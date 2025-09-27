Bạn trai tin đồn của Mỹ Mỹ: Bên nhau hơn 5 năm, từng hợp tác với Hòa Minzy - Vũ Cát Tường

HHTO - Thông tin về "bạn trai tin đồn" của Mỹ Mỹ, người được cho là có mặt trong chuyến đi nghỉ dưỡng của hội Em xinh, đang được cư dân mạng "săn lùng".

Chuyến đi nghỉ dưỡng tại vịnh Vĩnh Hy của bộ tứ Em xinh gồm Bích Phương - Quỳnh Anh Shyn - Orange - Mỹ Mỹ đã trở thành đề tài gây sốt. Không chỉ bởi màn khoe sắc của các Em xinh, chuyến đi còn được dân mạng chú ý, thậm chí "soi" cực kỹ càng sự xuất hiện của 4 người đàn ông khác. Nhiều người cho rằng đó là những "nửa kia" của các Em xinh, trong đó ngoài những cái tên quen thuộc như Tăng Duy Tân, WOKEUP hay Nam Phùng, thì cái tên còn lại bên cạnh Mỹ Mỹ được quan tâm hơn cả.

Mỹ Mỹ đi chơi cùng hội Em xinh.

Nhiều khán giả bất ngờ phát hiện một tài khoản tên Hoài Nam đã đăng tải ảnh check-in chung địa điểm, thời gian với Mỹ Mỹ và các Em xinh, khả năng cao cũng có mặt trong chuyến đi. Hoài Nam thực chất là "bạn trai tin đồn" của Mỹ Mỹ trong thời gian dài, cả khi cô nàng đang tham gia Em Xinh "Say Hi".

Story của Hoài Nam đăng tải có chung địa điểm với nơi Mỹ Mỹ đang đi du lịch.

Nhớ lại vào cuối năm 2024, Mỹ Mỹ từng chia sẻ trong một phỏng vấn với truyền thông rằng thời điểm đó cô đang có tình yêu, và cả hai đã bên nhau 5 năm. Chính vì vậy, thông tin về chàng trai tên Hoài Nam càng được nhiều khán giả quan tâm.

Mỹ Mỹ chia sẻ về bạn trai trong một phỏng vấn. Nguồn: @meowentertainmentvn

Theo như Mỹ Mỹ chia sẻ, bạn trai của cô vốn là người "bình thường", tức không phải nghệ sĩ hoạt động trong showbiz. Trong khi đó, Hoài Nam từng theo học tại Đại học Bounremouth, chuyên về nghệ thuật tại Anh và tốt nghiệp Thạc sĩ. Sau đó, anh làm việc sản xuất, tham gia thực hiện nhiều MV cho các nghệ sĩ nổi tiếng như Vũ Cát Tường, Hòa Minzy, Khắc Hưng... Gần đây nhất, MV mà anh có cơ hội tham gia thực hiện là Nỗi Đau Giữa Hòa Bình đã trở thành "cơn sốt" song song với bộ phim Mưa Đỏ.

Hoài Nam và Mỹ Mỹ thân thiết với nhau.

Hoài Nam tham gia sản xuất MV của Hòa Minzy.

Nhiều lần cả hai công khai ủng hộ lẫn nhau.

Bản thân Hoài Nam cũng từng có nhiều hình ảnh chụp cùng Mỹ Mỹ, cũng như luôn chia sẻ các sản phẩm của nữ ca sĩ trên trang cá nhân. Còn vào tháng 9 vừa rồi, Quỳnh Anh Shyn từng đăng trên Threads của mình rằng bản thân và Mỹ Mỹ có nhiều điểm chung, kể cả... tên người yêu. Vì vậy, từ dữ kiện "tên là Nam" này, những lời đồn đoán về bạn trai của Mỹ Mỹ càng thêm rầm rộ.

Quỳnh Anh Shyn "tung hint" bạn trai của Mỹ Mỹ.