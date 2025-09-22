Anh Trai Say Hi: “Vua trò chơi” Ngô Kiến Huy tái xuất, Robber hóa “cỗ máy thoại”

Chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ lên sóng, tập 1 Anh Trai “Say Hi” mùa 2 đã thu hút hơn 3 triệu lượt xem cùng với 61K lượt thích trên nền tảng YouTube. Bên cạnh màn battle rap nảy lửa giữa hai liên quân, người hâm mộ còn thích thú với phần chơi game của các Anh Trai - nơi mỗi người bộc lộ những nét tính cách “đời thường” thú vị và nhiều tài lẻ chưa được thể hiện trước đó.

Dàn Anh Trai chơi game "bẹo hình bẹo dạng", quyết tâm dành lợi thế cho đội.

Ở phần thử thách kéo co, "anh trai" Ngô Kiến Huy đã cho thấy khả năng quan sát và phân tích luật chơi một cách thông minh. Nam ca sĩ dự đoán được chiến lược của đội bạn và phân bổ nhân sự hợp lý để tối ưu sức mạnh tập thể.

Nhờ kinh nghiệm từng chinh chiến qua nhiều gameshow thực tế, chủ nhân hit Truyền Thái Y đã khiến đối thủ “tâm phục khẩu phục”, thành công đem về chiến thắng cho đội và giành lợi thế lựa chọn bài hát.

Đội Ngô Kiến Huycỗhiến thắng "tâm phục khẩu phục" ở trò chơi kéo co.

Trước phần thắng của đội Ngô Kiến Huy, dàn Anh Trai thể hiện sự ngưỡng mộ và dành nhiều lời khen cho lối tư duy của “anh Bắp”: “Anh Ngô Kiến Huy rất đỉnh”, “Không hổ danh bao nhiêu cái gameshow là anh Bắp đều kinh qua hết rồi, nên chỉ cần đọc luật thôi là trong đầu đã vẽ chiến thuật luôn rồi, nể anh Bắp”, “Đúng là gừng càng già càng cay”...

"Vua trò chơi" Ngô Kiến Huy nhận về nhiều lời khen bởi sự thông minh và chiến lược chơi game khôn khéo.

Không chỉ riêng “Vua trò chơi”, Bùi Trường Linh và Vũ Cát Tường cũng được khán giả đánh giá cao nhờ những pha xử lý tình huống khôn khéo. Bùi Trường Linh gây ấn tượng bởi sự nhanh nhẹn và tinh thần xông pha “game nào cũng chiến”.

Trong khi đó, Vũ Cát Tường thể hiện sự thông minh khi đề ra chiến thuật ngồi lên tấm ván để giữ thăng bằng. Cùng với Ngô Kiến Huy, cả ba đội đã góp phần tạo nên chiến thắng chung cuộc 3-0 dành cho liên quân của Karik.

Vũ Cát Tường thắng Ryn Lee ở game 2 nhờ chiến thuật thông minh.

Nếu mùa 1 có “anh trai” Anh Tú Atus là “cỗ máy thoại” thì mùa 2 có “anh trai” Robber tiếp nối vai trò của đàn anh, trở thành nhân vật nhận được nhiều sự chú ý của khán giả với những câu nói “đảo vần” thú vị và loạt meme hài hước.

Robber xuất hiện với giao diện ngầu mà hệ điều hành "tẻn tẻn".

Ngay từ những giây đầu tiên xuất hiện, Robber đã được MC Trấn Thành và dàn Anh Trai khen ngợi với những câu nói “đi vần như lyrics”. Bên cạnh đó, khán giả cũng được dịp cười nghiêng ngả với loạt câu thoại “vô tri” của nam rapper như “Em nghĩ là Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây”, “Đúng là Vũ Cát Tường mà tìm đủ các đường để mà uống cái ly đó”, “Đừng sờ quá sâu, em bị mắc cỡ á”, “Xíu nữa mấy chú nhảy tetete thì cổ vũ mạnh lên nghen chưa, sung lên nha”...

Loạt khoảnh khắc "vô tri" của Robber khiến netizen thích thú. Nguồn clip: Threads @gennid.

Trái với những khoảnh khắc "vô tri" trong sảnh chờ, Robber trên sân khấu là một con người hoàn toàn khác: nghiêm túc hơn, rắn rỏi hơn. Ở phần thi battle rap, Robber được đánh giá là một trong những “át chủ bài” đem về chiến thắng cho đội BigDaddy. Đoạn rap của Robber và B Ray trong bài thi đấu liên quân Chill Guys Ngon Zai cũng nhận về nhiều lời khen của khán giả.