Hòa Minzy đi cổ vũ Đức Phúc sẵn "tấu hài": Trình tiếng Anh khiến netizen cười xỉu

Tham gia cuộc thi Intervision 2025 tại Nga, Đức Phúc đã làm nên kỳ tích khi giành chiến thắng chung cuộc trước 22 đối thủ quốc tế. Khoảnh khắc nam ca sĩ đăng quang, Hòa Minzy và ERIK - hai người bạn thân lâu năm của anh trong showbiz Việt cũng có mặt dưới hàng ghế khán giả để cổ vũ. Tuy nhiên, bản thân Hòa Minzy và ERIK cũng có những trải nghiệm thú vị khi sang Nga, thậm chí gây hài trên mạng xã hội.

Hòa Minzy và ERIK sang tận Nga cổ vũ Đức Phúc thi Intervision 2025.

Cụ thể trong một đoạn video được chính Hòa Minzy ghi lại, cô và ERIK đã có những tương tác cùng báo giới quốc tế. Nữ ca sĩ ban đầu cho biết cô cũng khá e dè khi phải giao tiếp tiếng Anh, khác với ERIK. "Mọi người hỏi nhiều lắm, nhưng đây cũng là cơ hội để mình 'quốc tế' bản thân lên", Hòa Minzy cho biết.

Hòa Minzy và ERIK chia sẻ trải nghiệm khi đi cổ vũ Đức Phúc. Nguồn: Hòa Nguyễn

Thế nhưng chuyện hài hước còn ở phía sau. Hòa Minzy tiết lộ bản thân được hỏi về cảm nghĩ về nước Nga và nền ẩm thực, và cô nói rằng cô và ERIK chỉ mới đáp máy bay nên cũng chưa ăn gì. "Maybe tomorrow (Có lẽ là ngày mai đi - PV)", Hòa Minzy trả lời duyên dáng.

Sau đó, Hòa Minzy tiếp tục được hỏi về cảm nhận dành cho các thí sinh khác. Thế nhưng cô hiểu lầm thành hỏi về tình bạn giữa cô và Đức Phúc, nên đã trả lời "We are family", tức là "gia đình". Khoảnh khắc này, cả Hòa Minzy và ERIK đều cười nắc nẻ, tỏ ra "bất lực" trước khả năng tiếng Anh của nữ ca sĩ.

Hòa Minzy và ERIK cười ngất vì trải nghiệm phỏng vấn cùng báo chí quốc tế.

Đoạn video này sau đó đã gây sốt trên mạng xã hội, cho thấy tình bạn dễ thương và không kém phần "lầy lội" của Hòa Minzy, ERIK và cả Đức Phúc. Ngoài ra, nhiều người còn tỏ ra ngưỡng mộ tình bạn của bộ ba gia đình Hoa Dâm Bụt, sau nhiều năm vẫn vô cùng thân thiết, thậm chí ủng hộ nhau hết mình dù là ở nơi xa xôi ra sao.

Hòa Minzy, Đức Phúc và ERIK thân thiết lâu năm.

Ngoài ra, Hòa Minzy và ERIK còn vui vẻ tự nhận bản thân "có vía" khi cả hai lần cùng nhau đi ủng hộ bạn bè thi quốc tế, và cả hai lần đều đăng quang. Trước Đức Phúc với ngôi Quán quân Intervision 2025, cả hai từng đi ủng hộ Hương Giang với cuộc thi Hoa hậu Miss Internatinal Queen, và Hương Giang sau đó đã giành được ngôi vị cao nhất.