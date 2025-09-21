Anh Trai Say Hi tập 1: Ryn Lee mắc bệnh giống Quang Hùng MasterD, Karik thắng BigDaddy

HHTO - Tập 1 Anh Trai "Say Hi" mùa 2 vừa lên sóng, nội dung bao gồm phần giới thiệu của 30 "anh trai" và cuộc so tài gay cấn giữa 2 Liên quân.

Em trai Quang Hùng MasterD vượt qua nỗi sợ

Anh Trai "Say Hi" (ATSH) mùa 2 lên sóng tập đầu tiên với màn ra mắt của 30 thành viên cực ồn tại sảnh chờ. Dàn "anh trai" lần lượt được "flex" sở trường, tài lẻ khiến khán giả thích thú.

Tân binh Jaysonlei mang đến bài hát tự sáng tác với phần đàn và hát giới thiệu về bản thân, Sơn.K biểu diễn phần xiếc với trứng. "Anh trai" CONGB mang đến bài hát tự sáng tác và bài nhảy tự biên, "em út" Đỗ Nam Sơn hát Mất Kết Nối lời Hàn do mình tự viết. "Anh trai" buitruonglinh biểu diễn violin ca khúc Giờ Thì.

Thái Ngân khiến khán giả hoài niệm khi giả giọng nhiều ca sĩ hát ca khúc The Stars - ca khúc chủ đề của ATSH mùa 1. "Anh trai" Karik bật mí lý do "say hi" vì mẹ là fan của chương trình. "Anh cả" Ngô Kiến Huy với "sự nghiệp đồ sộ" gồm hơn 30 bộ phim, 15 triệu người theo dõi, 5 album, 100+ bài hát, tiết lộ đến đây để tìm lại chính mình.

Giữa bầu không khí rộn ràng, một "nốt trầm" xuất hiện khi đến lượt "anh trai" Ryn Lee ra mắt. Dù được Lê Dương Bảo Lâm tận tay dắt vào sảnh, Ryn Lee thoạt đầu vui vẻ nhưng nhanh chóng "xịt keo", thủ thỉ với Dương Lâm: "Em bị sợ anh ạ".

Trong phần phỏng vấn, em trai Quang Hùng MasterD tiết lộ bản thân bị mắc bệnh rối loạn thần kinh thực vật - căn bệnh giống anh hai từng mắc phải. "Bước lên sân khấu lớn mình lại bị cảm giác đó một lần nữa, nó đến với mình bất ngờ quá mình không gượng lại được. Cảm giác như miệng mình muốn nói nhưng tim mình cứ đập. Mình nhìn lên cảm giác choáng váng, đen thui luôn" - Ryn Lee chia sẻ.

Dẫu vậy, sau khi được Trấn Thành, Dương Lâm và dàn "anh trai" cổ vũ, động viên, Ryn Lee đã vượt qua cơn hoảng sợ, bình tĩnh chào sân, hòa nhập cùng mọi người.

Karik chiến thắng BigDaddy

Bước vào vòng chọn thành viên thi đấu giữa 2 Liên quân, làm mới ca khúc chủ đề, đội hình gồm:

Liên quân 1 (liên quân trưởng BigDaddy): RIO, Cody Nam Võ, Dillan Hoàng Phan, Jaysonlei, Lohan, HUSTLANG Robber, OgeNus, Phúc Du, KHOI VU, Bùi Duy Ngọc, Ryn Lee, Thái Ngân, B Ray, Hải Nam.

Liên quân 2 (liên quân trưởng Karik): Vũ Cát Tường, Ngô Kiến Huy, Negav, Sơn.K, Mason Nguyễn, buitruonglinh, CONGB, TEZ, Nhâm Phương Nam, Jey B, GILL, Vương Bình, Đỗ Nam Sơn, Otis.

Liên quân 1 với ca khúc Chill Guys Ngon Zai mang màu sắc vui tươi như Tech-house, Hip-Hop sôi động, hiện đại. Lời bài hát được lồng ghép cụm từ trendy "hẹ hẹ hẹ" - ý tưởng từ "bố bự" BigDaddy.

"Anh trai" B Ray - Robber và BigDaddy - Phúc Du thay phiên rap đôi dí dỏm, đưa nhiều punchline (đáp trả) như một phần rap battle. Với phần phân chia line cân đối, mỗi thành viên đều có "đất" để tỏa sáng, phô được màu giọng đặc trưng.

Liên quân 2 thể hiện Độc Nhất Vô Nhị trình diễn phong cách dance, điện tử kiểu Deep-house, mang màu sắc quyến rũ, sexy, ma mị. Điệp khúc "All eyes on us/ All eyes on me" lặp lại được phối ma mị kết hợp nhạc điện tử, hát bằng giọng gió tạo bí ẩn. Sân khấu được dàn dựng mờ ảo với hiệu ứng của đèn, tông màu chủ đỏ đen. Bài thể hiện mạnh vũ đạo, "anh trai" Sơn.K có phần nhào lượng ấn tượng ở đoạn drop. Vũ Cát Tường có đoạn nhảy center (trung tâm) ở kết bài. Bộ ba Nhâm Phương Nam - Sơn.K - buitruonglinh đảm nhận bridge (chuyển đoạn) mang phong cách khác biệt.

Kết quả ở vòng đấu đầu tiên, Liên quân 2 - Độc Nhất Vô Nhị - "giữ chuỗi" chiến thắng trong "vũ trụ Say Hi" với tổng điểm 278. Mỗi thành viên trong đội do Karik dẫn dắt được cộng 50 điểm thưởng vào điểm cá nhân.

Liên quân 1 nhận về 255 điểm. Trước đó, ở thử thách rap battle, đội của BigDaddy giành chiến thắng, mang về 20 điểm cộng trực tiếp vào tổng điểm Liên quân, do đó có tổng điểm là 275.

Về phần thi nhóm, sau khi thực hiện các thử thách, lộ diện đội hình thách đấu như sau:

Cặp 1: Hermosa do "anh trai" Sơn.K làm đội trưởng, đồng hành cùng các "anh trai" Mason Nguyễn, TEZ, buitruonglinh, CONGB đấu với Người Yêu Chưa Sinh Ra gồm "anh trai" OgeNus - đội trưởng - và các thành viên HUSTLANG Robber, Phúc Du, BigDaddy, Dillan Hoàng Phan.

Cặp 2: Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn có đội trưởng Vũ Cát Tường, Karik, Ngô Kiến Huy, Negav, Jey B đấu với Thiêu Thân của đội KHOI VU, B Ray, Thái Ngân, Bùi Duy Ngọc, Ryn Lee.

Cặp 3: Chạm của đội "anh trai" GILL, Đỗ Nam Sơn, Vương Bình, Otis, Nhâm Phương Nam đấu với So Good của đội RIO và bốn "anh trai" Hải Nam, Jaysonlei, Cody Nam Võ, Lohan.