023 đánh dấu bước ngoặt lớn khi WOKEUP hợp tác cùng Andree Right Hand trong nhiều sản phẩm đình đám, cũng như nhiều nghệ sĩ khác như tlinh, Wxrdie, AMEE, Phương Ly... và còn tham gia Rap Việt mùa 3, hỗ trợ đội HLV Andree Right Hand.

WOKEUP tham gia Rap Việt mùa 3, hợp tác với Andree Right Hand.

Ngoài sự nghiệp, WOKEUP cũng từng được biết đến với chuyện tình yêu của mình vào năm 2023. Song, cả hai được cho là đã lặng lẽ "đường ai nấy đi" vào đầu năm 2025. Cho đến khi Em Xinh "Say Hi" lên sóng, những tin đồn về việc Orange và WOKEUP hẹn hò râm ran trên mạng xã hội, thậm chí thường xuyên được "nhá hàng" bởi các Em xinh khác. Cho đến chuyến đi Vĩnh Hy lần này, những bức ảnh chụp của dàn Em xinh càng thêm khẳng định mối quan hệ "trên mức đồng nghiệp" của cặp đôi tài năng này.

WOKEUP và Orange dính tin đồn hẹn hò.

Trên Instagram của mình, WOKEUP chỉ theo dõi một mình Orange.

Quỳnh Anh Shyn đăng ảnh với 2 cặp đôi WOKEUP - Orange và Bích Phương - Tăng Duy Tân.