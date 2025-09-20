RHYDER tái xuất đường đua âm nhạc với ca khúc kể về hành trình “tìm lại chính mình”

HHTO - Sau bao tháng ngày ấp ủ, RHYDER chính thức cho ra mắt MV Sau Cơn Suy, mở màn cho album Thói Hư. Dự án đánh dấu một cột mốc mới, khẳng định sự trưởng thành của Á quân Anh Trai "Say Hi" mùa 1.

Tối 18/9, RHYDER chính thức trình làng ca khúc Sau Cơn Suy, mang đến một câu chuyện giàu cảm xúc. MV là một “lời tự sự bằng điện ảnh”, phản chiếu hành trình của một nghệ sĩ trẻ đi qua hào quang, lạc lối và tìm thấy chính mình.

Sau Cơn Suy gây ấn tượng bởi sự tối giản trong bối cảnh và cách kể chuyện. Trong chia sẻ trước đó, RHYDER cho biết có giai đoạn anh từng cảm thấy lạc lối và mất phương hướng, chính âm nhạc đã giúp anh đứng dậy. Bởi vậy, chi tiết sợi dây đàn trong MV trở thành ẩn dụ trực tiếp cho việc niềm đam mê âm nhạc đã “kéo anh trở lại” sau những khủng hoảng.

Xuyên suốt MV là hình ảnh cây đàn piano - như một người bạn đồng hành cùng RHYDER trong hành trình theo đuổi đam mê.

Không gian trong MV được phủ bởi tông màu tối, nhiều cảnh trống trải và hoang tàn. Đây là lựa chọn hình ảnh nhằm khắc họa tâm trạng cô đơn, bế tắc - nhưng không phải để bi quan, mà để làm nổi bật quá trình vượt qua bóng tối. Các góc máy cận mặt, tốc độ dựng chậm rãi tạo điều kiện cho khán giả tập trung vào biểu cảm và nội tâm của nhân vật chính.

Từ vùng vẫy bất lực đến nụ cười hạnh phúc, RHYDER như kể lại từng diễn biến tâm trạng đã trải qua trong những giai đoạn khó khăn.

Sau Cơn Suy được xây dựng trên nền R&B kết hợp rap, với piano làm chủ đạo. Nhịp điệu chậm rãi ở phần đầu tạo cảm giác nặng nề, u uất, dần được đẩy lên cao trào mạnh mẽ hơn ở cuối ca khúc. Cấu trúc này phản ánh sự chuyển biến cảm xúc của chính nhân vật: từ giằng xé nội tâm đến khoảnh khắc quyết tâm đứng dậy.

Câu hát “Nếu chỉ còn một ngày để sống, anh vẫn sẽ mỉm cười, điều gì đến cũng đến rồi” mang đến thông điệp về sự mạnh mẽ, dám vượt qua bóng tối để chạm đến “hào quang”.

Không chỉ dừng lại ở một bản tự sự, Sau Cơn Suy còn được xem là lời cảm ơn của RHYDER gửi đến gia đình, thầy cô, bạn bè và đặc biệt là cộng đồng fan FLASH. Họ là những người đã đồng hành cùng anh từ lúc khó khăn nhất cho đến hiện tại, trở thành nguồn động viên giúp nam ca sĩ tiếp tục đứng vững và theo đuổi đam mê.

Chỉ sau chưa đầy 24 giờ ra mắt, MV Sau Cơn Suy đã thu hút hơn 253K lượt xem và 44K lượt thích trên nền tảng YouTube.

Sau Cơn Suy đồng thời mở ra sự chờ đợi cho album Thói Hư - dự án được RHYDER ấp ủ nhiều năm. Nếu Sau Cơn Suy là chương mở đầu mang tính tự sự, khán giả đang tò mò về những màu sắc tiếp theo: Liệu đó sẽ là sự tiếp nối của chiều sâu nội tâm, hay sự bứt phá với những thể nghiệm mới mẻ hơn?

RHYDER tên thật là Nguyễn Quang Anh, sinh năm 2001 tại Thanh Hóa. Sau khi giành giải Quán quân Giọng Hát Việt Nhí 2013, RHYDER đã có khoảng thời gian "nghỉ giữa hiệp" để học tập và bổ sung thêm kỹ năng.

Năm 2023, giọng ca Hào Quang quay trở lại với sự "lột xác" về cả âm nhạc lẫn phong cách ăn mặc khi tham gia Rap Việt mùa 3. Tuy nhiên, con đường mới cũng đem lại không ít tranh cãi.

Năm 2024, RHYDER đã hoàn toàn chinh phục khán giả với màu sắc âm nhạc riêng biệt và thần thái biểu diễn cuốn hút, xuất sắc giành giải Á quân tại Anh Trai "Say Hi" mùa 1.