Đức Phúc hé lộ hậu trường và phân cảnh bị cắt trong tiết mục Phù Đổng Thiên Vương

HHTO - Phim tài liệu "Quán Quân Quốc Tế Đến Từ Việt Nam" ghi lại hành trình Đức Phúc tham gia cuộc thi Intervision 2025 vừa được phát hành, hé lộ hậu trường gian nan trong quá trình chuẩn bị tiết mục "Phù Đổng Thiên Vương".

Sau nhiều ngày "úp mở", tối 21/12, Đức Phúc ra mắt phim tài liệu mang tên Quán Quân Quốc Tế Đến Từ Việt Nam, đăng tải trên kênh YouTube. Dự án do đạo diễn Kawaii Tuấn Anh thực hiện, được công bố sau 3 tháng kể từ thời điểm nam ca sĩ đăng quang ngôi vị Quán quân Intervision 2025.

Với thời lượng hơn 30 phút, Quán Quân Quốc Tế Đến Từ Việt Nam tái hiện lại khoảnh khắc Đức Phúc vỡ òa với chiến thắng trên sân khấu Intervision 2025 và hé lộ toàn cảnh phía sau hậu trường.

Chia sẻ trong phim tài liệu, Đức Phúc cho biết: "Chiến thắng lần này là kết quả của gần 50 con người, đã làm việc trong suốt 80 ngày với hơn 40 buổi họp cùng chi phí lên đến hàng tỷ đồng để có thể chuẩn bị cho một tiết mục bùng nổ ấn tượng trong 3 phút tại sân khấu của Intervision 2025".

Ít ai biết rằng trước khi gật đầu tham gia Intervision, Đức Phúc từng nghĩ đến việc từ chối. Nam ca sĩ thừa nhận áp lực, đặc biệt khi phải đại diện cho cả một nền âm nhạc. Tuy nhiên, chỉ sau một đêm suy nghĩ, anh đã đưa ra quyết định thay đổi toàn bộ hành trình của mình: "Chắc chắn cơ hội này là cơ hội ngàn năm có 1 chỉ đến 1 lần vô cùng hiếm hoi, hiếm có để lan tỏa âm nhạc Việt Nam đến với bạn bè quốc tế".

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của phim tài liệu là quá trình hình thành tiết mục Phù Đổng Thiên Vương - phần trình diễn mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam. Đức Phúc tiết lộ ca khúc được nghĩ tới đầu tiên không phải Phù Đổng Thiên Vương mà là Cây Trúc Xinh. Tuy nhiên, sau khi nghe demo cả ê-kíp đều thấy rất hay nhưng chưa thực sự "đủ đô".

"Trong một đêm ngồi bàn bạc, cả team mới nói rằng tại sao không tìm một hình ảnh nào đó gắn liền, ăn sâu vào tiềm thức của người dân Việt Nam. Từ đó nghĩ tới hình tượng Thánh Gióng và hình ảnh cây tre - biểu tượng sức sống mãnh liệt của người Việt. Phúc cùng ekip đã nghĩ ngay đến bài thơ Tre Việt Nam của nhà thơ Nguyễn Duy. Từ 4 câu thơ, chỉ sau 2 ngày nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã sáng tác ra ca khúc Phù Đổng Thiên Vương" - Đức Phúc kể.

Giọng ca Hơn Cả Yêu còn bật mí về một ý tưởng táo bạo nhưng bị BTC từ chối: Thực hiện hiệu ứng làm cháy trang phục ngay trên sân khấu để tăng cao trào cho tiết mục. Tuy nhiên, trong quá trình thử trang phục, một sự cố đã xảy ra, lửa bén vào chất liệu da, tạo ra khói dày đặc.

Phân cảnh bị cắt trong tiết mục Phù Đổng Thiên Vương của Đức Phúc. Nguồn clip: Đức Phúc

Nam ca sĩ thừa nhận Phù Đổng Thiên Vương là thử thách lớn nhất từ trước đến nay, thậm chí có lúc anh lo sợ không thể lên được những nốt cao cần thiết. Cùng với áp lực phải thay đổi kế hoạch gấp rút trước những yêu cầu từ BTC, có những khoảnh khắc, Đức Phúc đã phải chạy vào nhà vệ sinh để bật khóc.

Ở những phút cuối của phim tài liệu, Đức Phúc xúc động gửi lời tri ân đến toàn bộ ê-kíp bạn bè đã luôn sát cánh, đồng hành trên hành trình lịch sử.