Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Bạn trai tin đồn của Mỹ Mỹ: Bên nhau hơn 5 năm, từng hợp tác với Hòa Minzy - Vũ Cát Tường

Thiện Dư

HHTO - Thông tin về "bạn trai tin đồn" của Mỹ Mỹ, người được cho là có mặt trong chuyến đi nghỉ dưỡng của hội Em xinh, đang được cư dân mạng "săn lùng".

Chuyến đi nghỉ dưỡng tại vịnh Vĩnh Hy của bộ tứ Em xinh gồm Bích Phương - Quỳnh Anh Shyn - Orange - Mỹ Mỹ đã trở thành đề tài gây sốt. Không chỉ bởi màn khoe sắc của các Em xinh, chuyến đi còn được dân mạng chú ý, thậm chí "soi" cực kỹ càng sự xuất hiện của 4 người đàn ông khác. Nhiều người cho rằng đó là những "nửa kia" của các Em xinh, trong đó ngoài những cái tên quen thuộc như Tăng Duy Tân, WOKEUP hay Nam Phùng, thì cái tên còn lại bên cạnh Mỹ Mỹ được quan tâm hơn cả.

cover-30.jpg
Mỹ Mỹ đi chơi cùng hội Em xinh.

Nhiều khán giả bất ngờ phát hiện một tài khoản tên Hoài Nam đã đăng tải ảnh check-in chung địa điểm, thời gian với Mỹ Mỹ và các Em xinh, khả năng cao cũng có mặt trong chuyến đi. Hoài Nam thực chất là "bạn trai tin đồn" của Mỹ Mỹ trong thời gian dài, cả khi cô nàng đang tham gia Em Xinh "Say Hi".

6246657408499829790.jpg
6246657408499829791.jpg
Story của Hoài Nam đăng tải có chung địa điểm với nơi Mỹ Mỹ đang đi du lịch.

Nhớ lại vào cuối năm 2024, Mỹ Mỹ từng chia sẻ trong một phỏng vấn với truyền thông rằng thời điểm đó cô đang có tình yêu, và cả hai đã bên nhau 5 năm. Chính vì vậy, thông tin về chàng trai tên Hoài Nam càng được nhiều khán giả quan tâm.

Mỹ Mỹ chia sẻ về bạn trai trong một phỏng vấn. Nguồn: @meowentertainmentvn

Theo như Mỹ Mỹ chia sẻ, bạn trai của cô vốn là người "bình thường", tức không phải nghệ sĩ hoạt động trong showbiz. Trong khi đó, Hoài Nam từng theo học tại Đại học Bounremouth, chuyên về nghệ thuật tại Anh và tốt nghiệp Thạc sĩ. Sau đó, anh làm việc sản xuất, tham gia thực hiện nhiều MV cho các nghệ sĩ nổi tiếng như Vũ Cát Tường, Hòa Minzy, Khắc Hưng... Gần đây nhất, MV mà anh có cơ hội tham gia thực hiện là Nỗi Đau Giữa Hòa Bình đã trở thành "cơn sốt" song song với bộ phim Mưa Đỏ.

6246657408499829794.jpg
6246657408499829796.jpg
Hoài Nam và Mỹ Mỹ thân thiết với nhau.
11.jpg
Hoài Nam tham gia sản xuất MV của Hòa Minzy.
6246657408499829795.jpg
Nhiều lần cả hai công khai ủng hộ lẫn nhau.

Bản thân Hoài Nam cũng từng có nhiều hình ảnh chụp cùng Mỹ Mỹ, cũng như luôn chia sẻ các sản phẩm của nữ ca sĩ trên trang cá nhân. Còn vào tháng 9 vừa rồi, Quỳnh Anh Shyn từng đăng trên Threads của mình rằng bản thân và Mỹ Mỹ có nhiều điểm chung, kể cả... tên người yêu. Vì vậy, từ dữ kiện "tên là Nam" này, những lời đồn đoán về bạn trai của Mỹ Mỹ càng thêm rầm rộ.

6246657408499829806.jpg
Quỳnh Anh Shyn "tung hint" bạn trai của Mỹ Mỹ.
Cư dân mạng tổng hợp các khoảnh khắc Mỹ Mỹ và Hoài Nam tương tác với nhau. Nguồn: @yntochg.ex
z7049989849367-08eecc0f43bf15ae9d0cf07cee9aa0bc.jpg
Thiện Dư
#Mỹ Mỹ #bạn trai Mỹ Mỹ #bạn trai tin đồn Mỹ Mỹ #Em Xinh "Say Hi" #Bích Phương #Quỳnh Anh Shyn #Orange

Xem thêm

Cùng chuyên mục