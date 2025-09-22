Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Hòa Minzy đi cổ vũ Đức Phúc sẵn "tấu hài": Trình tiếng Anh khiến netizen cười xỉu

Thiện Dư

HHTO - Lặn lội sang tận nước Nga để cổ vũ Đức Phúc dự thi Intervision 2025, Hòa Minzy và ERIK bất ngờ trở thành tâm điểm hài hước bởi khoảnh khắc hậu trường thú vị.

Tham gia cuộc thi Intervision 2025 tại Nga, Đức Phúc đã làm nên kỳ tích khi giành chiến thắng chung cuộc trước 22 đối thủ quốc tế. Khoảnh khắc nam ca sĩ đăng quang, Hòa Minzy và ERIK - hai người bạn thân lâu năm của anh trong showbiz Việt cũng có mặt dưới hàng ghế khán giả để cổ vũ. Tuy nhiên, bản thân Hòa Minzy và ERIK cũng có những trải nghiệm thú vị khi sang Nga, thậm chí gây hài trên mạng xã hội.

552200598-2586748078350975-7792405916782497785-n.jpg
Hòa Minzy và ERIK sang tận Nga cổ vũ Đức Phúc thi Intervision 2025.

Cụ thể trong một đoạn video được chính Hòa Minzy ghi lại, cô và ERIK đã có những tương tác cùng báo giới quốc tế. Nữ ca sĩ ban đầu cho biết cô cũng khá e dè khi phải giao tiếp tiếng Anh, khác với ERIK. "Mọi người hỏi nhiều lắm, nhưng đây cũng là cơ hội để mình 'quốc tế' bản thân lên", Hòa Minzy cho biết.

Hòa Minzy và ERIK chia sẻ trải nghiệm khi đi cổ vũ Đức Phúc. Nguồn: Hòa Nguyễn

Thế nhưng chuyện hài hước còn ở phía sau. Hòa Minzy tiết lộ bản thân được hỏi về cảm nghĩ về nước Nga và nền ẩm thực, và cô nói rằng cô và ERIK chỉ mới đáp máy bay nên cũng chưa ăn gì. "Maybe tomorrow (Có lẽ là ngày mai đi - PV)", Hòa Minzy trả lời duyên dáng.

Sau đó, Hòa Minzy tiếp tục được hỏi về cảm nhận dành cho các thí sinh khác. Thế nhưng cô hiểu lầm thành hỏi về tình bạn giữa cô và Đức Phúc, nên đã trả lời "We are family", tức là "gia đình". Khoảnh khắc này, cả Hòa Minzy và ERIK đều cười nắc nẻ, tỏ ra "bất lực" trước khả năng tiếng Anh của nữ ca sĩ.

111.jpg
Hòa Minzy và ERIK cười ngất vì trải nghiệm phỏng vấn cùng báo chí quốc tế.

Đoạn video này sau đó đã gây sốt trên mạng xã hội, cho thấy tình bạn dễ thương và không kém phần "lầy lội" của Hòa Minzy, ERIK và cả Đức Phúc. Ngoài ra, nhiều người còn tỏ ra ngưỡng mộ tình bạn của bộ ba gia đình Hoa Dâm Bụt, sau nhiều năm vẫn vô cùng thân thiết, thậm chí ủng hộ nhau hết mình dù là ở nơi xa xôi ra sao.

img3234-1747122460973236324471.jpg
Hòa Minzy, Đức Phúc và ERIK thân thiết lâu năm.

Ngoài ra, Hòa Minzy và ERIK còn vui vẻ tự nhận bản thân "có vía" khi cả hai lần cùng nhau đi ủng hộ bạn bè thi quốc tế, và cả hai lần đều đăng quang. Trước Đức Phúc với ngôi Quán quân Intervision 2025, cả hai từng đi ủng hộ Hương Giang với cuộc thi Hoa hậu Miss Internatinal Queen, và Hương Giang sau đó đã giành được ngôi vị cao nhất.

1.jpg
ERIK chia sẻ ban thân và Hòa Minzy "có vía" khi đi cổ vũ.
535069587-2515819325457367-81352.jpg
Thiện Dư
#Đức Phúc #Intervision 2025 #Hòa Minzy #ERIK

Xem thêm

Cùng chuyên mục